https://sputniknews.com.tr/20230130/kilicdaroglu-evlerde-kullanilan-dogalgazin-birim-fiyatini-hemen-indirin-1066368408.html
Kılıçdaroğlu: Evlerde kullanılan doğalgazın birim fiyatını hemen indirin
Kılıçdaroğlu: Evlerde kullanılan doğalgazın birim fiyatını hemen indirin
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Doğalgaz fiyatı yükselince hemen zam peşindesiniz, düşünce oyalamayın. Evlerde kullanılan doğalgazın birim fiyatını hemen indirin"... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T21:00+0300
2023-01-30T21:00+0300
2023-01-30T21:00+0300
kemal kılıçdaroğlu
doğalgaz
chp
politika
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CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan doğalgaz fiyatlarına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Şubat kapıda, ülkemiz ağır kış koşullarına giriyor. İkaz ettim. Sanayide yetersiz bir indirim yapıp, hanelerin doğalgaz fiyatlarını değiştirmediniz. Doğalgaz fiyatı yükselince hemen zam peşindesiniz, düşünce oyalamayın. Evlerde kullanılan doğalgazın birim fiyatını hemen indirin" ifadelerine yer verdi.
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kemal kılıçdaroğlu, doğalgaz, chp
kemal kılıçdaroğlu, doğalgaz, chp
Kılıçdaroğlu: Evlerde kullanılan doğalgazın birim fiyatını hemen indirin
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Doğalgaz fiyatı yükselince hemen zam peşindesiniz, düşünce oyalamayın. Evlerde kullanılan doğalgazın birim fiyatını hemen indirin" açıklamasını yaptı.
CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan doğalgaz fiyatlarına ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu paylaşımında "Şubat kapıda, ülkemiz ağır kış koşullarına giriyor. İkaz ettim. Sanayide yetersiz bir indirim yapıp, hanelerin doğalgaz fiyatlarını değiştirmediniz. Doğalgaz fiyatı yükselince hemen zam peşindesiniz, düşünce oyalamayın. Evlerde kullanılan doğalgazın birim fiyatını hemen indirin" ifadelerine yer verdi.