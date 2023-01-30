https://sputniknews.com.tr/20230130/fransada-grev-dalgasi-buyuyor-31-ocakta-paristeki-ucak-seferlerinin-iptali-cagrisi-1066332169.html
Fransa'da grev dalgası büyüyor: 31 Ocak'ta Paris'teki uçak seferlerinin iptali çağrısı
Fransa'da grev dalgası büyüyor: 31 Ocak'ta Paris'teki uçak seferlerinin iptali çağrısı
Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı hava trafik kontrolörlerinin 31 Ocak'ta düzenleyeceği grev nedeniyle Paris'te bulunan Orly Havalimanı'ndaki her 5... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T02:30+0300
2023-01-30T02:30+0300
2023-01-30T02:30+0300
dünya
fransa
emeklilik
emeklilik yaşı
emeklilik reformu
grev
havalimanı
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Fransız basınındaki habere göre, hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedeflediği emeklilik reformuna karşı hava trafik kontrolörleri salı günü greve gidecek.Bu kapsamda Fransız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), hava yolları şirketlerinin Paris'te bulunan Orly Havalimanı'ndaki uçuş programlarının yüzde 20'sinin iptal edilmesini istedi.Hükümetin söz konusu emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla farklı sendikaların çağrısıyla 31 Ocak'ta ülke genelinde gösteriler düzenlenecek.Emeklilik reformuBaşbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.Emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta ülke genelinde düzenlenen gösterilere 1 milyondan fazla kişi katılırken, en önemli 8 Fransız sendika vatandaşları 31 Ocak'ta tekrar sokağa inmeye çağırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230129/tepki-ceken-emeklilik-reformuna-iliskin-fransa-basbakanindan-aciklama-tartismaya-kapali--1066328625.html
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fransa, emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik reformu, grev, havalimanı
fransa, emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik reformu, grev, havalimanı
Fransa'da grev dalgası büyüyor: 31 Ocak'ta Paris'teki uçak seferlerinin iptali çağrısı
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Fransa'da hükümetin emeklilik reformuna karşı hava trafik kontrolörlerinin 31 Ocak'ta düzenleyeceği grev nedeniyle Paris'te bulunan Orly Havalimanı'ndaki her 5 uçuştan 1'inin iptal edilmesi çağrısı yapıldı.
Fransız basınındaki habere göre, hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedeflediği emeklilik reformuna karşı hava trafik kontrolörleri salı günü greve gidecek.
Bu kapsamda Fransız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), hava yolları şirketlerinin Paris'te bulunan Orly Havalimanı'ndaki uçuş programlarının yüzde 20'sinin iptal edilmesini istedi.
Hükümetin söz konusu emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla farklı sendikaların çağrısıyla 31 Ocak'ta ülke genelinde gösteriler düzenlenecek.
Emeklilik reformu
Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.
Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.
Emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta ülke genelinde düzenlenen gösterilere 1 milyondan fazla kişi katılırken, en önemli 8 Fransız sendika vatandaşları 31 Ocak'ta tekrar sokağa inmeye çağırmıştı.