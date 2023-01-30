Mimar Zeki Sayar'ın 1934'te tasarladığı bina için kentsel dönüşüm kararı: Yıkılacak

“Üstad Zeki Sayar’ın Moda’daki 'kira evi' için kentsel dönüşüm adı altında Kadıköy Belediyesi tarafından yıkım kararı alındı. Bu güzel yapının yok olmaması ve tescili için İstanbul 5 No’lu Koruma Kurulu’na başvurdum. Maalesef bina, korunmaya uygun görülmedi. Kurula sunduğumuz tescil başvurumda, mimar Prof. Dr. Reha Günay’ın, Koruma Kurulu’na yapının korunması ve tescili için yazdığı metin ile İTÜ’den Doç. Dr. Zeynep Eres Özdoğan’ın danışmanlığını yaptığı Tanla Atun Atlı’nın onaylanmış tezinde yer verdiği “Korunmaya değer kültür varlığıdır” kararları, maalesef bilimsel bir değer olarak görülmedi. Diğer skandal bir konu da, şahsıma ait özel bilgilerin olduğu kurul dağıtım kararlarının benden önce müteahhitin eline geçmesidir. Umarım Kültür ve Turizm Bakanlığımız, İBB ve Kadıköy Belediyesi yetkililerimiz bu konuyu da ayrıntılı olarak tetkik ederler.”