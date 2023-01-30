https://sputniknews.com.tr/20230130/fransada-yangin-ayni-aileden-4-kisi-oldu-2-agir-yarali--1066333750.html

Fransa'da yangın: Aynı aileden 4 kişi öldü, 2 ağır yaralı

Fransa'da yangın: Aynı aileden 4 kişi öldü, 2 ağır yaralı

Fransa'nın Mayenne vilayetinde bir evde çıkan yangın sonucu aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralı olduğu bildirildi. 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T05:00+0300

2023-01-30T05:00+0300

2023-01-30T05:00+0300

dünya

fransa

yangın

ev

aile

ölü

yaralı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066333851_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_5ec40fdf41ec191b0c30752d2d2e002f.png

Fransız basınının, Laval Savcısı Anne-Lyse Jarthon'un yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, Mayenne vilayetinin Trans köyünde dün bir evde yangın çıktı.Bir çiftin 4 çocuğuyla yaşadığı evde çıkan yangında, anne ve 3 çocuğuna ait olduğu düşünülen 4 cansız bedene ulaşıldı.Evden yaralı halde çıkarılan 2 yaşındaki çocuk ile 42 yaşındaki babanın sağlık durumlarının ağır olduğu, hayati tehlikelerinin bulunduğu kaydedildi.İlk belirlemelere göre kazayla çıkmış olabileceği düşünülen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230127/alanyada-4-ayri-noktada-orman-yangini-1066284416.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, yangın, ev, aile, ölü, yaralı