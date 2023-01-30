https://sputniknews.com.tr/20230130/kilicdaroglunun-13-subat-aciklamasina-iyi-partiden-yorum-adaylik-aciklamasina-yonelik-bilgi-yok-1066363867.html

Kılıçdaroğlu'nun 13 Şubat açıklamasına İYİ Parti'den yorum: Adaylık açıklamasına yönelik bilgi yok

Kılıçdaroğlu'nun 13 Şubat açıklamasına İYİ Parti'den yorum: Adaylık açıklamasına yönelik bilgi yok

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağına yönelik ifadeleriyle ilgili "Son... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T18:36+0300

2023-01-30T18:36+0300

2023-01-30T18:39+0300

kürşad zorlu

iyi parti

politika

cumhurbaşkanı adayı

oy kullanma

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İYİ Parti genel merkezinde basına açıklamada bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağına yönelik ifadelerini hatırlatması üzerine şunları söyledi:Zorlu, seçimlerde öğrencilerin ikametlerinin bulunduğu illere giderek oy kullanmalarına ve daha sonra öğrenim gördükleri yere dönmelerine imkan tanıyacaklarını, bu konuda maddi destek vereceklerini bildirdi.Kürşad Zorlu, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yönelik, bir kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınayarak, Azerbaycan halkına başsağlığı dileğinde bulundu.İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakıldığını anımsatan Zorlu, "Bu ırkçı kişi ve bunun arkasındakileri, bununla birlikte böyle bir eyleme izin veren İsveç hükümetini mahkemeye verdik. Bu süreci takip edeceğiz ve sonucunu da elbette milletimizle paylaşacağız" dedi.Milletin en önemli sorununun ekonomi olduğunu belirten Zorlu, TÜRK-İŞ'in araştırmasında, Ocak 2023'te 4 kişilik ailenin açlık sınırının 8 bin 864 lira, yoksulluk sınırının 28 bin 874 lira olduğuna işaret etti.Asgari ücrete geçen ay yapılan zammın eriyip gittiğini savunan Zorlu, "Neydi o zam? 8 bin 506 lira. Açlık sınırı ne bugün? 8 bin 864 lira. Daha asgari ücretlinin cebine girmeden rakam uçup gitti" diye konuştu.Zorlu, TÜRK-İŞ'in Ankara'dan topladığı gıda fiyatlarına göre geçen ay baz etkisiyle yüzde 98,4'e düşen yıllık gıda enflasyonunun bu ay yüzde 108,6'ya yükseldiğini ifade etti.'Büyük Gençlik Buluşmamızı gerçekleştireceğiz'Partisinin Gençlik Politikaları Başkanlığının politikalarını anlatacağı önemli bir toplantı planladıklarını aktaran Zorlu, "18 Şubat'ta Ankara Arena Spor Salonu'nda 'Büyük Gençlik Buluşması' gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "6 milyonu aşkın gencin ilk defa sandık başına gidecek. 14 Mayıs seçimlerinde sandığın rengini gençlerin tercihi belirleyece." dediğini aktaran Zorlu, bu sözlere bir ifade daha eklenmesi gerektiğini kaydetti. Zorlu, "O da gençlerimizin 'Artık yeter, geleceğime sahip çıkacağım.' demeye hazırlanmasıdır" diye konuştu.Seçim tarihinin gençlerin oy kullanmasını engellemeye yönelik bir hamle olduğunu iddia eden Zorlu, şunları söyledi:Önerilerinin destek görmemesi halinde ikametgah sorunu ile kendilerine başvuruda bulunan herkese imkan sağlayacaklarını dile getiren Zorlu, "Hiçbir parti ayrımı gözetmeden bu başvuruyu yapan tüm arkadaşlarımızın bulundukları illere giderek oy kullanmalarını ve daha sonra öğrenim gördükleri yere dönmelerine imkan tanıyacağız, bu konuda maddi desteği biz karşılayacağız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230129/kilicdaroglu-cumhurbaskani-adayimiz-13-subatta-aciklanacak-1066327315.html

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kürşad zorlu, iyi parti, cumhurbaşkanı adayı, oy kullanma