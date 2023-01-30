https://sputniknews.com.tr/20230130/putin-ve-veliaht-prens-selman-petrol-piyasasinda-istikrari-saglamaya-yonelik-isbirligini-konustu-1066366033.html

Putin ve Veliaht Prens Selman, petrol piyasasında istikrarı sağlamaya yönelik işbirliğini konuştu

Putin ve Veliaht Prens Selman, petrol piyasasında istikrarı sağlamaya yönelik işbirliğini konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, küresel petrol piyasasında istikrarın sağlanması için OPEC+... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T18:51+0300

2023-01-30T18:51+0300

2023-01-30T18:51+0300

dünya

vladimir putin

muhammed bin selman

opec

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AB ülkeleri Rusya'dan petrol ürünleri alımını 5 Şubat 2023'ten itibaren askıya almaya hazırlanırken Kremlin'den yapılan açıklamaya göre en çok petrol ihraç eden ülkelerden Rusya ve Suudi Arabistan'ın liderleri telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Rusya ile Suudi Arabistan arasında siyaset, ticaret, ekonomi ve enerji alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili konuları ele alan Putin ve Selman, küresel petrol piyasasında istikrarın sağlanması için OPEC+ kapsamında yürütülen işbirliğinin mevcut durumunu değerlendirdi.Haziran ayında AB ülkelerinin uzlaşmaya vardığı Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol ithalatını durdurma kararı ile 2 Aralık'ta mutabık kalınan 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararı, 6 Aralık 2022'de yürürlüğe girmişti.AB ülkeleri, Rusya'dan petrol ürünleri alımını 5 Şubat 2023'ten itibaren askıya alacak.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

vladimir putin, muhammed bin selman, opec