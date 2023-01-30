https://sputniknews.com.tr/20230130/maltepede-denizde-85-yasindaki-kadinin-cansiz-bedeni-bulundu-1066359103.html

Maltepe'de denizde 85 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu

Maltepe'de denizde 85 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu

Maltepe sahilinde, kıyıdan yaklaşık 200 metre açıklıkta 85 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu. Yaşlı kadın dalgıç polisler tarafından denizden... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T16:19+0300

2023-01-30T16:19+0300

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İstanbul'da Maltepe Sahil'inde yürüyüş yapanlar denizin üzerinde hareketsiz şekilde duran şahsı fark etti. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri sahil şeridinde güvenlik önlemi aldı. Dalgıç polisler kıyıdan yaklaşık 200 metre ileride bulunan 85 yaşındaki Melek Tokay isimli kadının cansız bedenini ceset torbasına koyarak kıyıya çıkardı. Tokay'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Yaşlı kadının yakınları olay yerine geldi. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20220927/gaziantepte-3-yasindaki-bir-kiz-cocuguna-ait-cansiz-beden-bulundu-1061650826.html

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