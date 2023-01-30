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https://sputniknews.com.tr/20230130/dunyanin-ilk-vajina-muzesi-kapilarini-kapatiyor--1066368978.html
Dünyanın ilk 'Vajina Müzesi' kapılarını kapatıyor
Dünyanın ilk 'Vajina Müzesi' kapılarını kapatıyor
Londra'da on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Vajina Müzesi, kullandıkları binadan çıkartılacaklarını öğrenmeleri üzerine bu hafta kapanacaklarını duyurdu. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T21:50+0300
2023-01-30T21:50+0300
dünya
vajina
müze
londra
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Vajina Müzesi, geçen yıl Camden Town'dan taşındığı Bethnal Green'deki yeni binasından da çıkıyor. Müze yönetimi yaptığı açıklamada, İngiltere’de mülk vasiliği programı kapsamında kullandıkları Londra Victoria Park’ta bulunan binadan çıkmak zorunda söyledi. Açık kaldığı süre boyunca 40 binden fazla ziyaretçinin kapısınından içeri girdiği müzenin müdürü Schechter, bu kadar kısa sürede kapanmak zorunda kalmalarına üzüldüklerini ifade etti. BBC’de yer alan habere göre çıkarılma tebligatını alan müze müdürü Florence Schechter, “Mülk vasiliği yaptığımız için çok kısa sürede ayrılmamızın istenileceğini biliyorduk” dedi ve yeni bir bina bulmak için yardım beklediklerini söyledi. İngiltere’de mülkiyet vasiliği programında kişiler mevcut boş binaları uygun bir fiyata kiralıyor. Kişiler aynı zamanda binada kaldıkları süre boyunca bakımından ve güvenliğinden de sorumlu oluyor ancak kentsel dönüşüm ya da başka bir karar alındığı takdirde kullandıkları çıkmak durumunda kalıyorlar. Vajina Müzesi, 2019 yılında önyargıları yıkmak ve ziyaretçilere jinekolojik araştırmalar kapsamında bilgi sunmak amacıyla başkent Londra'da kuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20210804/dunyanin-ilk-vajina-muzesi-kendine-yeni-yer-ariyor-1045153367.html
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vajina, müze, londra
vajina, müze, londra

Dünyanın ilk 'Vajina Müzesi' kapılarını kapatıyor

21:50 30.01.2023
© AFP 2023 / ISABEL INFANTESVajina Müzesi
Vajina Müzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© AFP 2023 / ISABEL INFANTES
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Londra'da on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Vajina Müzesi, kullandıkları binadan çıkartılacaklarını öğrenmeleri üzerine bu hafta kapanacaklarını duyurdu.
Vajina Müzesi, geçen yıl Camden Town'dan taşındığı Bethnal Green'deki yeni binasından da çıkıyor.

Müze yönetimi yaptığı açıklamada, İngiltere’de mülk vasiliği programı kapsamında kullandıkları Londra Victoria Park’ta bulunan binadan çıkmak zorunda söyledi.


Açık kaldığı süre boyunca 40 binden fazla ziyaretçinin kapısınından içeri girdiği müzenin müdürü Schechter, bu kadar kısa sürede kapanmak zorunda kalmalarına üzüldüklerini ifade etti.

BBC’de yer alan habere göre çıkarılma tebligatını alan müze müdürü Florence Schechter, “Mülk vasiliği yaptığımız için çok kısa sürede ayrılmamızın istenileceğini biliyorduk” dedi ve yeni bir bina bulmak için yardım beklediklerini söyledi.

İngiltere’de mülkiyet vasiliği programında kişiler mevcut boş binaları uygun bir fiyata kiralıyor. Kişiler aynı zamanda binada kaldıkları süre boyunca bakımından ve güvenliğinden de sorumlu oluyor ancak kentsel dönüşüm ya da başka bir karar alındığı takdirde kullandıkları çıkmak durumunda kalıyorlar.

Vajina Müzesi, 2019 yılında önyargıları yıkmak ve ziyaretçilere jinekolojik araştırmalar kapsamında bilgi sunmak amacıyla başkent Londra'da kuruldu.
Vajina Müzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2021
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Dünyanın ilk vajina müzesi kendine yeni yer arıyor
4 Ağustos 2021, 10:28
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