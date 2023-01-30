https://sputniknews.com.tr/20230130/ince-partili-cumhurbaskani-olmaz-parti-baskaninin-emrinde-cumhurbaskani-da-olmaz-1066366530.html
İnce: Partili cumhurbaşkanı olmaz, parti başkanının emrinde cumhurbaşkanı da olmaz
İnce: Partili cumhurbaşkanı olmaz, parti başkanının emrinde cumhurbaşkanı da olmaz
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı partili olmamalıdır. Seçilirsem, Memleket Partisi'nden istifa edeceğim. Partili cumhurbaşkanı... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T19:29+0300
2023-01-30T19:29+0300
2023-01-30T19:30+0300
muharrem ince
politika
cumhurbaşkanı adayı
memleket partisi
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Memleket Partisi lideri İnce, Kocaeli'de esnaf ve sanayicileri ziyaret etti. Darıca ilçesi Çınaraltı Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen İnce, esnaf ziyaretinin ardından Gebze ilçesine geçti.Burada bir kafeteryada basın açıklaması yapan İnce, iktidarı ve CHP’yi eleştirerek, "(CHP'de) 'Devrim kanunlarını kaldıracağız, Türklüğü yok edeceğiz' diyenler var. En son Atatürk'e ve İsmet Paşa'ya 'faşist' diyen CHP milletvekili var. Sonra utanmadan twitini siliyor. Düşünebiliyor musunuz, kıyamet alameti bunlar" dedi.'Cumhurbaşkanı adayını üyeler belirleyecek'İnce, bir gazetecinin cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna, "Aday olacağız, evet. Memleket Partisinin üyelerinin önüne yakında sandık koyacağız. Cumhurbaşkanı adayını üyeler belirleyecek. Ben de aday adaylarından biri olacağım" yanıtını verdi.Zafer Partisi ile ittifak ihtimaline dair soruyu, "Görüşüyoruz. Henüz netleşmiş bir şey yok" şeklinde cevaplayan İnce, Millet İttifakı'nın ortak mutabakat metnine ilişkin, "Henüz okumadım. Cumhurbaşkanı partili olmamalıdır. Seçilirsem, Memleket Partisinden istifa edeceğim. Partili cumhurbaşkanı olmaz, doğru değil ama parti başkanının emrinde cumhurbaşkanı da olmaz" değerlendirmesinde bulundu.İnce, Yalova Milletvekili Özcan Özel'in, Gebze'nin il olması için yarın kanun teklifi vereceğini aktardı.Seçim güvenliğine ilişkin altılı masaya yaptıkları çağrıya olumlu yanıt alamadıklarını da aktaran İnce, söz konusu partilerin 2018'deki seçimlerde bazı illerde sandık gözlemcisi bulundurmadığını savundu.
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muharrem ince, cumhurbaşkanı adayı, memleket partisi
muharrem ince, cumhurbaşkanı adayı, memleket partisi
İnce: Partili cumhurbaşkanı olmaz, parti başkanının emrinde cumhurbaşkanı da olmaz
19:29 30.01.2023 (güncellendi: 19:30 30.01.2023) Abone ol
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı partili olmamalıdır. Seçilirsem, Memleket Partisi'nden istifa edeceğim. Partili cumhurbaşkanı olmaz, doğru değil ama parti başkanının emrinde cumhurbaşkanı da olmaz" dedi.
Memleket Partisi lideri İnce, Kocaeli'de esnaf ve sanayicileri ziyaret etti. Darıca ilçesi Çınaraltı Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen İnce, esnaf ziyaretinin ardından Gebze ilçesine geçti.
Burada bir kafeteryada basın açıklaması yapan İnce, iktidarı ve CHP’yi eleştirerek, "(CHP'de) 'Devrim kanunlarını kaldıracağız, Türklüğü yok edeceğiz' diyenler var. En son Atatürk'e ve İsmet Paşa'ya 'faşist' diyen CHP milletvekili var. Sonra utanmadan twitini siliyor. Düşünebiliyor musunuz, kıyamet alameti bunlar" dedi.
'Cumhurbaşkanı adayını üyeler belirleyecek'
İnce, bir gazetecinin cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna, "Aday olacağız, evet. Memleket Partisinin üyelerinin önüne yakında sandık koyacağız. Cumhurbaşkanı adayını üyeler belirleyecek. Ben de aday adaylarından biri olacağım" yanıtını verdi.
Zafer Partisi ile ittifak ihtimaline dair soruyu, "Görüşüyoruz. Henüz netleşmiş bir şey yok" şeklinde cevaplayan İnce, Millet İttifakı'nın ortak mutabakat metnine ilişkin, "Henüz okumadım. Cumhurbaşkanı partili olmamalıdır. Seçilirsem, Memleket Partisinden istifa edeceğim. Partili cumhurbaşkanı olmaz, doğru değil ama parti başkanının emrinde cumhurbaşkanı da olmaz" değerlendirmesinde bulundu.
İnce, Yalova Milletvekili Özcan Özel'in, Gebze'nin il olması için yarın kanun teklifi vereceğini aktardı.
Seçim güvenliğine ilişkin altılı masaya yaptıkları çağrıya olumlu yanıt alamadıklarını da aktaran İnce, söz konusu partilerin 2018'deki seçimlerde bazı illerde sandık gözlemcisi bulundurmadığını savundu.