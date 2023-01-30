https://sputniknews.com.tr/20230130/istanbulda-kar-yagisi-basladi-1066337925.html

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Kar yağışı yüksek kesimlerle birlikte Çatalca'da etkili oldu. 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T08:57+0300

2023-01-30T08:57+0300

2023-01-30T09:00+0300

yaşam

istanbul

kar yağışı

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Şubat ayına kısa bir süre kala yurt genelinde soğuk hava ekisini göstermeye devam ediyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Şubat ayı ülkenin tamamında asıl yağışlara kavuştuğumuz ay olabilir. Şu anki tahminlere göre 3-4 Şubat'ta İstanbul'da da kar havası olacak" açıklamasında bulundu. Öztel, Kıyı Ege'de ve Akdeniz'de bugün şiddetli hava olaylarının beklendiğini de kaydetti.

istanbul

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2023

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Sputnik Türkiye

istanbul, kar yağışı