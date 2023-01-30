https://sputniknews.com.tr/20230130/dunyanin-en-buyuk-tur-teknesi-antalyada-suya-indirildi-1066358720.html

Dünyanın en büyük tur teknesi 'Big Kral', Antalya'da suya indirildi

Dünyanın en büyük tur teknesi 'Big Kral', Antalya'da suya indirildi

Antalya’da yapımı tamamlanan ve dünyanın en büyük tur teknesi olma özelliğini taşıyan bin ton ağırlığındaki ‘Big Kral’ suya indirildi. 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T16:09+0300

2023-01-30T16:09+0300

2023-01-30T16:18+0300

antalya

tur teknesi

yaşam

manavgat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066357510_0:165:1600:1065_1920x0_80_0_0_f633f26f4ad971d7ea5a6fcea5be023d.jpg

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki tersanede yapımına başlanan ‘Big Kral’ isimli tur teknesi 15 ayda tamamlandı. Hasan Çavuşoğlu tarafından yaptırılan tekne dünyanın en büyük tur teknesi olma özelliğini taşıyor. Bin 163 kişilik kapasiteye sahip tur teknesi bin ton ağırlığına sahip ve 50 personel ile çalışacak. 130 milyon TL’ye mal olan tur teknesinin yapımı ise 15 ayda tamamlandı. Dualar eşliğinde kurban kesilmesinin ardından tekne suya indirildi. İç dekorasyon ve dizaynı ise yaz su üzerinde tamamlanacak olan teknenin yaz sezonunda hizmete girmesi hedefleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20220428/galataporttan-istanbul-kalkisli-cruise-seferleri-basliyor-1055926097.html

antalya

manavgat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, tur teknesi, manavgat