Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230130/ibb-genel-sekreter-yardimcisi-bugra-gokce-her-yil-beyoglu-kadar-bir-alan-yabancilara-satiliyor-1066358585.html
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe: Her yıl Beyoğlu kadar bir alan yabancılara satılıyor
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe: Her yıl Beyoğlu kadar bir alan yabancılara satılıyor
Son 5 yılda yabancılara 40 milyon 500 bin metrekare gayrimenkul satıldığını belirten İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, "Her yıl yabancılar ortalama 8... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T16:09+0300
2023-01-30T16:09+0300
yaşam
buğra gökçe
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
konut
konut satışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/16/1066043449_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_25f7f02410b4694246b46254abfffa3b.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökçe, yabancılara konut satışına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.Gökçe, "Son 5 yılda yabancılara tam 40 milyon 500 bin metrekare gayrimenkul satıldı. Her yıl yabancılar ortalama 8 milyon metrekare taşınmaz alıyor. Yani her yıl yaklaşık Beyoğlu ilçesi kadar bir alan yabancılara satılıyor. Yabancılara satış konut krizini derinleştiriyor" ifadelerini kullandı.Gökçe, açıklamasının devamında şunları kaydetti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/16/1066043449_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a94395e09b0affee51a47dd3a10572a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
buğra gökçe, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), konut, konut satışı
buğra gökçe, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), konut, konut satışı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe: Her yıl Beyoğlu kadar bir alan yabancılara satılıyor

16:09 30.01.2023
© AAkonut, ev, site
konut, ev, site - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© AA
Abone olTelegram
Son 5 yılda yabancılara 40 milyon 500 bin metrekare gayrimenkul satıldığını belirten İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, "Her yıl yabancılar ortalama 8 milyon metrekare taşınmaz alıyor. Yani her yıl yaklaşık Beyoğlu ilçesi kadar bir alan yabancılara satılıyor" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökçe, yabancılara konut satışına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
Gökçe, "Son 5 yılda yabancılara tam 40 milyon 500 bin metrekare gayrimenkul satıldı. Her yıl yabancılar ortalama 8 milyon metrekare taşınmaz alıyor. Yani her yıl yaklaşık Beyoğlu ilçesi kadar bir alan yabancılara satılıyor. Yabancılara satış konut krizini derinleştiriyor" ifadelerini kullandı.
Gökçe, açıklamasının devamında şunları kaydetti:
Yabancı uyruklu şahıslar 2022 yılında tam 75 bin 185, 2021 yılında 68 bin 168 konut aldılar. İlk üç sırada Rusya, İran ve Irak uyruklular var. İki yılda 473 bin vatandaşımızın yaşayabileceği konut yabancılar tarafından alındı.
Bakanlık tarafından Sn. Ali Mahir Başarır'ın soru önergesine verilen bir cevaba göre 2002 - 2020 arasında yabancılar toplam 115 milyon metrekare alım yaptı. 2020-2021 ve 2022 yılları bu rakama eklenirse toplam satılan alan 138 milyon metrekareye çıkıyor.
Yabancılara konut satışı toplam satışın yüzde 5'i seviyesine ulaştı. Konut üretimi bu talebe yetişemiyor. Ne yapılması lazım? Yabancılara satış durdurulmalı Demografik değişimlere uygun planlama ile sosyal konut üretimi başlamalı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала