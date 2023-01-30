https://sputniknews.com.tr/20230130/istanbul-havalimani-yolunda-yogun-kar-yagisi-1066361884.html

İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı

İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı

İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle yolda birçok aracı kaza yaptığı görüldü. 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T17:05+0300

2023-01-30T17:05+0300

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Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Yol boyunca maddi hasarlı birçok kazanın yaşandığı görüldü. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, 4 şeritli yolda 2 şeridi trafiğe kapatarak kontrollü geçiş sağlamaya başladı. Bölgede kar yağışı devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230130/izlanda-soguklari-geliyor-istanbul-ve-ankaraya-kar-yagisi-uyarisi-1066335028.html

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