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https://sputniknews.com.tr/20230130/fransada-yangin-ayni-aileden-4-kisi-oldu-2-agir-yarali--1066333750.html
Fransa'da yangın: Aynı aileden 4 kişi öldü, 2 ağır yaralı
Fransa'da yangın: Aynı aileden 4 kişi öldü, 2 ağır yaralı
Fransa'nın Mayenne vilayetinde bir evde çıkan yangın sonucu aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralı olduğu bildirildi. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T05:00+0300
2023-01-30T05:00+0300
dünya
fransa
yangın
ev
aile
ölü
yaralı
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Fransız basınının, Laval Savcısı Anne-Lyse Jarthon'un yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, Mayenne vilayetinin Trans köyünde dün bir evde yangın çıktı.Bir çiftin 4 çocuğuyla yaşadığı evde çıkan yangında, anne ve 3 çocuğuna ait olduğu düşünülen 4 cansız bedene ulaşıldı.Evden yaralı halde çıkarılan 2 yaşındaki çocuk ile 42 yaşındaki babanın sağlık durumlarının ağır olduğu, hayati tehlikelerinin bulunduğu kaydedildi.İlk belirlemelere göre kazayla çıkmış olabileceği düşünülen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230127/alanyada-4-ayri-noktada-orman-yangini-1066284416.html
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fransa, yangın, ev, aile, ölü, yaralı
fransa, yangın, ev, aile, ölü, yaralı

Fransa'da yangın: Aynı aileden 4 kişi öldü, 2 ağır yaralı

05:00 30.01.2023
© AAFransa'nın Mayenne vilayetinde bir evde çıkan yangın sonucu aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralı olduğu bildirildi.
Fransa'nın Mayenne vilayetinde bir evde çıkan yangın sonucu aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralı olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© AA
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Fransa'nın Mayenne vilayetinde bir evde çıkan yangın sonucu aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralı olduğu bildirildi.
Fransız basınının, Laval Savcısı Anne-Lyse Jarthon'un yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, Mayenne vilayetinin Trans köyünde dün bir evde yangın çıktı.
Bir çiftin 4 çocuğuyla yaşadığı evde çıkan yangında, anne ve 3 çocuğuna ait olduğu düşünülen 4 cansız bedene ulaşıldı.
Evden yaralı halde çıkarılan 2 yaşındaki çocuk ile 42 yaşındaki babanın sağlık durumlarının ağır olduğu, hayati tehlikelerinin bulunduğu kaydedildi.
İlk belirlemelere göre kazayla çıkmış olabileceği düşünülen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangının dört ayrı noktada kısa aralıklarla başladığı bildirildi. Bayırkozağacı mevkiindeki yerleşim alanlarının yangın sebebiyle boşaltıldığı öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
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