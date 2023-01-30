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Macaristan’da 2022’de Rus iştirakli şirket sayısı arttı
Macaristan’da 2022’de Rus iştirakli şirket sayısı arttı
Portfolio internet sitesi Macaristan’da 24 Şubat 2022’den bu yana Rus iştirakli şirket sayısı artış yaşandığını belirtti. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T18:03+0300
2023-01-30T18:03+0300
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macaristan
şirket
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Macaristan’da 24 Şubat 2022’den bu yana 'Rusya’nın çıkarlarına hizmet eden' 77 şirketin kurulduğunu yazan Portfolio, bunun Rus iştirakli toplam şirket sayısının yüzde 11’i olduğunu belirtti.Ülkedeki şirket kayıt veritabanına dayandırılan haberde, halihazırda Macaristan’da, Rus şirketlere veya Rusya vatandaşlarına ait 671 şirketin faaliyet gösterdiği kaydedildi. Aralarından 24’ü, 2021’de 500 milyon Macar Forinti’ni (yaklaşık 26 milyon TL) geçen ciroya sahipti.Macaristan’da, koronavirüsün patlak vermesinden bu yana yılda yaklaşık 50-60 Rus şirketinin kurulduğu ifade edildi.
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macaristan, şirket, rus
macaristan, şirket, rus

Macaristan’da 2022’de Rus iştirakli şirket sayısı arttı

18:03 30.01.2023
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Multimedya arşivine gidinRusya Bayrağı
Rusya Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© Sputnik / Vitaly Timkiv
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Portfolio internet sitesi Macaristan’da 24 Şubat 2022’den bu yana Rus iştirakli şirket sayısı artış yaşandığını belirtti.
Macaristan’da 24 Şubat 2022’den bu yana 'Rusya’nın çıkarlarına hizmet eden' 77 şirketin kurulduğunu yazan Portfolio, bunun Rus iştirakli toplam şirket sayısının yüzde 11’i olduğunu belirtti.
Ülkedeki şirket kayıt veritabanına dayandırılan haberde, halihazırda Macaristan’da, Rus şirketlere veya Rusya vatandaşlarına ait 671 şirketin faaliyet gösterdiği kaydedildi. Aralarından 24’ü, 2021’de 500 milyon Macar Forinti’ni (yaklaşık 26 milyon TL) geçen ciroya sahipti.
Macaristan’da, koronavirüsün patlak vermesinden bu yana yılda yaklaşık 50-60 Rus şirketinin kurulduğu ifade edildi.
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