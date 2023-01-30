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Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynağı belirsiz hava tahminlerine karşı uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynağı belirsiz hava tahminlerine karşı uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kaynağı belli olmayan ve yetkisiz kişilerce yapılan hava tahminlerine karşı kamuoyunu uyardı. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
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meteoroloji
türkiye
hava durumu
uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, zaman zaman basın ve yayın organlarında kaynağı belli olmayan ya da yetkisiz kişilerce kısa ve uzun vadeli hava tahminleri ile ilgili çeşitli açıklamaların yayımlandığı belirtilerek şu uyarılarda bulunuldu:
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meteoroloji, hava durumu, uyarı
meteoroloji, hava durumu, uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynağı belirsiz hava tahminlerine karşı uyardı

23:19 30.01.2023 (güncellendi: 23:20 30.01.2023)
© AAMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarındaki artış hafta sonuna kadar sürecek. Yurtta yağışlar etkisini tamamen yitirirken hava sıcaklıkları 30 dereceye yaklaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarındaki artış hafta sonuna kadar sürecek. Yurtta yağışlar etkisini tamamen yitirirken hava sıcaklıkları 30 dereceye yaklaşacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kaynağı belli olmayan ve yetkisiz kişilerce yapılan hava tahminlerine karşı kamuoyunu uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, zaman zaman basın ve yayın organlarında kaynağı belli olmayan ya da yetkisiz kişilerce kısa ve uzun vadeli hava tahminleri ile ilgili çeşitli açıklamaların yayımlandığı belirtilerek şu uyarılarda bulunuldu:
"Atmosferik hadiseler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce 7/24 takip edilmekte, meydana gelebilecek meteorolojik hadiselerle ilgili tüm tahmin ve uyarılar, kamuoyu ve yetkililerle paylaşılmaktadır. Bu konudaki doğru bilgilere; kaynağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olan tüm basın ve yayın organlarından, mobil uygulamalarımızdan, internet sitemiz mgm.gov.tr'den, Meteorolojinin Sesi Radyosu ile kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz."
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