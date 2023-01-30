https://sputniknews.com.tr/20230130/moskova-arabuluculugundaki-ankara-sam-tahran-diyalogu-mantikli-bir-gelisme-1066371297.html

‘Moskova arabuluculuğundaki Ankara-Şam-Tahran diyaloğu mantıklı bir gelişme’

‘Moskova arabuluculuğundaki Ankara-Şam-Tahran diyaloğu mantıklı bir gelişme’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya, Türkiye, Suriye ve İran arasında görüşme olasılığıyla ilgili sözlerini değerlendiren Rus siyaset bilimcisi... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T23:29+0300

2023-01-30T23:29+0300

2023-01-30T23:45+0300

görüş

türkiye

rusya

suriye

iran

görüşme

barış

savaş

şam

recep tayyip erdoğan

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Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi üyesi Kirill Semenov, Sputnik’e açıklamasında, halihazırda Rusya, Türkiye ve İran’ın yanı sıra Suriye hükümet ve muhalefet temsilcilerinin katılımıyla Astana formatının aktif çalıştığını anımsatarak, “Bu süreç, Suriye’deki krize çözüm bulmaya odaklı ve Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleşmesini öngörmüyor. Ancak, Türkiye’nin çıkarları açısından, acil bölgesel sorunları çözmek için bölgedeki kilit oyuncular arasında ülkeler arası işbirliğine ihtiyaç var. Bu açıdan Moskova arabuluculuğundaki Ankara, Şam ve Tahran arasındaki diyalog mantıklı bir gelişme olarak görünüyor” ifadesini kullandı.Erdoğan’ın, İran’ın Suriye krizinin çözümündeki rolünü dikkate alarak Rusya, Türkiye ve Suriye’nin askeri, istihbarat ve diplomatik temsilcileri arasında geçen görüşmelere İran’ın da katılmasına ilgi duyduğunu söyleyen Semenov, “Bu belki de anlamlı. Aynı zamanda Şam büyük olasılıkla adımlarını Tahran’la koordine ediyor. Yani Şam, Ankara ile ilişkileri normalleştirmeyi amaçlıyorsa her halükarda bunun için İran’ın onayını almıştır. Bu bağlamda Türkiye’nin bu yeni kombinasyon kapsamında hangi sorunları çözmeyi planlandığını netleştirmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.‘Putin ve Erdoğan birbirlerine bir söz verirlerse onu mutlaka yerine getirirler’Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le ilişkilerin dürüstlük ve karşılıklı güvene dayandığı sözlerini değerlendiren Rus uzman Markov’un görüşüne göre, Putin ve Erdoğan birbirlerine bir söz verirlerse bunu kesinlikle yerine getiriyorlar.Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri, Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, Sputnik’e açıklamasında, “Putin ve Erdoğan gerçekten de kendi aralarında dürüst ve güvene dayalı ilişkiler kurdular. Birbirlerinin sözlerine güvenmek için çok önemli nedenleri olduğunu defalarca dile getirdiler. Birbirlerine bir söz verdilerse mutlaka yerine getirirler” ifadesini kullandı.Öte yandan Erdoğan’ın, Türk toplumunda oldukça popüler olan Putin hakkında iyi şeyler söylediğinde bunun Türk seçmenin de hoşuna gittiğini söyleyen Markov, “Türkiye’de insanlar Rusya’ya iyi bakıyor, çünkü dost ve ABD’ye karşı koyan bir ülke olarak görüyorlar. Unutmayalım ki, dünyada en yüksek Amerikan karşıtlığı eğilime sahip ülkelerden biri Türkiye. Dolayısıyla Erdoğan, Putin'e saygı duyduğunu söylediğinde aslında seçmenler nezdindeki otoritesini sağlamlaştırmış oluyor” yorumunda bulundu.Erdoğan’ın Putin’le ilgili olumlu sözleri bağlamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la ilgili tamamen aksi sözlerine dikkat çeken Markov, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20230119/prof-dr-unal-adana-mutabakatinin-guncellenerek-pyd-ve-tum-turevlerinin-de-eklenmesi-gerekli-1065937521.html

rusya

suriye

iran

şam

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