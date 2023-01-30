https://sputniknews.com.tr/20230130/eyt-baskani-ozupak-prim-gun-sayisi-ile-alakali-hicbir-netlik-yok-1066550120.html

EYT Başkanı Özüpak: Prim gün sayısı ile alakalı hiçbir netlik yok

EYT Başkanı Özüpak: Prim gün sayısı ile alakalı hiçbir netlik yok

EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak, “Şunu demek çok mu zordu? ‘8 eylül 1999 öncesi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, tarımda çalışanların... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T22:14+0300

2023-01-30T22:14+0300

2023-02-03T22:18+0300

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EYT Başkanı Özüpak: Prim gün sayısı ile alakalı hiçbir netlik yok EYT Başkanı Özüpak: Prim gün sayısı ile alakalı hiçbir netlik yok

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk oldu.30 Ocak itibarı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan EYT ile ilgili kanun teklifinden yansıyan bilgilere göre yaş koşulu kalktı ama prim koşullarının kafa karıştırması üzerine Özüpak şu değerlendirmeyi yaptı:“Sayın Cumhurbaşkanımız, daha önce yaptığı açıklamada yaş şartının olmayacağı müjdesini vermişti. Yaş şartına takılmak bizim en büyük kaygılarımızdan biriydi. Bunu bir kenara koydular ama prim gün sayısı ile alakalı hiçbir netlik yoktu. ‘Kademeli prim devam edecek’ diyenler olduğu kadar, ‘hayır 5000 prim günü gelecek’ diyenlerin de olması ikilem yarattı. Şunu demek çok mu zordu? ‘8 eylül 1999 öncesi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, tarımda çalışanların hakları ne ise iade edilecek.’ Biz bunu bekledik.”‘SGK yasaları revize edilmeli’Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminin güven verecek bir çalışma ortamından uzak olduğunu savunan Özüpak, ‘Bugün biz birinci EYT’liyiz. 2000-2008 yılları arasından olanlar ikinci EYT’li, 2008 sonrası gençlerimiz ise üçüncü EYT’li olacaklar. Umutsuz değiliz ancak, yaşanan süreçlerin mağduriyet durumları onlar için katbekat artmış olacak. Buradaki çözüm SGK yasalarının yeniden ele alınıp Türkiye şartları ile uyarlanmasıdır. Bize hep Avrupa’dan örnekler veriliyor. Ama gelin görün ki Avrupa’da 1 dakika fazla çalışmış olsanız siz orada katbekat alın terinizin karşılığını alıyorsunuz.’ ifadelerini kullandı.

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2023

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