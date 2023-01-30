https://sputniknews.com.tr/20230130/istanbul-havalimani-yolunda-yogun-kar-yagisi-1066361884.html
İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı
İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı
İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle yolda birçok aracı kaza yaptığı görüldü. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T17:05+0300
2023-01-30T17:05+0300
2023-01-30T17:05+0300
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Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Yol boyunca maddi hasarlı birçok kazanın yaşandığı görüldü. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, 4 şeritli yolda 2 şeridi trafiğe kapatarak kontrollü geçiş sağlamaya başladı. Bölgede kar yağışı devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230130/izlanda-soguklari-geliyor-istanbul-ve-ankaraya-kar-yagisi-uyarisi-1066335028.html
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istanbul, kar, hava durumu
istanbul, kar, hava durumu
İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı
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İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle yolda birçok aracı kaza yaptığı görüldü.
Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda yoğun kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.
Yol boyunca maddi hasarlı birçok kazanın yaşandığı görüldü.
Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, 4 şeritli yolda 2 şeridi trafiğe kapatarak kontrollü geçiş sağlamaya başladı. Bölgede kar yağışı devam ediyor.