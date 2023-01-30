https://sputniknews.com.tr/20230130/izlanda-soguklari-geliyor-istanbul-ve-ankaraya-kar-yagisi-uyarisi-1066335028.html

İzlanda soğukları geliyor: İstanbul ve Ankara'ya kar yağışı uyarısı

İzlanda soğukları geliyor: İstanbul ve Ankara'ya kar yağışı uyarısı

Türkiye, 31 Ocak Salı gününden itibaren 'İzlanda soğukları'nı yaşayacak.. İstanbul dahil pek çok bölgede kar yağışı bekleniyor. 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T06:35+0300

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2023-01-30T06:35+0300

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. NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul'a yağması beklenen kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Şubat ayı ile birlikte yurdun kar yağışının etkisi altına gireceğini söyleyen Çalışkan, "Şubat ayı çok bereketli başlıyor yoğun kar yağışı alacağız ancak dezavantajı İzlanda'dan gelen çok soğuk havanın etkisinde kalacağız. İzlanda'dan Türkiye'ye soğuk hava dalgası geliyor." dedi.Doğu bölgelerde kar yağışının etkili olacağını söyleyen Çalışkan, "Doğu bölgelerde kar kalınlığının yer yer 100 santimetreye ulaşması öngörülüyor. Doğu bölgelerde 4 gün yoğun kar yağışları var zaman zaman Kayseri'de olacak Erzurum'dan Hakkari'ye kadar o bölge hatta kar kalınlığı 60-100 santimetreyi bulabilecek." dedi.Ankara ve farklı bölgelerde de sıcaklıkların düşeceğini söyleyen Çalışkan, "Pazartesi akşamı Ankara'da da Bolu ve Konya arasında da kar bekliyoruz. Kar gelecek Ankara'ya. 3 Şubat ile 8 Şubat arasında batı bölgelerde çok yoğun kar yağışları var. Buna Ankara, Bolu İç Ege dahil hatta İzmir'de de kar yağışı etkili olabilir. Fırtınayla tipi ile birlikte yapacak. Salı günü Bursa, Sakarya'nın yüksekleri ve Uludağ'a yoğun kar yağacak.İstanbul'da da bir kaç gün sonra kar yağışı bekleniyor. Çalışkan, İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Çalışkan, "İstanbul'da salı günü öncelikle yağmur var, gece saatlerinde bazı ilçelerde yine kar görülecek. Diğer günlerde de yağmurlar devam edecek. 4 Şubat ile 8 Şubat arasında İstanbul'a kar yağma ihtimali çok yüksek ancak bu kar ne yoğunlukta ne kuvvette hangi ilçeleri daha çok etkiler henüz netlik kazanmadı. Bu arada 7-8 gün aralıklarla yağış var bu yağışlar beklediğimiz gibi olursa barajlardaki doluluk oranını yüzde 10 etkiler." dedi.

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