https://sputniknews.com.tr/20230130/garipceye--30-yeni-balikci-barinagi-1066337005.html
Garipçe’ye 30 yeni balıkçı barınağı
Garipçe’ye 30 yeni balıkçı barınağı
İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ayağında bulunan Sarıyer’in Garipçe köyüne toplam 30 kapasiteli yeni bir balıkçı barınağı yapılması kararı alındı. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T08:03+0300
2023-01-30T08:03+0300
2023-01-30T08:03+0300
yaşam
sarıyer
garipçe
balıkçı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda İBB Meclisi’nin gündemine gelen Garipçe Balıkçı Barınağı’na ilişkin imar planı teklifi oybirliğiyle kabul edildi.Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, Garipçe Kalesi’nin de görüntüsünü bozmayacak şekilde tasarlanacak olan ve kıyıdaki binaları Karadeniz’den gelen akıntılardan korumak için bir de beton dalgakıran içeren proje yaklaşık bin 500 metrekarelik alanı kapsıyor. Proje kapsamında, yerel balıkçıların barınma ihtiyaçlarını karşılayacak, tekne büyüklüklerine göre değişen 25- 30 tekne kapasiteli balıkçı barınağı ile yaklaşık olarak 1.5 metre derinlikli 62 metrelik rıhtım ve 3 metre derinlikle 25 metrelik ayrı bir rıhtım inşa edilecek.Kamu yararı gerekçesiyle yapımı planlanan balıkçı barınağının girişinin, büyük teknelerin barınmasının engellenmesi amacıyla dar tasarlandığı belirtildi. Ayrıca, tarihi ve doğal değerlerin de korunması göz önüne alınarak, yapının gerektiğinde sökülebilir, takılabilir bir sistem olan prekast betondan yapılmasının düşünüldüğü ifade edildi. Balıkçı barınağının, kötü hava koşullarında deniz hareketinden olumsuz etkilenen kıyıdaki yapıları da koruyacağı belirtildi.
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sarıyer, garipçe, balıkçı
sarıyer, garipçe, balıkçı
Garipçe’ye 30 yeni balıkçı barınağı
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İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ayağında bulunan Sarıyer’in Garipçe köyüne toplam 30 kapasiteli yeni bir balıkçı barınağı yapılması kararı alındı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda İBB Meclisi’nin gündemine gelen Garipçe Balıkçı Barınağı’na ilişkin imar planı teklifi oybirliğiyle kabul edildi.
Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, Garipçe Kalesi’nin de görüntüsünü bozmayacak şekilde tasarlanacak olan ve kıyıdaki binaları Karadeniz’den gelen akıntılardan korumak için bir de beton dalgakıran içeren proje yaklaşık bin 500 metrekarelik alanı kapsıyor.
Proje kapsamında, yerel balıkçıların barınma ihtiyaçlarını karşılayacak, tekne büyüklüklerine göre değişen 25- 30 tekne kapasiteli balıkçı barınağı ile yaklaşık olarak 1.5 metre derinlikli 62 metrelik rıhtım ve 3 metre derinlikle 25 metrelik ayrı bir rıhtım inşa edilecek.
Kamu yararı gerekçesiyle yapımı planlanan balıkçı barınağının girişinin, büyük teknelerin barınmasının engellenmesi amacıyla dar tasarlandığı belirtildi. Ayrıca, tarihi ve doğal değerlerin de korunması göz önüne alınarak, yapının gerektiğinde sökülebilir, takılabilir bir sistem olan prekast betondan yapılmasının düşünüldüğü ifade edildi. Balıkçı barınağının, kötü hava koşullarında deniz hareketinden olumsuz etkilenen kıyıdaki yapıları da koruyacağı belirtildi.