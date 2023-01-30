https://sputniknews.com.tr/20230130/erdogan-istihdamdaki-kadin-sayisi-105-milyona-yaklasti-cumhuriyet-tarihinin-rekorunu-kirdi-1066367864.html
Erdoğan: İş gücüne katılımda kadınlarımız, yüzde 36 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı
Erdoğan: İş gücüne katılımda kadınlarımız, yüzde 36 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "İş gücüne katılım düzeyi yüzde 27'lerde olan kadınlarımız, yüzde 36 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. İstihdamdaki kadın sayısı... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T20:20+0300
2023-01-30T20:20+0300
2023-01-30T20:45+0300
recep tayyip erdoğan
denizli
politika
kadın
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu gerçekleştirdiği Denizli ziyaretinde, 2500 kadın çalışanıyla Deniz Tekstil Fabrikası'nda kadın işçilerle bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "İş gücüne katılım düzeyi yüzde 27'lerde olan kadınlarımız, yüzde 36 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. İstihdamdaki kadın sayısı 10,5 milyona yaklaştı" ifadesini kullanarak, "Türkiye Yüzyılı hepimizin ortak hayalini, geleceğini ifade ediyor. Bunun için Türkiye Yüzyılı'nın siyasi değil, milli bir proje, vizyon olduğunu söylüyoruz" dedi.
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recep tayyip erdoğan, denizli, kadın
recep tayyip erdoğan, denizli, kadın
Erdoğan: İş gücüne katılımda kadınlarımız, yüzde 36 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı
20:20 30.01.2023 (güncellendi: 20:45 30.01.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan "İş gücüne katılım düzeyi yüzde 27'lerde olan kadınlarımız, yüzde 36 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. İstihdamdaki kadın sayısı 10,5 milyona yaklaştı" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu gerçekleştirdiği Denizli ziyaretinde, 2500 kadın çalışanıyla Deniz Tekstil Fabrikası'nda kadın işçilerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "İş gücüne katılım düzeyi yüzde 27'lerde olan kadınlarımız, yüzde 36 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. İstihdamdaki kadın sayısı 10,5 milyona yaklaştı" ifadesini kullanarak, "Türkiye Yüzyılı hepimizin ortak hayalini, geleceğini ifade ediyor. Bunun için Türkiye Yüzyılı'nın siyasi değil, milli bir proje, vizyon olduğunu söylüyoruz" dedi.