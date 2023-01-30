https://sputniknews.com.tr/20230130/kerkukte-bir-siteye-iha-dustu-1066336704.html
Kerkük'te bir siteye İHA düştü
Kerkük'te bir siteye İHA düştü
Irak'ın Kerkük kentinde bir siteye insansız hava aracı (İHA) düştüğü belirtildi. Siteye giriş ve çıkışlar kapatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T07:43+0300
2023-01-30T07:43+0300
2023-01-30T07:43+0300
yaşam
kerkük
iha
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Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, yaptığı açıklamada, kentin kuzeyindeki Şorav bölgesinde bir siteye İHA düştüğünü söyledi.Nuri, olay sırasında evde kimse olmadığından can kaybı yaşanmazken İHA'nın düştüğü evde maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.İHA'nın aidiyetinin henüz bilinmediğini aktaran Nuri, siteye giriş ve çıkışların kapatıldığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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kerkük, iha
Kerkük'te bir siteye İHA düştü
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Irak'ın Kerkük kentinde bir siteye insansız hava aracı (İHA) düştüğü belirtildi. Siteye giriş ve çıkışlar kapatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, yaptığı açıklamada, kentin kuzeyindeki Şorav bölgesinde bir siteye İHA düştüğünü söyledi.
Nuri, olay sırasında evde kimse olmadığından can kaybı yaşanmazken İHA'nın düştüğü evde maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.
İHA'nın aidiyetinin henüz bilinmediğini aktaran Nuri, siteye giriş ve çıkışların kapatıldığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.