https://sputniknews.com.tr/20230130/konut-sektoru-mercek-altinda-on-binlerce-ev-sahibi-ve-emlakci-radara-takildi-1066338478.html

Konut sektörü mercek altında: On binlerce ev sahibi ve emlakçı RADAR'a takıldı

Konut sektörü mercek altında: On binlerce ev sahibi ve emlakçı RADAR'a takıldı

Gayrimenkul sektöründe kira geliri elde edenlere ve emlakçılara yönelik yapılan incelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T09:11+0300

2023-01-30T09:11+0300

2023-01-30T09:11+0300

türkiye

fahiş fiyat

ekonomi

konut

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konut fiyatları

emlakçı

gayrimenkul

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Fahiş fiyat artışı yapanlar, alım-satım işlemleri esnasında yanıltıcı beyanlarda bulunanlar, piyasada arz talep dengesinde dezenformasyona sebep olan emlakçılar hepsi yakın takipte.Gayrimenkul sektörüne yönelik finansman, tapu ve emlak verileri mercek altına alındı. Gayrimenkul değerleme raporları kullanılarak analiz çalışmaları yürütüldü, gelen ihbarlar da değerlendirmeye alındı.55 bin riskli işlem tespit edildiİncelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Yüksek riskli görülen sonuçlar, ilgili birimlerle paylaşılacak.80 bin mükellef mercek altındaRADAR sistemiyle mükellefler de yakından takipte. Sistemle gayrimenkulün gerçek değerini beyan etmeyip düşük tapu harcı ödeyen ve hazineyi zarara uğratan kişiler tespit ediliyor. İlk etapta RADAR'a 80 bin mükellef takıldı. Bu kişilerin vergisel yükümlülükleri mercek altına alındı.

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fahiş fiyat, ekonomi, konut, konut satışı, konut fiyatları, emlakçı, gayrimenkul