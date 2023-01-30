https://sputniknews.com.tr/20230130/eyt-baskani-ozupak-prim-gun-sayisi-ile-alakali-hicbir-netlik-yok-1066550120.html
EYT Başkanı Özüpak: Prim gün sayısı ile alakalı hiçbir netlik yok
EYT Başkanı Özüpak: Prim gün sayısı ile alakalı hiçbir netlik yok
EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak, “Şunu demek çok mu zordu? ‘8 eylül 1999 öncesi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, tarımda çalışanların... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T22:14+0300
2023-01-30T22:14+0300
2023-02-03T22:18+0300
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gönül boran özüpak
eyt
ekonomi
emeklilik
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EYT Başkanı Özüpak: Prim gün sayısı ile alakalı hiçbir netlik yok
EYT Başkanı Özüpak: Prim gün sayısı ile alakalı hiçbir netlik yok
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk oldu.30 Ocak itibarı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan EYT ile ilgili kanun teklifinden yansıyan bilgilere göre yaş koşulu kalktı ama prim koşullarının kafa karıştırması üzerine Özüpak şu değerlendirmeyi yaptı:“Sayın Cumhurbaşkanımız, daha önce yaptığı açıklamada yaş şartının olmayacağı müjdesini vermişti. Yaş şartına takılmak bizim en büyük kaygılarımızdan biriydi. Bunu bir kenara koydular ama prim gün sayısı ile alakalı hiçbir netlik yoktu. ‘Kademeli prim devam edecek’ diyenler olduğu kadar, ‘hayır 5000 prim günü gelecek’ diyenlerin de olması ikilem yarattı. Şunu demek çok mu zordu? ‘8 eylül 1999 öncesi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, tarımda çalışanların hakları ne ise iade edilecek.’ Biz bunu bekledik.”‘SGK yasaları revize edilmeli’Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminin güven verecek bir çalışma ortamından uzak olduğunu savunan Özüpak, ‘Bugün biz birinci EYT’liyiz. 2000-2008 yılları arasından olanlar ikinci EYT’li, 2008 sonrası gençlerimiz ise üçüncü EYT’li olacaklar. Umutsuz değiliz ancak, yaşanan süreçlerin mağduriyet durumları onlar için katbekat artmış olacak. Buradaki çözüm SGK yasalarının yeniden ele alınıp Türkiye şartları ile uyarlanmasıdır. Bize hep Avrupa’dan örnekler veriliyor. Ama gelin görün ki Avrupa’da 1 dakika fazla çalışmış olsanız siz orada katbekat alın terinizin karşılığını alıyorsunuz.’ ifadelerini kullandı.
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Meliha Okur
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MIA „Rosiya Segodnya“
Meliha Okur
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gönül boran özüpak, eyt, ekonomi, emeklilik, аудио
gönül boran özüpak, eyt, ekonomi, emeklilik, аудио
EYT Başkanı Özüpak: Prim gün sayısı ile alakalı hiçbir netlik yok
22:14 30.01.2023 (güncellendi: 22:18 03.02.2023) Abone ol
EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak, “Şunu demek çok mu zordu? ‘8 eylül 1999 öncesi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, tarımda çalışanların hakları ne ise iade edilecek.’ Biz bunu bekledik. Umutsuz değiliz ancak, ileride yaşanacak mağduriyetler katbekat artmış olacak” şeklinde konuştu.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk oldu.
30 Ocak itibarı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan EYT ile ilgili kanun teklifinden yansıyan bilgilere göre yaş koşulu kalktı ama prim koşullarının kafa karıştırması üzerine Özüpak şu değerlendirmeyi yaptı:
“Sayın Cumhurbaşkanımız, daha önce yaptığı açıklamada yaş şartının olmayacağı müjdesini vermişti. Yaş şartına takılmak bizim en büyük kaygılarımızdan biriydi. Bunu bir kenara koydular ama prim gün sayısı ile alakalı hiçbir netlik yoktu. ‘Kademeli prim devam edecek’ diyenler olduğu kadar, ‘hayır 5000 prim günü gelecek’ diyenlerin de olması ikilem yarattı. Şunu demek çok mu zordu? ‘8 eylül 1999 öncesi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, tarımda çalışanların hakları ne ise iade edilecek.’ Biz bunu bekledik.”
‘SGK yasaları revize edilmeli’
Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminin güven verecek bir çalışma ortamından uzak olduğunu savunan Özüpak, ‘Bugün biz birinci EYT’liyiz. 2000-2008 yılları arasından olanlar ikinci EYT’li, 2008 sonrası gençlerimiz ise üçüncü EYT’li olacaklar. Umutsuz değiliz ancak, yaşanan süreçlerin mağduriyet durumları onlar için katbekat artmış olacak. Buradaki çözüm SGK yasalarının yeniden ele alınıp Türkiye şartları ile uyarlanmasıdır. Bize hep Avrupa’dan örnekler veriliyor. Ama gelin görün ki Avrupa’da 1 dakika fazla çalışmış olsanız siz orada katbekat alın terinizin karşılığını alıyorsunuz.’ ifadelerini kullandı.