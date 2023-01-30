Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230130/konut-sektoru-mercek-altinda-on-binlerce-ev-sahibi-ve-emlakci-radara-takildi-1066338478.html
Konut sektörü mercek altında: On binlerce ev sahibi ve emlakçı RADAR'a takıldı
Konut sektörü mercek altında: On binlerce ev sahibi ve emlakçı RADAR'a takıldı
Gayrimenkul sektöründe kira geliri elde edenlere ve emlakçılara yönelik yapılan incelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T09:11+0300
2023-01-30T09:11+0300
türkiye
fahiş fiyat
ekonomi
konut
konut satışı
konut fiyatları
emlakçı
gayrimenkul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065840831_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1f47704482ea33cb98c476ecaf223c70.jpg
Fahiş fiyat artışı yapanlar, alım-satım işlemleri esnasında yanıltıcı beyanlarda bulunanlar, piyasada arz talep dengesinde dezenformasyona sebep olan emlakçılar hepsi yakın takipte.Gayrimenkul sektörüne yönelik finansman, tapu ve emlak verileri mercek altına alındı. Gayrimenkul değerleme raporları kullanılarak analiz çalışmaları yürütüldü, gelen ihbarlar da değerlendirmeye alındı.55 bin riskli işlem tespit edildiİncelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Yüksek riskli görülen sonuçlar, ilgili birimlerle paylaşılacak.80 bin mükellef mercek altındaRADAR sistemiyle mükellefler de yakından takipte. Sistemle gayrimenkulün gerçek değerini beyan etmeyip düşük tapu harcı ödeyen ve hazineyi zarara uğratan kişiler tespit ediliyor. İlk etapta RADAR'a 80 bin mükellef takıldı. Bu kişilerin vergisel yükümlülükleri mercek altına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20221206/20-firmaya-fahis-fiyat-sorusturmasi-zincir-marketler-savunma-veriyor-1064248100.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/11/1065840831_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f08e62e2ad55b2d549c24f5719d6f140.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahiş fiyat, ekonomi, konut, konut satışı, konut fiyatları, emlakçı, gayrimenkul
fahiş fiyat, ekonomi, konut, konut satışı, konut fiyatları, emlakçı, gayrimenkul

Konut sektörü mercek altında: On binlerce ev sahibi ve emlakçı RADAR'a takıldı

09:11 30.01.2023
© AATürkiye konut, ev, site
Türkiye konut, ev, site - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Gayrimenkul sektöründe kira geliri elde edenlere ve emlakçılara yönelik yapılan incelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Gayrimenkulün değerini düşük gösteren 80 bin mükellef de RADAR sistemine takıldı.
Fahiş fiyat artışı yapanlar, alım-satım işlemleri esnasında yanıltıcı beyanlarda bulunanlar, piyasada arz talep dengesinde dezenformasyona sebep olan emlakçılar hepsi yakın takipte.
Gayrimenkul sektörüne yönelik finansman, tapu ve emlak verileri mercek altına alındı. Gayrimenkul değerleme raporları kullanılarak analiz çalışmaları yürütüldü, gelen ihbarlar da değerlendirmeye alındı.

55 bin riskli işlem tespit edildi

İncelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Yüksek riskli görülen sonuçlar, ilgili birimlerle paylaşılacak.

80 bin mükellef mercek altında

RADAR sistemiyle mükellefler de yakından takipte. Sistemle gayrimenkulün gerçek değerini beyan etmeyip düşük tapu harcı ödeyen ve hazineyi zarara uğratan kişiler tespit ediliyor. İlk etapta RADAR'a 80 bin mükellef takıldı. Bu kişilerin vergisel yükümlülükleri mercek altına alındı.
Rusya, market, alışveriş, gıda - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
EKONOMİ
20 firmaya fahiş fiyat soruşturması: Zincir marketler savunma veriyor
6 Aralık 2022, 14:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала