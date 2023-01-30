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https://sputniknews.com.tr/20230130/putin-ve-veliaht-prens-selman-petrol-piyasasinda-istikrari-saglamaya-yonelik-isbirligini-konustu-1066366033.html
Putin ve Veliaht Prens Selman, petrol piyasasında istikrarı sağlamaya yönelik işbirliğini konuştu
Putin ve Veliaht Prens Selman, petrol piyasasında istikrarı sağlamaya yönelik işbirliğini konuştu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, küresel petrol piyasasında istikrarın sağlanması için OPEC+... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T18:51+0300
2023-01-30T18:51+0300
dünya
vladimir putin
muhammed bin selman
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AB ülkeleri Rusya'dan petrol ürünleri alımını 5 Şubat 2023'ten itibaren askıya almaya hazırlanırken Kremlin'den yapılan açıklamaya göre en çok petrol ihraç eden ülkelerden Rusya ve Suudi Arabistan'ın liderleri telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Rusya ile Suudi Arabistan arasında siyaset, ticaret, ekonomi ve enerji alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili konuları ele alan Putin ve Selman, küresel petrol piyasasında istikrarın sağlanması için OPEC+ kapsamında yürütülen işbirliğinin mevcut durumunu değerlendirdi.Haziran ayında AB ülkelerinin uzlaşmaya vardığı Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol ithalatını durdurma kararı ile 2 Aralık'ta mutabık kalınan 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararı, 6 Aralık 2022'de yürürlüğe girmişti.AB ülkeleri, Rusya'dan petrol ürünleri alımını 5 Şubat 2023'ten itibaren askıya alacak.
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vladimir putin, muhammed bin selman, opec
vladimir putin, muhammed bin selman, opec

Putin ve Veliaht Prens Selman, petrol piyasasında istikrarı sağlamaya yönelik işbirliğini konuştu

18:51 30.01.2023
© REUTERS / Yuri KadobnovRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© REUTERS / Yuri Kadobnov
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, küresel petrol piyasasında istikrarın sağlanması için OPEC+ kapsamında yürütülen işbirliğini istişare etti.
AB ülkeleri Rusya'dan petrol ürünleri alımını 5 Şubat 2023'ten itibaren askıya almaya hazırlanırken Kremlin'den yapılan açıklamaya göre en çok petrol ihraç eden ülkelerden Rusya ve Suudi Arabistan'ın liderleri telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya ile Suudi Arabistan arasında siyaset, ticaret, ekonomi ve enerji alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili konuları ele alan Putin ve Selman, küresel petrol piyasasında istikrarın sağlanması için OPEC+ kapsamında yürütülen işbirliğinin mevcut durumunu değerlendirdi.

Haziran ayında AB ülkelerinin uzlaşmaya vardığı Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol ithalatını durdurma kararı ile 2 Aralık'ta mutabık kalınan 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararı, 6 Aralık 2022'de yürürlüğe girmişti.
AB ülkeleri, Rusya'dan petrol ürünleri alımını 5 Şubat 2023'ten itibaren askıya alacak.
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