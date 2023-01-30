https://sputniknews.com.tr/20230130/mimar-zeki-sayarin-1934te-tasarladigi-bina-icin-kentsel-donusum-karari-yikilacak-1066360474.html
Mimar Zeki Sayar'ın 1934'te tasarladığı bina için kentsel dönüşüm kararı: Yıkılacak
Mimar Zeki Sayar'ın 1934'te tasarladığı bina için kentsel dönüşüm kararı: Yıkılacak
Mimar Zeki Sayar’ın Kadıköy’de tasarladığı ve 1934 yılında inşa edilen yapı kentsel dönüşüme sokularak yıkılacak. Yapı ‘’Korunmaya değer kültür varlığı’’... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T16:56+0300
2023-01-30T16:56+0300
2023-01-30T16:59+0300
yaşam
istanbul
bina
kültür
mimar
tarih
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Arkitekt dergisi kurucusu merhum Mimar Zeki Sayar’ın Kadıköy’de tasarladığı ve 1934 yılında inşa edilen yapı, kentsel dönüşüme sokulmak isteniyor.Erken Cumhuriyet dönemi sayılan dört katlı yapının koruma statüsüne alınması için girişimde bulunan Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, sunulan raporların yanlış yazıldığını öne sürdü.Milliyet’e konuşan Şahin, şunları söyledi: ‘Yapının tescillenmesine gerek yok’ denmişŞahin, sözlerine şöyle devam etti: 'Kira ev' ne demektir?1930-1945 yılları arasında Türkiye’de “apartman” terimi sıkça “kira evi” olarak kullanılmıştır.
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istanbul, bina, kültür, mimar, tarih
istanbul, bina, kültür, mimar, tarih
Mimar Zeki Sayar'ın 1934'te tasarladığı bina için kentsel dönüşüm kararı: Yıkılacak
16:56 30.01.2023 (güncellendi: 16:59 30.01.2023) Abone ol
Mimar Zeki Sayar’ın Kadıköy’de tasarladığı ve 1934 yılında inşa edilen yapı kentsel dönüşüme sokularak yıkılacak. Yapı ‘’Korunmaya değer kültür varlığı’’ olduğu halde belediye binanın yıkımına karar verdi.
Arkitekt dergisi kurucusu merhum Mimar Zeki Sayar’ın Kadıköy’de tasarladığı ve 1934 yılında inşa edilen yapı, kentsel dönüşüme sokulmak isteniyor.
Erken Cumhuriyet dönemi sayılan dört katlı yapının koruma statüsüne alınması için girişimde bulunan Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, sunulan raporların yanlış yazıldığını öne sürdü.
Milliyet’e konuşan
Şahin, şunları söyledi:
“Üstad Zeki Sayar’ın Moda’daki 'kira evi' için kentsel dönüşüm adı altında Kadıköy Belediyesi tarafından yıkım kararı alındı. Bu güzel yapının yok olmaması ve tescili için İstanbul 5 No’lu Koruma Kurulu’na başvurdum. Maalesef bina, korunmaya uygun görülmedi. Kurula sunduğumuz tescil başvurumda, mimar Prof. Dr. Reha Günay’ın, Koruma Kurulu’na yapının korunması ve tescili için yazdığı metin ile İTÜ’den Doç. Dr. Zeynep Eres Özdoğan’ın danışmanlığını yaptığı Tanla Atun Atlı’nın onaylanmış tezinde yer verdiği “Korunmaya değer kültür varlığıdır” kararları, maalesef bilimsel bir değer olarak görülmedi. Diğer skandal bir konu da, şahsıma ait özel bilgilerin olduğu kurul dağıtım kararlarının benden önce müteahhitin eline geçmesidir. Umarım Kültür ve Turizm Bakanlığımız, İBB ve Kadıköy Belediyesi yetkililerimiz bu konuyu da ayrıntılı olarak tetkik ederler.”
‘Yapının tescillenmesine gerek yok’ denmiş
Şahin, sözlerine şöyle devam etti:
“Koruma Kurulu, İBB’den uzman görüşü istemi ve bunun üzerine İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı Kültürel Miras Müdürlüğü, binanın tescillenmesi için olumlu rapor yazıp göndermiş. Ancak gelin görün ki, kurul üyeleri, Koruma Kurulu’nun İBB Temsilcisi ve Kadıköy Belediye temsilcisi ‘Yapının tescillenmesine gerek yok’ diye imza atmışlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’a bu soruları soruyoruz ve bu önemli yapımızın ve buna benzer durumdaki yapılarımızın kurtarılması için gereken çalışmaların acilen, ivedilikle başlatılması için rica ediyoruz.”
'Kira ev' ne demektir?
1930-1945 yılları arasında Türkiye’de “apartman” terimi sıkça “kira evi” olarak kullanılmıştır.