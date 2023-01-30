https://sputniknews.com.tr/20230130/meteoroloji-genel-mudurlugu-kaynagi-belirsiz-hava-tahminlerine-karsi-uyardi-1066370997.html

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynağı belirsiz hava tahminlerine karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynağı belirsiz hava tahminlerine karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kaynağı belli olmayan ve yetkisiz kişilerce yapılan hava tahminlerine karşı kamuoyunu uyardı. 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T23:19+0300

2023-01-30T23:19+0300

2023-01-30T23:20+0300

meteoroloji

türkiye

hava durumu

uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, zaman zaman basın ve yayın organlarında kaynağı belli olmayan ya da yetkisiz kişilerce kısa ve uzun vadeli hava tahminleri ile ilgili çeşitli açıklamaların yayımlandığı belirtilerek şu uyarılarda bulunuldu:

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