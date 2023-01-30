https://sputniknews.com.tr/20230130/iyi-partinin-ankara-ve-bursa-il-baskanlari-belli-oldu-1066335171.html

İYİ Parti'nin Ankara ve Bursa il başkanları belli oldu

İYİ Parti'nin Ankara ve Bursa il başkanları belli oldu

İYİ Parti’de gerçekleştirilen kongrelerin ardından Ankara ve Bursa il başkanları belli oldu. 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T06:39+0300

2023-01-30T06:39+0300

2023-01-30T06:39+0300

politika

iyi parti

bursa

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Genel Başkan Meral Akşener'in katılımıyla düzenlenen İYİ Parti Ankara 3. Olağan İl Kongresi'nde, il başkanlığına tek aday Faruk Köylüoğlu oldu. Köylüoğlu, 221 oy alarak İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı’na seçildi.İYİ Parti Bursa İl Teşkilatı da 3'üncü Olağan Kongresi'ni bugün gerçekleştirdi. Adaylardan Erdinç Ceyhan’ın çekilmesiyle iki adayın yarıştığı kongrede, 563 geçerli oyun 387’sini alan Mehmet Hasanoğlu yeni il başkanı oldu.

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