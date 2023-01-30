İşini bıraktı, ülke ülke gezerek yemek yarışmalarına katılmaya başladı

© AA Hamburger yeme yarışmasını kazanan Webby'nin cep telefonu ve para ödülü aldığını anlatan Girişken, "Türkiye'deki tüm lezzetleri sevdiğini ama favori lezzetinin baklava olduğunu söyledi. Türkiye'deki tüm yarışmaları kazanarak ilerledi. Hayali dünyadaki tüm yarışmalara katılmak. Bundan sonraki durağı, bunların arasındaki en büyük ödüle sahip Duabi'ye gitmek olacak" diye konuştu. Girişken, Webby'nin programını tamamlandığını ama yoğun ilgiden dolayı Türkiye'de kalma süresini uzatıp başka yarışmalara da katılacağını kaydetti.