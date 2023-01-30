Dünyanın ilk 'Vajina Müzesi' kapılarını kapatıyor
© AFP 2023 / ISABEL INFANTESVajina Müzesi
© AFP 2023 / ISABEL INFANTES
Londra'da on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Vajina Müzesi, kullandıkları binadan çıkartılacaklarını öğrenmeleri üzerine bu hafta kapanacaklarını duyurdu.
Vajina Müzesi, geçen yıl Camden Town'dan taşındığı Bethnal Green'deki yeni binasından da çıkıyor.
Müze yönetimi yaptığı açıklamada, İngiltere’de mülk vasiliği programı kapsamında kullandıkları Londra Victoria Park’ta bulunan binadan çıkmak zorunda söyledi.
Açık kaldığı süre boyunca 40 binden fazla ziyaretçinin kapısınından içeri girdiği müzenin müdürü Schechter, bu kadar kısa sürede kapanmak zorunda kalmalarına üzüldüklerini ifade etti.
Müze yönetimi yaptığı açıklamada, İngiltere’de mülk vasiliği programı kapsamında kullandıkları Londra Victoria Park’ta bulunan binadan çıkmak zorunda söyledi.
Açık kaldığı süre boyunca 40 binden fazla ziyaretçinin kapısınından içeri girdiği müzenin müdürü Schechter, bu kadar kısa sürede kapanmak zorunda kalmalarına üzüldüklerini ifade etti.
Sad news. We’ve received notice to vacate our premises at Bethnal Green by the end of this week. As a property guardianship, we’ve always been aware that we may be asked to leave with very short notice. We’re disappointed that it has come so soon.— Vagina Museum (@vagina_museum) January 30, 2023
BBC’de yer alan habere göre çıkarılma tebligatını alan müze müdürü Florence Schechter, “Mülk vasiliği yaptığımız için çok kısa sürede ayrılmamızın istenileceğini biliyorduk” dedi ve yeni bir bina bulmak için yardım beklediklerini söyledi.
İngiltere’de mülkiyet vasiliği programında kişiler mevcut boş binaları uygun bir fiyata kiralıyor. Kişiler aynı zamanda binada kaldıkları süre boyunca bakımından ve güvenliğinden de sorumlu oluyor ancak kentsel dönüşüm ya da başka bir karar alındığı takdirde kullandıkları çıkmak durumunda kalıyorlar.
Vajina Müzesi, 2019 yılında önyargıları yıkmak ve ziyaretçilere jinekolojik araştırmalar kapsamında bilgi sunmak amacıyla başkent Londra'da kuruldu.
İngiltere’de mülkiyet vasiliği programında kişiler mevcut boş binaları uygun bir fiyata kiralıyor. Kişiler aynı zamanda binada kaldıkları süre boyunca bakımından ve güvenliğinden de sorumlu oluyor ancak kentsel dönüşüm ya da başka bir karar alındığı takdirde kullandıkları çıkmak durumunda kalıyorlar.
Vajina Müzesi, 2019 yılında önyargıları yıkmak ve ziyaretçilere jinekolojik araştırmalar kapsamında bilgi sunmak amacıyla başkent Londra'da kuruldu.
4 Ağustos 2021, 10:28