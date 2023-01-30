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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230130/lavrov-moskova-guvenlik-konusunda-avrupa-ile-gorusmeyi-reddetmiyor-1066361086.html
Lavrov: Moskova, güvenlik konusunda Avrupa ile görüşmeyi reddetmiyor
Lavrov: Moskova, güvenlik konusunda Avrupa ile görüşmeyi reddetmiyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Avrupa’yla güvenlik konusunu müzakere etmeyi reddetmediğini söyledi. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T16:58+0300
2023-01-30T16:59+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
sergey lavrov
müzakere
abd
avrupa birliği
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya diplomasisinin 2022 faaliyetleriyle ilgili basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantında, “Avrupa’da, okyanus ötesindekileri memnun etme isteğine değil kendi ulusal çıkarlarını arayacak siyasi güçleri er ya geç göreceğimiz umudunu kaybetmiyoruz” ifadelerini kullandı.Batı’nın diplomasi ve müzakere kültürünü kaybettiğini dile getiren Lavrov, Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin kendi konumunu dayatmaya ve karşı tarafın çıkarlarını dikkate almadan sadece kendi yararını sağlamaya çalıştığını söyledi.Lavrov, “Tam da bu yüzden Aralık 2021’de öne sürdüğümüz güvenlik garantisi teklifimizi kabul etmediler. Bunun yerine Rusya ile açık çatışmaya muazzam siyasi, ekonomik, askeri ve insan kaynaklarını harcamayı tercih ettiler” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230126/kremlin-ukraynaya-tank-gonderecek-ulkeler-catismaya-dogrudan-dahil-oluyor-1066205094.html
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rusya, ukrayna, sergey lavrov, müzakere, abd, avrupa birliği
rusya, ukrayna, sergey lavrov, müzakere, abd, avrupa birliği

Lavrov: Moskova, güvenlik konusunda Avrupa ile görüşmeyi reddetmiyor

16:58 30.01.2023 (güncellendi: 16:59 30.01.2023)
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Avrupa’yla güvenlik konusunu müzakere etmeyi reddetmediğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya diplomasisinin 2022 faaliyetleriyle ilgili basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantında, “Avrupa’da, okyanus ötesindekileri memnun etme isteğine değil kendi ulusal çıkarlarını arayacak siyasi güçleri er ya geç göreceğimiz umudunu kaybetmiyoruz” ifadelerini kullandı.
Batı’nın diplomasi ve müzakere kültürünü kaybettiğini dile getiren Lavrov, Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin kendi konumunu dayatmaya ve karşı tarafın çıkarlarını dikkate almadan sadece kendi yararını sağlamaya çalıştığını söyledi.
Lavrov, “Tam da bu yüzden Aralık 2021’de öne sürdüğümüz güvenlik garantisi teklifimizi kabul etmediler. Bunun yerine Rusya ile açık çatışmaya muazzam siyasi, ekonomik, askeri ve insan kaynaklarını harcamayı tercih ettiler” dedi.
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