https://sputniknews.com.tr/20230130/inaki-williamsin-essiz-serisi-sona-erdi-2016dan-beri-ilk-kez-la-ligada-mac-kacirdi-1066351265.html
Inaki Williams'ın 'eşsiz' serisi sona erdi: 2016'dan beri ilk kez La Liga'da maç kaçırdı
Inaki Williams'ın 'eşsiz' serisi sona erdi: 2016'dan beri ilk kez La Liga'da maç kaçırdı
Athletic Bilbao'nun 28 yaşındaki santrforu Inaki Williams'ın üst üste maç kaçırmama serisi sona erdi. 2016 yılından beri aralıksız 251 müsabakada görev alan... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T13:50+0300
2023-01-30T13:50+0300
2023-01-30T13:50+0300
athletic bilbao
spor
inaki williams
la liga
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İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'da top koşturan Inaki Williams'ın uzun süreli maç kaçırmama serisi sona erdi. La Liga'da hafta sonu Celta Vigo'nun, Athletic Bilbao'yu 1-0 yendiği maçta sakatlığı nedeniyle görev alamayan 28 yaşındaki Williams, 2016 yılından beri ilk kez bir lig maçında oynayamadı. Ganalı futbolcu, 7 yıllık süreçte La Liga'da aralıksız tam 251 karşılaşmaya çıkarak, bu alandaki rekorun sahibi oldu.Kariyerinde Athletic Bilbao'dan başka takımda forma giymeyen Williams, İspanyol ekibi ile toplamda çıktığı 394 maçta 101 gol, 58 asistlik performans sergiledi.
https://sputniknews.com.tr/20220121/athletic-bilbao-barcelonayi-kral-kupasinin-disinda-birakti-1052964380.html
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athletic bilbao, inaki williams, la liga
athletic bilbao, inaki williams, la liga
Inaki Williams'ın 'eşsiz' serisi sona erdi: 2016'dan beri ilk kez La Liga'da maç kaçırdı
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Athletic Bilbao'nun 28 yaşındaki santrforu Inaki Williams'ın üst üste maç kaçırmama serisi sona erdi. 2016 yılından beri aralıksız 251 müsabakada görev alan Williams, bu hafta sakatlığı nedeniyle ligde forma giyemedi.
İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'da top koşturan Inaki Williams'ın uzun süreli maç kaçırmama serisi sona erdi.
La Liga'da hafta sonu Celta Vigo'nun, Athletic Bilbao'yu 1-0 yendiği maçta sakatlığı nedeniyle görev alamayan 28 yaşındaki Williams, 2016 yılından beri ilk kez bir lig maçında oynayamadı. Ganalı futbolcu, 7 yıllık süreçte La Liga'da aralıksız tam 251 karşılaşmaya çıkarak, bu alandaki rekorun sahibi oldu.
Kariyerinde Athletic Bilbao'dan başka takımda forma giymeyen Williams, İspanyol ekibi ile toplamda çıktığı 394 maçta 101 gol, 58 asistlik performans sergiledi.