https://sputniknews.com.tr/20230130/eyt-teklifi-plan-ve-butce-komisyonunda-persembe-gunu-gorusulecek-1066367557.html
EYT teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda perşembe günü görüşülecek
EYT teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda perşembe günü görüşülecek
Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T19:52+0300
2023-01-30T19:52+0300
2023-01-30T19:52+0300
ekonomi
eyt
tbmm
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Komisyon Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, ilgili bakanlıkları, işçi ve işveren kuruluşlarını, dernek ve platformları davet etti.Komisyon, teklifi, perşembe günü saat 11.00'de görüşmeye başlayacak.
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eyt, tbmm
EYT teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda perşembe günü görüşülecek
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Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifi, 2 Şubat Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak.
Komisyon Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, ilgili bakanlıkları, işçi ve işveren kuruluşlarını, dernek ve platformları davet etti.
Komisyon, teklifi, perşembe günü saat 11.00'de görüşmeye başlayacak.