https://sputniknews.com.tr/20230130/maltepede-denizde-85-yasindaki-kadinin-cansiz-bedeni-bulundu-1066359103.html
Maltepe'de denizde 85 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu
Maltepe'de denizde 85 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu
Maltepe sahilinde, kıyıdan yaklaşık 200 metre açıklıkta 85 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu. Yaşlı kadın dalgıç polisler tarafından denizden... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T16:19+0300
2023-01-30T16:19+0300
2023-01-30T16:19+0300
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İstanbul'da Maltepe Sahil'inde yürüyüş yapanlar denizin üzerinde hareketsiz şekilde duran şahsı fark etti. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri sahil şeridinde güvenlik önlemi aldı. Dalgıç polisler kıyıdan yaklaşık 200 metre ileride bulunan 85 yaşındaki Melek Tokay isimli kadının cansız bedenini ceset torbasına koyarak kıyıya çıkardı. Tokay'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Yaşlı kadının yakınları olay yerine geldi. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20220927/gaziantepte-3-yasindaki-bir-kiz-cocuguna-ait-cansiz-beden-bulundu-1061650826.html
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türkiye, istanbul, ceset, deniz, kadın
türkiye, istanbul, ceset, deniz, kadın
Maltepe'de denizde 85 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu
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Maltepe sahilinde, kıyıdan yaklaşık 200 metre açıklıkta 85 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu. Yaşlı kadın dalgıç polisler tarafından denizden çıkartılarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
İstanbul'da Maltepe Sahil'inde yürüyüş yapanlar denizin üzerinde hareketsiz şekilde duran şahsı fark etti.
İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri sahil şeridinde güvenlik önlemi aldı. Dalgıç polisler kıyıdan yaklaşık 200 metre ileride bulunan 85 yaşındaki Melek Tokay isimli kadının cansız bedenini ceset torbasına koyarak kıyıya çıkardı.
Tokay'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Yaşlı kadının yakınları olay yerine geldi. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.