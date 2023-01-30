https://sputniknews.com.tr/20230130/fransada-yangin-ayni-aileden-4-kisi-oldu-2-agir-yarali--1066333750.html
Fransa'da yangın: Aynı aileden 4 kişi öldü, 2 ağır yaralı
Fransa'da yangın: Aynı aileden 4 kişi öldü, 2 ağır yaralı
Fransa'nın Mayenne vilayetinde bir evde çıkan yangın sonucu aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralı olduğu bildirildi. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T05:00+0300
2023-01-30T05:00+0300
2023-01-30T05:00+0300
dünya
fransa
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ev
aile
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Fransız basınının, Laval Savcısı Anne-Lyse Jarthon'un yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, Mayenne vilayetinin Trans köyünde dün bir evde yangın çıktı.Bir çiftin 4 çocuğuyla yaşadığı evde çıkan yangında, anne ve 3 çocuğuna ait olduğu düşünülen 4 cansız bedene ulaşıldı.Evden yaralı halde çıkarılan 2 yaşındaki çocuk ile 42 yaşındaki babanın sağlık durumlarının ağır olduğu, hayati tehlikelerinin bulunduğu kaydedildi.İlk belirlemelere göre kazayla çıkmış olabileceği düşünülen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230127/alanyada-4-ayri-noktada-orman-yangini-1066284416.html
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fransa, yangın, ev, aile, ölü, yaralı
fransa, yangın, ev, aile, ölü, yaralı
Fransa'da yangın: Aynı aileden 4 kişi öldü, 2 ağır yaralı
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Fransa'nın Mayenne vilayetinde bir evde çıkan yangın sonucu aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralı olduğu bildirildi.
Fransız basınının, Laval Savcısı Anne-Lyse Jarthon'un yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, Mayenne vilayetinin Trans köyünde dün bir evde yangın çıktı.
Bir çiftin 4 çocuğuyla yaşadığı evde çıkan yangında, anne ve 3 çocuğuna ait olduğu düşünülen 4 cansız bedene ulaşıldı.
Evden yaralı halde çıkarılan 2 yaşındaki çocuk ile 42 yaşındaki babanın sağlık durumlarının ağır olduğu, hayati tehlikelerinin bulunduğu kaydedildi.
İlk belirlemelere göre kazayla çıkmış olabileceği düşünülen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.