https://sputniknews.com.tr/20230130/istanbulda-kar-yagisi-basladi-1066337925.html
İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Kar yağışı yüksek kesimlerle birlikte Çatalca'da etkili oldu. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T08:57+0300
2023-01-30T08:57+0300
2023-01-30T09:00+0300
yaşam
istanbul
kar yağışı
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Şubat ayına kısa bir süre kala yurt genelinde soğuk hava ekisini göstermeye devam ediyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Şubat ayı ülkenin tamamında asıl yağışlara kavuştuğumuz ay olabilir. Şu anki tahminlere göre 3-4 Şubat'ta İstanbul'da da kar havası olacak" açıklamasında bulundu. Öztel, Kıyı Ege'de ve Akdeniz'de bugün şiddetli hava olaylarının beklendiğini de kaydetti.
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istanbul, kar yağışı
İstanbul'da kar yağışı başladı
08:57 30.01.2023 (güncellendi: 09:00 30.01.2023) Abone ol
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Kar yağışı yüksek kesimlerle birlikte Çatalca'da etkili oldu.
Şubat ayına kısa bir süre kala yurt genelinde soğuk hava ekisini göstermeye devam ediyor.
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Şubat ayı ülkenin tamamında asıl yağışlara kavuştuğumuz ay olabilir. Şu anki tahminlere göre 3-4 Şubat'ta İstanbul'da da kar havası olacak" açıklamasında bulundu.
Öztel, Kıyı Ege'de ve Akdeniz'de bugün şiddetli hava olaylarının beklendiğini de kaydetti.