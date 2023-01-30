Putin ve Veliaht Prens Selman, petrol piyasasında istikrarı sağlamaya yönelik işbirliğini konuştu
© REUTERS / Yuri KadobnovRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, küresel petrol piyasasında istikrarın sağlanması için OPEC+ kapsamında yürütülen işbirliğini istişare etti.
AB ülkeleri Rusya'dan petrol ürünleri alımını 5 Şubat 2023'ten itibaren askıya almaya hazırlanırken Kremlin'den yapılan açıklamaya göre en çok petrol ihraç eden ülkelerden Rusya ve Suudi Arabistan'ın liderleri telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya ile Suudi Arabistan arasında siyaset, ticaret, ekonomi ve enerji alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili konuları ele alan Putin ve Selman, küresel petrol piyasasında istikrarın sağlanması için OPEC+ kapsamında yürütülen işbirliğinin mevcut durumunu değerlendirdi.
Haziran ayında AB ülkelerinin uzlaşmaya vardığı Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol ithalatını durdurma kararı ile 2 Aralık'ta mutabık kalınan 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararı, 6 Aralık 2022'de yürürlüğe girmişti.
Rusya ile Suudi Arabistan arasında siyaset, ticaret, ekonomi ve enerji alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili konuları ele alan Putin ve Selman, küresel petrol piyasasında istikrarın sağlanması için OPEC+ kapsamında yürütülen işbirliğinin mevcut durumunu değerlendirdi.
Haziran ayında AB ülkelerinin uzlaşmaya vardığı Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol ithalatını durdurma kararı ile 2 Aralık'ta mutabık kalınan 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararı, 6 Aralık 2022'de yürürlüğe girmişti.
AB ülkeleri, Rusya'dan petrol ürünleri alımını 5 Şubat 2023'ten itibaren askıya alacak.