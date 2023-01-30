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Ölüp dirildiğini iddia eden kadın: Cennette 5 yıl geçirdim
Ölüp dirildiğini iddia eden kadın: Cennette 5 yıl geçirdim
ABD'de 2001 yılında 15 dakikalığına klinik olarak ölü olan Dr. Linda Kramer, cennete giderek toplamda '5 yıl geçirmiş gibi hissettiğini' söyledi. Kramer... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T16:27+0300
2023-01-30T16:29+0300
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2001 yılında Dr. Linda Kramer'in 6 Mayıs günü sabah saatlerinde tuvalete girdikten sonra yaklaşık 15 dakika nabzı durdu ve 15 dakika boyunca klinik olarak ölü kabul edildi.Sağlık görevlilerinin hayata döndürmeyi başardığı Kramer, bu süre zarfında cennete gittiğini ve orada '5 yıl geçirdiğini' iddia etti.YouTube kanalı NDE (Near Death Experience) Diary'ye konuşan Kramer, cennette zamanın bizim algıladığımız şekilde 'var olmadığını' öne sürdü.Dünya'da saatte üç ila altı mil hızla yürüyebildiğini kaydeden Kramer, bu ölçümü 'cennette ne kadar zaman geçirdiğini anlamak için kullandığını' dile getirdi.Yolculuğu sırasında istediği şekle girebileceğini ve ayrıca cennette tanışabileceği diğer insanlar da olabileceğini keşfettiğini belirten Kramer, ayrıca sadece düşünerek istediği yere gidebildiğini söyledi.'Everest Dağı'ndan 30 bin kat daha büyük sıradağlara şahit oldum''Cennette' karşılaştığı manzalara değinen Kramer, "İşte o zaman kendimi çiçek tarlası dediğim yerde buldum. Everest Dağı'ndan 30 bin kat daha büyük sıradağlara şahit olmuştum" ifadelerini kullandı.Dr. Kramer, "Nereye gittiysem arkada devasa sıradağlar vardı. Gökdelenlerin olduğu binaları görebiliyordum. Bunlar karşılaştırıldığında Dubai küçük minyatür kulübeler gibiydi. Göller gördüm, her şeyi panoramik bir şekilde görebiliyordum. Yani orada insanlarla etkileşim kurdum, insanlarla konuştum" dedi.'Fizik yasaları tamamen anlaşıldı, bu imkansız'Konuya ilişkin yorum yapan Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden kozmolog ve fizim profesörü Sean Carroll, "Günlük hayatın altında yatan fizik yasaları tamamen anlaşıldı. Bedenlerimiz öldükten ve onu oluşturan atomlara ayrıştıktan sonra bir tür bilincin devam ettiği iddiası, devasa, aşılamaz bir tek engelle karşı karşıya" diye konuştu.Carroll, "Ve bu yasalar dahilinde beynimizde depolanan bilgilerin biz öldükten sonra da var olmasının hiçbir yolu yok" değerlendirmesini yaptı.
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cennet, ölü
cennet, ölü

Ölüp dirildiğini iddia eden kadın: Cennette 5 yıl geçirdim

16:27 30.01.2023 (güncellendi: 16:29 30.01.2023)
© Fotoğraf : Huan Vu Trung/The 9th International Landscape Photographer of the Year2022 Yılın Manzara Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları
2022 Yılın Manzara Fotoğrafçısı Yarışmasının kazananları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© Fotoğraf : Huan Vu Trung/The 9th International Landscape Photographer of the Year
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ABD'de 2001 yılında 15 dakikalığına klinik olarak ölü olan Dr. Linda Kramer, cennete giderek toplamda '5 yıl geçirmiş gibi hissettiğini' söyledi. Kramer, Everest'ten 30 bin kat daha büyük dağlara şahit olduğunu idddia etti.
2001 yılında Dr. Linda Kramer'in 6 Mayıs günü sabah saatlerinde tuvalete girdikten sonra yaklaşık 15 dakika nabzı durdu ve 15 dakika boyunca klinik olarak ölü kabul edildi.
Sağlık görevlilerinin hayata döndürmeyi başardığı Kramer, bu süre zarfında cennete gittiğini ve orada '5 yıl geçirdiğini' iddia etti.
YouTube kanalı NDE (Near Death Experience) Diary'ye konuşan Kramer, cennette zamanın bizim algıladığımız şekilde 'var olmadığını' öne sürdü.
Dünya'da saatte üç ila altı mil hızla yürüyebildiğini kaydeden Kramer, bu ölçümü 'cennette ne kadar zaman geçirdiğini anlamak için kullandığını' dile getirdi.
Yolculuğu sırasında istediği şekle girebileceğini ve ayrıca cennette tanışabileceği diğer insanlar da olabileceğini keşfettiğini belirten Kramer, ayrıca sadece düşünerek istediği yere gidebildiğini söyledi.

'Everest Dağı'ndan 30 bin kat daha büyük sıradağlara şahit oldum'

'Cennette' karşılaştığı manzalara değinen Kramer, "İşte o zaman kendimi çiçek tarlası dediğim yerde buldum. Everest Dağı'ndan 30 bin kat daha büyük sıradağlara şahit olmuştum" ifadelerini kullandı.
Dr. Kramer, "Nereye gittiysem arkada devasa sıradağlar vardı. Gökdelenlerin olduğu binaları görebiliyordum. Bunlar karşılaştırıldığında Dubai küçük minyatür kulübeler gibiydi. Göller gördüm, her şeyi panoramik bir şekilde görebiliyordum. Yani orada insanlarla etkileşim kurdum, insanlarla konuştum" dedi.

'Fizik yasaları tamamen anlaşıldı, bu imkansız'

Konuya ilişkin yorum yapan Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden kozmolog ve fizim profesörü Sean Carroll, "Günlük hayatın altında yatan fizik yasaları tamamen anlaşıldı. Bedenlerimiz öldükten ve onu oluşturan atomlara ayrıştıktan sonra bir tür bilincin devam ettiği iddiası, devasa, aşılamaz bir tek engelle karşı karşıya" diye konuştu.
Carroll, "Ve bu yasalar dahilinde beynimizde depolanan bilgilerin biz öldükten sonra da var olmasının hiçbir yolu yok" değerlendirmesini yaptı.
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