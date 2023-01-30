https://sputniknews.com.tr/20230130/macaristanda-2022de-rus-istirakli-sirket-sayisi-artti-1066363393.html
Macaristan’da 2022’de Rus iştirakli şirket sayısı arttı
Macaristan’da 2022’de Rus iştirakli şirket sayısı arttı
Portfolio internet sitesi Macaristan’da 24 Şubat 2022’den bu yana Rus iştirakli şirket sayısı artış yaşandığını belirtti. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T18:03+0300
2023-01-30T18:03+0300
2023-01-30T18:03+0300
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Macaristan’da 24 Şubat 2022’den bu yana 'Rusya’nın çıkarlarına hizmet eden' 77 şirketin kurulduğunu yazan Portfolio, bunun Rus iştirakli toplam şirket sayısının yüzde 11’i olduğunu belirtti.Ülkedeki şirket kayıt veritabanına dayandırılan haberde, halihazırda Macaristan’da, Rus şirketlere veya Rusya vatandaşlarına ait 671 şirketin faaliyet gösterdiği kaydedildi. Aralarından 24’ü, 2021’de 500 milyon Macar Forinti’ni (yaklaşık 26 milyon TL) geçen ciroya sahipti.Macaristan’da, koronavirüsün patlak vermesinden bu yana yılda yaklaşık 50-60 Rus şirketinin kurulduğu ifade edildi.
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macaristan, şirket, rus
Macaristan’da 2022’de Rus iştirakli şirket sayısı arttı
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Portfolio internet sitesi Macaristan’da 24 Şubat 2022’den bu yana Rus iştirakli şirket sayısı artış yaşandığını belirtti.
Macaristan’da 24 Şubat 2022’den bu yana 'Rusya’nın çıkarlarına hizmet eden' 77 şirketin kurulduğunu yazan Portfolio
, bunun Rus iştirakli toplam şirket sayısının yüzde 11’i olduğunu belirtti.
Ülkedeki şirket kayıt veritabanına dayandırılan haberde, halihazırda Macaristan’da, Rus şirketlere veya Rusya vatandaşlarına ait 671 şirketin faaliyet gösterdiği kaydedildi. Aralarından 24’ü, 2021’de 500 milyon Macar Forinti’ni (yaklaşık 26 milyon TL) geçen ciroya sahipti.
Macaristan’da, koronavirüsün patlak vermesinden bu yana yılda yaklaşık 50-60 Rus şirketinin kurulduğu ifade edildi.