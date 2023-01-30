Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230130/inaki-williamsin-essiz-serisi-sona-erdi-2016dan-beri-ilk-kez-la-ligada-mac-kacirdi-1066351265.html
Inaki Williams'ın 'eşsiz' serisi sona erdi: 2016'dan beri ilk kez La Liga'da maç kaçırdı
Inaki Williams'ın 'eşsiz' serisi sona erdi: 2016'dan beri ilk kez La Liga'da maç kaçırdı
Athletic Bilbao'nun 28 yaşındaki santrforu Inaki Williams'ın üst üste maç kaçırmama serisi sona erdi. 2016 yılından beri aralıksız 251 müsabakada görev alan... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T13:50+0300
2023-01-30T13:50+0300
athletic bilbao
spor
inaki williams
la liga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066351118_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_f1a7ecd9fac747cf0fd9c4d182371dbd.jpg
İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'da top koşturan Inaki Williams'ın uzun süreli maç kaçırmama serisi sona erdi. La Liga'da hafta sonu Celta Vigo'nun, Athletic Bilbao'yu 1-0 yendiği maçta sakatlığı nedeniyle görev alamayan 28 yaşındaki Williams, 2016 yılından beri ilk kez bir lig maçında oynayamadı. Ganalı futbolcu, 7 yıllık süreçte La Liga'da aralıksız tam 251 karşılaşmaya çıkarak, bu alandaki rekorun sahibi oldu.Kariyerinde Athletic Bilbao'dan başka takımda forma giymeyen Williams, İspanyol ekibi ile toplamda çıktığı 394 maçta 101 gol, 58 asistlik performans sergiledi.
https://sputniknews.com.tr/20220121/athletic-bilbao-barcelonayi-kral-kupasinin-disinda-birakti-1052964380.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066351118_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_8e05ac48c532883cd6dcf83ab3b9fb67.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
athletic bilbao, inaki williams, la liga
athletic bilbao, inaki williams, la liga

Inaki Williams'ın 'eşsiz' serisi sona erdi: 2016'dan beri ilk kez La Liga'da maç kaçırdı

13:50 30.01.2023
© İHAInaki Williams
Inaki Williams - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© İHA
Abone olTelegram
Athletic Bilbao'nun 28 yaşındaki santrforu Inaki Williams'ın üst üste maç kaçırmama serisi sona erdi. 2016 yılından beri aralıksız 251 müsabakada görev alan Williams, bu hafta sakatlığı nedeniyle ligde forma giyemedi.
İspanya La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao'da top koşturan Inaki Williams'ın uzun süreli maç kaçırmama serisi sona erdi.
La Liga'da hafta sonu Celta Vigo'nun, Athletic Bilbao'yu 1-0 yendiği maçta sakatlığı nedeniyle görev alamayan 28 yaşındaki Williams, 2016 yılından beri ilk kez bir lig maçında oynayamadı. Ganalı futbolcu, 7 yıllık süreçte La Liga'da aralıksız tam 251 karşılaşmaya çıkarak, bu alandaki rekorun sahibi oldu.
Kariyerinde Athletic Bilbao'dan başka takımda forma giymeyen Williams, İspanyol ekibi ile toplamda çıktığı 394 maçta 101 gol, 58 asistlik performans sergiledi.
İspanya futbol Kral Kupası son 16 turunda deplasmanda karşılaştığı Athletic Bilbao'ya uzatmalarda 3-2 yenilen Barcelona elendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
SPOR
Athletic Bilbao, Barcelona'yı Kral Kupası'nın dışında bıraktı
21 Ocak 2022, 04:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала