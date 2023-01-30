https://sputniknews.com.tr/20230130/iyi-partinin-ankara-ve-bursa-il-baskanlari-belli-oldu-1066335171.html
İYİ Parti'nin Ankara ve Bursa il başkanları belli oldu
İYİ Parti'nin Ankara ve Bursa il başkanları belli oldu
İYİ Parti’de gerçekleştirilen kongrelerin ardından Ankara ve Bursa il başkanları belli oldu. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T06:39+0300
2023-01-30T06:39+0300
2023-01-30T06:39+0300
politika
iyi parti
bursa
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Genel Başkan Meral Akşener'in katılımıyla düzenlenen İYİ Parti Ankara 3. Olağan İl Kongresi'nde, il başkanlığına tek aday Faruk Köylüoğlu oldu. Köylüoğlu, 221 oy alarak İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı’na seçildi.İYİ Parti Bursa İl Teşkilatı da 3'üncü Olağan Kongresi'ni bugün gerçekleştirdi. Adaylardan Erdinç Ceyhan’ın çekilmesiyle iki adayın yarıştığı kongrede, 563 geçerli oyun 387’sini alan Mehmet Hasanoğlu yeni il başkanı oldu.
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iyi parti, bursa
İYİ Parti'nin Ankara ve Bursa il başkanları belli oldu
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İYİ Parti’de gerçekleştirilen kongrelerin ardından Ankara ve Bursa il başkanları belli oldu.
Genel Başkan Meral Akşener'in katılımıyla düzenlenen İYİ Parti Ankara 3. Olağan İl Kongresi'nde, il başkanlığına tek aday Faruk Köylüoğlu oldu. Köylüoğlu, 221 oy alarak İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı’na seçildi.
İYİ Parti Bursa İl Teşkilatı da 3'üncü Olağan Kongresi'ni bugün gerçekleştirdi. Adaylardan Erdinç Ceyhan’ın çekilmesiyle iki adayın yarıştığı kongrede, 563 geçerli oyun 387’sini alan Mehmet Hasanoğlu yeni il başkanı oldu.