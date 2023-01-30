https://sputniknews.com.tr/20230130/lavrov-moskova-guvenlik-konusunda-avrupa-ile-gorusmeyi-reddetmiyor-1066361086.html

Lavrov: Moskova, güvenlik konusunda Avrupa ile görüşmeyi reddetmiyor

Lavrov: Moskova, güvenlik konusunda Avrupa ile görüşmeyi reddetmiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Avrupa’yla güvenlik konusunu müzakere etmeyi reddetmediğini söyledi. 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T16:58+0300

2023-01-30T16:58+0300

2023-01-30T16:59+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

sergey lavrov

müzakere

abd

avrupa birliği

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya diplomasisinin 2022 faaliyetleriyle ilgili basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantında, “Avrupa’da, okyanus ötesindekileri memnun etme isteğine değil kendi ulusal çıkarlarını arayacak siyasi güçleri er ya geç göreceğimiz umudunu kaybetmiyoruz” ifadelerini kullandı.Batı’nın diplomasi ve müzakere kültürünü kaybettiğini dile getiren Lavrov, Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin kendi konumunu dayatmaya ve karşı tarafın çıkarlarını dikkate almadan sadece kendi yararını sağlamaya çalıştığını söyledi.Lavrov, “Tam da bu yüzden Aralık 2021’de öne sürdüğümüz güvenlik garantisi teklifimizi kabul etmediler. Bunun yerine Rusya ile açık çatışmaya muazzam siyasi, ekonomik, askeri ve insan kaynaklarını harcamayı tercih ettiler” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230126/kremlin-ukraynaya-tank-gonderecek-ulkeler-catismaya-dogrudan-dahil-oluyor-1066205094.html

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