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https://sputniknews.com.tr/20230130/hiranur-vakfinda-6-yasindaki-cocugun-istismarina-iliskin-davanin-ilk-durusmasi-bugun-1066335622.html
Hiranur Vakfı’nda 6 yaşındaki çocuğun istismarına ilişkin davanın ilk duruşması bugün
Hiranur Vakfı’nda 6 yaşındaki çocuğun istismarına ilişkin davanın ilk duruşması bugün
İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında zorla evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T06:58+0300
2023-01-30T06:58+0300
türkiye
hiranur vakfı
çocuklara yönelik cinsel istismar
cinsel istismar
mahkeme
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Saat 10:00’daki duruşmada “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “cinsel saldırı” suçlarından hapsi istenen baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve Kadir İstekli sanık olarak hâkim karşısına çıkacak. Duruşmada üç sanığın savunması alınacak.Adli Tıp Kurumu, H.K.G’nin yaşadığı olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğunu tespit etti. Mahkeme, dava sürecinde mağdurenin beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar vermişti. Bu nedenle Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen H.K.G. uzman hekimler tarafından muayene edildi. Bu inceleme sonucunda hazırlanan 25 Ocak 2023 tarihli rapor, mahkemeye gönderildi. Raporda, cinsel istismar olayından dolayı mağdurenin ruh sağlığının bozulduğu yönünde mütalaa verildi. Kararın sonuç bölümünde, şöyle denildi:“Yukarıdaki tıbbi belgeler ve dava dosyasının tetkikinde elde edilen ve adli psikiyatriyi ilgilendiren hususların değerlendirilmesinde; (...) mağduru bulunduğu olaydan kaynaklanmış ruh sağlığını bozacak mahiyet ve derecede olan travma sonrası stres bozukluğu denilen psikiyatrik bozukluğun tespit edildiği, bu duruma göre H.K.G’nin mağduru bulunduğu olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu oy birliği ile mütalaa olunur.”Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, duruşma öncesinde mahkemeye dilekçe vererek, davada gizlilik kararı alınarak duruşmaların basına kapalı yapılmasını ve davaya ilişkin yayın yasağı konulmasını talep etti. Mahkemenin, duruşmada ilk olarak bu talebi ele alması bekleniyor. Eğer gizlilik kararı konulursa duruşmaya yalnızca sanık, mağdure ve taraf avukatları katılacak.
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hiranur vakfı, çocuklara yönelik cinsel istismar, cinsel istismar, mahkeme
hiranur vakfı, çocuklara yönelik cinsel istismar, cinsel istismar, mahkeme

Hiranur Vakfı’nda 6 yaşındaki çocuğun istismarına ilişkin davanın ilk duruşması bugün

06:58 30.01.2023
© DHAÇocuğa istismar davasında Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel, adliyeye sevk edildi
Çocuğa istismar davasında Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel, adliyeye sevk edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© DHA
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İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında zorla evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına yönelik skandalla ilgili davanın ilk duruşması bugün İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Saat 10:00’daki duruşmada “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “cinsel saldırı” suçlarından hapsi istenen baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve Kadir İstekli sanık olarak hâkim karşısına çıkacak. Duruşmada üç sanığın savunması alınacak.
Adli Tıp Kurumu, H.K.G’nin yaşadığı olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğunu tespit etti. Mahkeme, dava sürecinde mağdurenin beden ve ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar vermişti. Bu nedenle Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen H.K.G. uzman hekimler tarafından muayene edildi. Bu inceleme sonucunda hazırlanan 25 Ocak 2023 tarihli rapor, mahkemeye gönderildi. Raporda, cinsel istismar olayından dolayı mağdurenin ruh sağlığının bozulduğu yönünde mütalaa verildi. Kararın sonuç bölümünde, şöyle denildi:
“Yukarıdaki tıbbi belgeler ve dava dosyasının tetkikinde elde edilen ve adli psikiyatriyi ilgilendiren hususların değerlendirilmesinde; (...) mağduru bulunduğu olaydan kaynaklanmış ruh sağlığını bozacak mahiyet ve derecede olan travma sonrası stres bozukluğu denilen psikiyatrik bozukluğun tespit edildiği, bu duruma göre H.K.G’nin mağduru bulunduğu olay nedeniyle ruh sağlığının bozulduğu oy birliği ile mütalaa olunur.”
Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, duruşma öncesinde mahkemeye dilekçe vererek, davada gizlilik kararı alınarak duruşmaların basına kapalı yapılmasını ve davaya ilişkin yayın yasağı konulmasını talep etti. Mahkemenin, duruşmada ilk olarak bu talebi ele alması bekleniyor. Eğer gizlilik kararı konulursa duruşmaya yalnızca sanık, mağdure ve taraf avukatları katılacak.
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