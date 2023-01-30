Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230130/israil-medyasi-abdli-bir-yetkili-washingtonun-isfahan-saldirisiyla-ilgisi-olmadigini-acikladi-1066333359.html
İsrail medyası: ABD'li bir yetkili, Washington'un İsfahan saldırısıyla ilgisi olmadığını açıkladı
İsrail medyası: ABD'li bir yetkili, Washington'un İsfahan saldırısıyla ilgisi olmadığını açıkladı
ABD'li bir yetkilinin, İran'ın İsfahan şehrinde insansız hava araçlarıyla (İHA) İran Uzay Araştırma Merkezi'ne ait bir tesisin yanındaki mühimmat fabrikasının... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T03:00+0300
2023-01-30T03:00+0300
dünya
israil
iran
saldırı
isfahan
tesis
abd
ortadoğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066333495_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8f88fe3b56069e38cb15ca6120ea09bf.jpg
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde ismi belirtilmeyen bir Amerikalı yetkilinin açıklamasına yer verildi.ABD'li yetkilinin "İsfahan saldırısında Washington'un parmağı yok" şeklinde konuştuğu kaydedildi.İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Tel Aviv yönetimi daha önce de İran içinde benzer operasyonlar yürütmekle suçlanmıştı.Ne olmuştu?İran devlet televizyonu dün gece saatlerinde, İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı'na ait mühimmat üretim tesisinde büyük bir patlama meydana geldiğini açıklamıştı.İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıklamıştı.İran Meclisi İsfahan Milletvekili Hüseyin Mirzai, İsfahan kenti semalarında görülen İHA'ların İsrail'e ait olduğunu öne sürmüştü.The Wall Street Journal gazetesi ise dün, İran'a ait savunma tesisine İHA'larla düzenlenen saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini yazmıştı.Yediot Ahronot gazetesi de isimlerini vermediği ABD'li yetkililerin 'saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini' söylediğini aktarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230129/wsj-iranin-isfahan-kentindeki-tesise-ihali-saldiriyi-israil-duzenledi-1066325896.html
israil
iran
isfahan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066333495_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_106d2d672af68fd32528c3d543470f28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, iran, saldırı, isfahan, tesis, abd, ortadoğu
israil, iran, saldırı, isfahan, tesis, abd, ortadoğu

İsrail medyası: ABD'li bir yetkili, Washington'un İsfahan saldırısıyla ilgisi olmadığını açıkladı

03:00 30.01.2023
© AAABD'li bir yetkilinin, İran'ın İsfahan şehrinde insansız hava araçlarıyla (İHA) İran Uzay Araştırma Merkezi'ne ait bir tesisin yanındaki mühimmat fabrikasının hedef alınmasında Washington yönetiminin hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladığı bildirildi.
ABD'li bir yetkilinin, İran'ın İsfahan şehrinde insansız hava araçlarıyla (İHA) İran Uzay Araştırma Merkezi'ne ait bir tesisin yanındaki mühimmat fabrikasının hedef alınmasında Washington yönetiminin hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© AA
Abone olTelegram
ABD'li bir yetkilinin, İran'ın İsfahan şehrinde insansız hava araçlarıyla (İHA) İran Uzay Araştırma Merkezi'ne ait bir tesisin yanındaki mühimmat fabrikasının hedef alınmasında Washington yönetiminin hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladığı bildirildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde ismi belirtilmeyen bir Amerikalı yetkilinin açıklamasına yer verildi.
ABD'li yetkilinin "İsfahan saldırısında Washington'un parmağı yok" şeklinde konuştuğu kaydedildi.
İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Tel Aviv yönetimi daha önce de İran içinde benzer operasyonlar yürütmekle suçlanmıştı.

Ne olmuştu?

İran devlet televizyonu dün gece saatlerinde, İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı'na ait mühimmat üretim tesisinde büyük bir patlama meydana geldiğini açıklamıştı.
İsfahan Valiliği patlamayı doğrularken, can kaybının olmadığını açıklamıştı.
İran Meclisi İsfahan Milletvekili Hüseyin Mirzai, İsfahan kenti semalarında görülen İHA'ların İsrail'e ait olduğunu öne sürmüştü.
The Wall Street Journal gazetesi ise dün, İran'a ait savunma tesisine İHA'larla düzenlenen saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini yazmıştı.
Yediot Ahronot gazetesi de isimlerini vermediği ABD'li yetkililerin 'saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini' söylediğini aktarmıştı.
İran'ın İsfahan kentinde Savunma Bakanlığı'na ait mühimmat üretim tesisinde patlama meydana geldiği duyuruldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
DÜNYA
WSJ: İran’ın İsfahan kentindeki tesise İHA’lı saldırıyı İsrail düzenledi
Dün, 19:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала