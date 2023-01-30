https://sputniknews.com.tr/20230130/kamerayi-fark-eden-merakli-ayi-yuzlerce-selfie-cekti-1066337351.html

Kamerayı fark eden meraklı ayı yüzlerce selfie çekti

Kamerayı fark eden meraklı ayı yüzlerce selfie çekti

ABD Colorado'daki bir ayının, çoğu hayvanın fark etmeden yanından geçip gittiği vahşi yaşam kamerasıyla yaklaşık 400 selfie çekmesi gündem oldu. 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T08:33+0300

2023-01-30T08:33+0300

2023-01-30T08:34+0300

dünya

ayı

selfie

abd

colorado

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0d/1062272307_0:60:1001:623_1920x0_80_0_0_1075fb97081678a9d86b4b941ffdc146.jpg

Hayvanların araştırmacı, uzman, belgeselci gibi kendi aralarında dolaşan insanlardan 'ödünç aldıkları' kameralarla çektiği bazı fotoğraflar, vahşi yaşam alanlarına dair en ilginç kareler arasında yerini alıyor. ABD'nin Colorado eyaletinde meraklı bir ayı, yaban hayatını gözlemlemek için 46 bin dönümlük milli parka yerleştirdikleri kamerayı fark edip yüzlerce selfie çekti. Yetkililer yerleştirdikleri kameraların kaydettiği görüntüleri kontrol ederken bir kameradaki 580 görüntünün yaklaşık 400'ünün bir ayıya ait olduğunu fark etti. Ayının her bir karede adeta poz vermesi, karelerin bilinde dilini çıkarması gibi detaylar da işi daha da ilginçleştirdi. Normalde hayvanların bu kameraları fark etmediğini ama ayının belli ki bu işten hoşlandığını söyleyen yetkililer, karelerin kendilerini çok güldürdüğünü anlattı.

https://sputniknews.com.tr/20220811/kovanda-durdugu-gibi-durmuyor-aci-bali-fazla-kaciran-ayi-sarhos-oldu-1059784040.html

colorado

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ayı, selfie, abd, colorado