Papa, 'Eşcinsellik suç değil ama günah' sözlerine açıklık getirdi

Papa Francis, eşcinsellik ve günah hakkındaki son yorumlarına açıklık getirerek, yalnızca evlilik dışı herhangi bir cinsel eylemin günah olduğunu öğreten resmi... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

Papa Francis, 24 Ocak'ta The Associated Press'e verdiği bir röportajda eşcinselliği suç sayan yasaların 'adaletsiz' olduğunu ve 'eşcinsel olmanın suç olmadığını ancak günah olduğunu' söylemişti.Francis'in eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması çağrısında bulunan yorumları, LGBTQ savunucuları tarafından taciz ve şiddetin sona erdirilmesine yardımcı olacak bir kilometre taşı olarak görüldü. Ancak 'günahtan' bahsetmesi, yalnızca eşcinsel olmanın kendisinin bir günah olduğuna inanıp inanmadığına dair soruları gündeme getirdi.ABD merkezli LGBTQ Katolikleri Sosyal Yardım bakanlığını yöneten Amerikalı Cizvit Rahip James Martin, Francis'ten konuyla ilgili açıklama istedi ve Papa'nın el yazısıyla gönderdiği yanıtını Cuma günü Outreach internet sitesinde yayınladı. Francis notunda eşcinselliğin 'suç olmadığını' yeniden teyit etti ve 'kriminalize etmenin ne iyi ne de adil olduğunu vurgulamak için' konuştuğunu söyledi. Suçtan kastının 'eşcinselliğin kendisi olmadığını' söyleyen Francis, "Günah olduğunu söylediğimde, evlilik dışı her cinsel eylemin günah olduğunu söyleyen Katolik ahlaki öğretisine atıfta bulunuyordum. Evlilik dışı her türlü cinsel ilişki gibi bu da bir günahtır" ifadelerini kullandı.LGBTİQ'lara yönelik bu tür yasaları sona erdirmek için çalışan The Human Dignity Trust'a göre, dünya çapında yaklaşık 67 ülke veya yargı bölgesi rızaya dayalı eşcinselliği suç sayıyor ve bunların 11'i ölüm cezası verebiliyor ya da uygulayabiliyor. Uzmanlar, yasaların uygulanmadığı yerlerde bile LGBTQ kişilere yönelik taciz, damgalama ve şiddete katkıda bulunduğunu söylüyor.

