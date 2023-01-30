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İşini bıraktı, ülke ülke gezerek yemek yarışmalarına katılmaya başladı
İşini bıraktı, ülke ülke gezerek yemek yarışmalarına katılmaya başladı
Avustralyalı 33 yaşındaki James Webby, her ülkeye giderek yemek yeme yarışmalarına katılıp başarı elde etmeyi hedefliyor. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T12:40+0300
2023-01-30T12:40+0300
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avustralya, yemek, yarış, fotoğraf, фото
avustralya, yemek, yarış, fotoğraf, фото

İşini bıraktı, ülke ülke gezerek yemek yarışmalarına katılmaya başladı

12:40 30.01.2023
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Avustralyalı 33 yaşındaki James Webby, her ülkeye giderek yemek yeme yarışmalarına katılıp başarı elde etmeyi hedefliyor.
© AAAvustralya'da bir şirkette pazarlamacı olarak çalışırken bir yıl önce radyo programında duyduğu yemek yeme yarışmasına katılan Webby, daha sonra işini bırakıp sadece yarışmalara katılmaya başladı. Ülkesinde pek çok yemek yeme yarışmasına katılan Webby, ardından Amerika, Brezilya, Arjantin gibi ülkelerde de yarışmalarda başarılar elde etti.
Avustralyalı Webby ülke ülke gezerek yemek yarışmalarına katılıyor - Sputnik Türkiye
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© AA
Avustralya'da bir şirkette pazarlamacı olarak çalışırken bir yıl önce radyo programında duyduğu yemek yeme yarışmasına katılan Webby, daha sonra işini bırakıp sadece yarışmalara katılmaya başladı. Ülkesinde pek çok yemek yeme yarışmasına katılan Webby, ardından Amerika, Brezilya, Arjantin gibi ülkelerde de yarışmalarda başarılar elde etti.
© AATürkiye'ye 17 Ocak'ta gelen Webby, pek çok ilde katıldığı yemek yeme yarışmalarında ödül kazandı. Kastamonu'da da hamburgerci dükkanı bulunan Mustafa Girişken'in düzenlediği yarışmaya katılan Webby, 51 dakika 36 saniyede 25 hamburger ile bir litre kolayı bitirerek 5 bin liranın yanı sıra yaklaşık 50 bin lira değerindeki cep telefonunun sahibi oldu.
Avustralyalı Webby ülke ülke gezerek yemek yarışmalarına katılıyor - Sputnik Türkiye
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© AA
Türkiye'ye 17 Ocak'ta gelen Webby, pek çok ilde katıldığı yemek yeme yarışmalarında ödül kazandı. Kastamonu'da da hamburgerci dükkanı bulunan Mustafa Girişken'in düzenlediği yarışmaya katılan Webby, 51 dakika 36 saniyede 25 hamburger ile bir litre kolayı bitirerek 5 bin liranın yanı sıra yaklaşık 50 bin lira değerindeki cep telefonunun sahibi oldu.
© AAWebby, ülkesinde bir yıl önce yemek yeme yarışmasına katıldığını ve bu konuda iyi olduğunu görünce bunu sürdürdüğünü söyledi. Sosyal medya üzerinden Girişken'in kendisiyle iletişime geçmesi üzerine Türkiye'ye geldiğini belirten Webby, Kastamonu, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya ve Kocaeli'de yarışmalara katılıp kazandığını anlattı. Webby, "Kastamonu'daki hamburger yeme yarışması en zor yarışmalardan biriydi. Tüm ülkelerdeki tüm yarışmalara tek tek gidip hepsini kazanmak istiyorum. En büyük hayalim bu" ifadesini kullandı.
Avustralyalı Webby, ülke ülke gezerek yemek yarışmalarına katılıyor - Sputnik Türkiye
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© AA
Webby, ülkesinde bir yıl önce yemek yeme yarışmasına katıldığını ve bu konuda iyi olduğunu görünce bunu sürdürdüğünü söyledi. Sosyal medya üzerinden Girişken'in kendisiyle iletişime geçmesi üzerine Türkiye'ye geldiğini belirten Webby, Kastamonu, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya ve Kocaeli'de yarışmalara katılıp kazandığını anlattı. Webby, "Kastamonu'daki hamburger yeme yarışması en zor yarışmalardan biriydi. Tüm ülkelerdeki tüm yarışmalara tek tek gidip hepsini kazanmak istiyorum. En büyük hayalim bu" ifadesini kullandı.
© AAGirişken ise çeşitli kotalar belirleyerek yarışmalar düzenlediğini, bugüne kadar en fazla bir kadın yarışmacının 15 hamburger yiyebildiğini söyledi. Sosyal medyadan haberdar oldukları Avustralya'dan Webby ile iletişime geçerek Türkiye'ye davet ettiklerini dile getiren Girişken, farklı kentlerdeki yemek yeme yarışmaları için onun adına başvuru yaptıklarını belirtti.
Avustralyalı Webby, ülke ülke gezerek yemek yarışmalarına katılıyor - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Girişken ise çeşitli kotalar belirleyerek yarışmalar düzenlediğini, bugüne kadar en fazla bir kadın yarışmacının 15 hamburger yiyebildiğini söyledi. Sosyal medyadan haberdar oldukları Avustralya'dan Webby ile iletişime geçerek Türkiye'ye davet ettiklerini dile getiren Girişken, farklı kentlerdeki yemek yeme yarışmaları için onun adına başvuru yaptıklarını belirtti.
© AAHamburger yeme yarışmasını kazanan Webby'nin cep telefonu ve para ödülü aldığını anlatan Girişken, "Türkiye'deki tüm lezzetleri sevdiğini ama favori lezzetinin baklava olduğunu söyledi. Türkiye'deki tüm yarışmaları kazanarak ilerledi. Hayali dünyadaki tüm yarışmalara katılmak. Bundan sonraki durağı, bunların arasındaki en büyük ödüle sahip Duabi'ye gitmek olacak" diye konuştu. Girişken, Webby'nin programını tamamlandığını ama yoğun ilgiden dolayı Türkiye'de kalma süresini uzatıp başka yarışmalara da katılacağını kaydetti.
Avustralyalı Webby, ülke ülke gezerek yemek yarışmalarına katılıyor - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Hamburger yeme yarışmasını kazanan Webby'nin cep telefonu ve para ödülü aldığını anlatan Girişken, "Türkiye'deki tüm lezzetleri sevdiğini ama favori lezzetinin baklava olduğunu söyledi. Türkiye'deki tüm yarışmaları kazanarak ilerledi. Hayali dünyadaki tüm yarışmalara katılmak. Bundan sonraki durağı, bunların arasındaki en büyük ödüle sahip Duabi'ye gitmek olacak" diye konuştu. Girişken, Webby'nin programını tamamlandığını ama yoğun ilgiden dolayı Türkiye'de kalma süresini uzatıp başka yarışmalara da katılacağını kaydetti.
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