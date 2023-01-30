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https://sputniknews.com.tr/20230130/kamerayi-fark-eden-merakli-ayi-yuzlerce-selfie-cekti-1066337351.html
Kamerayı fark eden meraklı ayı yüzlerce selfie çekti
Kamerayı fark eden meraklı ayı yüzlerce selfie çekti
ABD Colorado'daki bir ayının, çoğu hayvanın fark etmeden yanından geçip gittiği vahşi yaşam kamerasıyla yaklaşık 400 selfie çekmesi gündem oldu. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T08:33+0300
2023-01-30T08:34+0300
dünya
ayı
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Hayvanların araştırmacı, uzman, belgeselci gibi kendi aralarında dolaşan insanlardan 'ödünç aldıkları' kameralarla çektiği bazı fotoğraflar, vahşi yaşam alanlarına dair en ilginç kareler arasında yerini alıyor. ABD'nin Colorado eyaletinde meraklı bir ayı, yaban hayatını gözlemlemek için 46 bin dönümlük milli parka yerleştirdikleri kamerayı fark edip yüzlerce selfie çekti. Yetkililer yerleştirdikleri kameraların kaydettiği görüntüleri kontrol ederken bir kameradaki 580 görüntünün yaklaşık 400'ünün bir ayıya ait olduğunu fark etti. Ayının her bir karede adeta poz vermesi, karelerin bilinde dilini çıkarması gibi detaylar da işi daha da ilginçleştirdi. Normalde hayvanların bu kameraları fark etmediğini ama ayının belli ki bu işten hoşlandığını söyleyen yetkililer, karelerin kendilerini çok güldürdüğünü anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20220811/kovanda-durdugu-gibi-durmuyor-aci-bali-fazla-kaciran-ayi-sarhos-oldu-1059784040.html
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ayı, selfie, abd, colorado
ayı, selfie, abd, colorado

Kamerayı fark eden meraklı ayı yüzlerce selfie çekti

08:33 30.01.2023 (güncellendi: 08:34 30.01.2023)
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© WWF
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ABD Colorado'daki bir ayının, çoğu hayvanın fark etmeden yanından geçip gittiği vahşi yaşam kamerasıyla yaklaşık 400 selfie çekmesi gündem oldu.
Hayvanların araştırmacı, uzman, belgeselci gibi kendi aralarında dolaşan insanlardan 'ödünç aldıkları' kameralarla çektiği bazı fotoğraflar, vahşi yaşam alanlarına dair en ilginç kareler arasında yerini alıyor. ABD'nin Colorado eyaletinde meraklı bir ayı, yaban hayatını gözlemlemek için 46 bin dönümlük milli parka yerleştirdikleri kamerayı fark edip yüzlerce selfie çekti.
Yetkililer yerleştirdikleri kameraların kaydettiği görüntüleri kontrol ederken bir kameradaki 580 görüntünün yaklaşık 400'ünün bir ayıya ait olduğunu fark etti. Ayının her bir karede adeta poz vermesi, karelerin bilinde dilini çıkarması gibi detaylar da işi daha da ilginçleştirdi.
Normalde hayvanların bu kameraları fark etmediğini ama ayının belli ki bu işten hoşlandığını söyleyen yetkililer, karelerin kendilerini çok güldürdüğünü anlattı.
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