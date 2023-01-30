Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230130/garipceye--30-yeni-balikci-barinagi-1066337005.html
Garipçe’ye 30 yeni balıkçı barınağı
Garipçe’ye 30 yeni balıkçı barınağı
İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ayağında bulunan Sarıyer’in Garipçe köyüne toplam 30 kapasiteli yeni bir balıkçı barınağı yapılması kararı alındı. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T08:03+0300
2023-01-30T08:03+0300
yaşam
sarıyer
garipçe
balıkçı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/10/1055608298_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_51fcf95d81e93728749c4a0777e769b4.jpg
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda İBB Meclisi’nin gündemine gelen Garipçe Balıkçı Barınağı’na ilişkin imar planı teklifi oybirliğiyle kabul edildi.Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, Garipçe Kalesi’nin de görüntüsünü bozmayacak şekilde tasarlanacak olan ve kıyıdaki binaları Karadeniz’den gelen akıntılardan korumak için bir de beton dalgakıran içeren proje yaklaşık bin 500 metrekarelik alanı kapsıyor. Proje kapsamında, yerel balıkçıların barınma ihtiyaçlarını karşılayacak, tekne büyüklüklerine göre değişen 25- 30 tekne kapasiteli balıkçı barınağı ile yaklaşık olarak 1.5 metre derinlikli 62 metrelik rıhtım ve 3 metre derinlikle 25 metrelik ayrı bir rıhtım inşa edilecek.Kamu yararı gerekçesiyle yapımı planlanan balıkçı barınağının girişinin, büyük teknelerin barınmasının engellenmesi amacıyla dar tasarlandığı belirtildi. Ayrıca, tarihi ve doğal değerlerin de korunması göz önüne alınarak, yapının gerektiğinde sökülebilir, takılabilir bir sistem olan prekast betondan yapılmasının düşünüldüğü ifade edildi. Balıkçı barınağının, kötü hava koşullarında deniz hareketinden olumsuz etkilenen kıyıdaki yapıları da koruyacağı belirtildi.
sarıyer
garipçe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/10/1055608298_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_5050ca67261ed60a965e752347f24bdf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sarıyer, garipçe, balıkçı
sarıyer, garipçe, balıkçı

Garipçe’ye 30 yeni balıkçı barınağı

08:03 30.01.2023
© AABatı Karadeniz'de balıkçılar
Batı Karadeniz'de balıkçılar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© AA
Abone olTelegram
İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ayağında bulunan Sarıyer’in Garipçe köyüne toplam 30 kapasiteli yeni bir balıkçı barınağı yapılması kararı alındı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda İBB Meclisi’nin gündemine gelen Garipçe Balıkçı Barınağı’na ilişkin imar planı teklifi oybirliğiyle kabul edildi.
Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, Garipçe Kalesi’nin de görüntüsünü bozmayacak şekilde tasarlanacak olan ve kıyıdaki binaları Karadeniz’den gelen akıntılardan korumak için bir de beton dalgakıran içeren proje yaklaşık bin 500 metrekarelik alanı kapsıyor.
Proje kapsamında, yerel balıkçıların barınma ihtiyaçlarını karşılayacak, tekne büyüklüklerine göre değişen 25- 30 tekne kapasiteli balıkçı barınağı ile yaklaşık olarak 1.5 metre derinlikli 62 metrelik rıhtım ve 3 metre derinlikle 25 metrelik ayrı bir rıhtım inşa edilecek.
Kamu yararı gerekçesiyle yapımı planlanan balıkçı barınağının girişinin, büyük teknelerin barınmasının engellenmesi amacıyla dar tasarlandığı belirtildi. Ayrıca, tarihi ve doğal değerlerin de korunması göz önüne alınarak, yapının gerektiğinde sökülebilir, takılabilir bir sistem olan prekast betondan yapılmasının düşünüldüğü ifade edildi. Balıkçı barınağının, kötü hava koşullarında deniz hareketinden olumsuz etkilenen kıyıdaki yapıları da koruyacağı belirtildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала