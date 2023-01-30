https://sputniknews.com.tr/20230130/ibb-genel-sekreter-yardimcisi-bugra-gokce-her-yil-beyoglu-kadar-bir-alan-yabancilara-satiliyor-1066358585.html

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe: Her yıl Beyoğlu kadar bir alan yabancılara satılıyor

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe: Her yıl Beyoğlu kadar bir alan yabancılara satılıyor

Son 5 yılda yabancılara 40 milyon 500 bin metrekare gayrimenkul satıldığını belirten İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, "Her yıl yabancılar ortalama 8... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T16:09+0300

2023-01-30T16:09+0300

2023-01-30T16:09+0300

yaşam

buğra gökçe

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

konut

konut satışı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökçe, yabancılara konut satışına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.Gökçe, "Son 5 yılda yabancılara tam 40 milyon 500 bin metrekare gayrimenkul satıldı. Her yıl yabancılar ortalama 8 milyon metrekare taşınmaz alıyor. Yani her yıl yaklaşık Beyoğlu ilçesi kadar bir alan yabancılara satılıyor. Yabancılara satış konut krizini derinleştiriyor" ifadelerini kullandı.Gökçe, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

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buğra gökçe, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), konut, konut satışı