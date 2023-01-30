https://sputniknews.com.tr/20230130/konut-sektoru-mercek-altinda-on-binlerce-ev-sahibi-ve-emlakci-radara-takildi-1066338478.html
Konut sektörü mercek altında: On binlerce ev sahibi ve emlakçı RADAR'a takıldı
Konut sektörü mercek altında: On binlerce ev sahibi ve emlakçı RADAR'a takıldı
Gayrimenkul sektöründe kira geliri elde edenlere ve emlakçılara yönelik yapılan incelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T09:11+0300
2023-01-30T09:11+0300
2023-01-30T09:11+0300
türkiye
fahiş fiyat
ekonomi
konut
konut satışı
konut fiyatları
emlakçı
gayrimenkul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065840831_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1f47704482ea33cb98c476ecaf223c70.jpg
Fahiş fiyat artışı yapanlar, alım-satım işlemleri esnasında yanıltıcı beyanlarda bulunanlar, piyasada arz talep dengesinde dezenformasyona sebep olan emlakçılar hepsi yakın takipte.Gayrimenkul sektörüne yönelik finansman, tapu ve emlak verileri mercek altına alındı. Gayrimenkul değerleme raporları kullanılarak analiz çalışmaları yürütüldü, gelen ihbarlar da değerlendirmeye alındı.55 bin riskli işlem tespit edildiİncelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Yüksek riskli görülen sonuçlar, ilgili birimlerle paylaşılacak.80 bin mükellef mercek altındaRADAR sistemiyle mükellefler de yakından takipte. Sistemle gayrimenkulün gerçek değerini beyan etmeyip düşük tapu harcı ödeyen ve hazineyi zarara uğratan kişiler tespit ediliyor. İlk etapta RADAR'a 80 bin mükellef takıldı. Bu kişilerin vergisel yükümlülükleri mercek altına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20221206/20-firmaya-fahis-fiyat-sorusturmasi-zincir-marketler-savunma-veriyor-1064248100.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065840831_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f08e62e2ad55b2d549c24f5719d6f140.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fahiş fiyat, ekonomi, konut, konut satışı, konut fiyatları, emlakçı, gayrimenkul
fahiş fiyat, ekonomi, konut, konut satışı, konut fiyatları, emlakçı, gayrimenkul
Konut sektörü mercek altında: On binlerce ev sahibi ve emlakçı RADAR'a takıldı
Abone ol
Gayrimenkul sektöründe kira geliri elde edenlere ve emlakçılara yönelik yapılan incelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Gayrimenkulün değerini düşük gösteren 80 bin mükellef de RADAR sistemine takıldı.
Fahiş fiyat artışı yapanlar, alım-satım işlemleri esnasında yanıltıcı beyanlarda bulunanlar, piyasada arz talep dengesinde dezenformasyona sebep olan emlakçılar hepsi yakın takipte.
Gayrimenkul sektörüne yönelik finansman, tapu ve emlak verileri mercek altına alındı. Gayrimenkul değerleme raporları kullanılarak analiz çalışmaları yürütüldü, gelen ihbarlar da değerlendirmeye alındı.
55 bin riskli işlem tespit edildi
İncelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Yüksek riskli görülen sonuçlar, ilgili birimlerle paylaşılacak.
80 bin mükellef mercek altında
RADAR sistemiyle mükellefler de yakından takipte. Sistemle gayrimenkulün gerçek değerini beyan etmeyip düşük tapu harcı ödeyen ve hazineyi zarara uğratan kişiler tespit ediliyor. İlk etapta RADAR'a 80 bin mükellef takıldı. Bu kişilerin vergisel yükümlülükleri mercek altına alındı.