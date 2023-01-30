https://sputniknews.com.tr/20230130/dunyanin-en-buyuk-tur-teknesi-antalyada-suya-indirildi-1066358720.html
Dünyanın en büyük tur teknesi 'Big Kral', Antalya'da suya indirildi
Dünyanın en büyük tur teknesi 'Big Kral', Antalya'da suya indirildi
Antalya’da yapımı tamamlanan ve dünyanın en büyük tur teknesi olma özelliğini taşıyan bin ton ağırlığındaki ‘Big Kral’ suya indirildi. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T16:09+0300
2023-01-30T16:09+0300
2023-01-30T16:18+0300
antalya
tur teknesi
yaşam
manavgat
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Antalya’nın Manavgat ilçesindeki tersanede yapımına başlanan ‘Big Kral’ isimli tur teknesi 15 ayda tamamlandı. Hasan Çavuşoğlu tarafından yaptırılan tekne dünyanın en büyük tur teknesi olma özelliğini taşıyor. Bin 163 kişilik kapasiteye sahip tur teknesi bin ton ağırlığına sahip ve 50 personel ile çalışacak. 130 milyon TL’ye mal olan tur teknesinin yapımı ise 15 ayda tamamlandı. Dualar eşliğinde kurban kesilmesinin ardından tekne suya indirildi. İç dekorasyon ve dizaynı ise yaz su üzerinde tamamlanacak olan teknenin yaz sezonunda hizmete girmesi hedefleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220428/galataporttan-istanbul-kalkisli-cruise-seferleri-basliyor-1055926097.html
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antalya, tur teknesi, manavgat
Dünyanın en büyük tur teknesi 'Big Kral', Antalya'da suya indirildi
16:09 30.01.2023 (güncellendi: 16:18 30.01.2023) Abone ol
Antalya’da yapımı tamamlanan ve dünyanın en büyük tur teknesi olma özelliğini taşıyan bin ton ağırlığındaki ‘Big Kral’ suya indirildi.
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki tersanede yapımına başlanan ‘Big Kral’ isimli tur teknesi 15 ayda tamamlandı.
Hasan Çavuşoğlu tarafından yaptırılan tekne dünyanın en büyük tur teknesi olma özelliğini taşıyor. Bin 163 kişilik kapasiteye sahip tur teknesi bin ton ağırlığına sahip ve 50 personel ile çalışacak.
130 milyon TL’ye mal olan tur teknesinin yapımı ise 15 ayda tamamlandı. Dualar eşliğinde kurban kesilmesinin ardından tekne suya indirildi. İç dekorasyon ve dizaynı ise yaz su üzerinde tamamlanacak olan teknenin yaz sezonunda hizmete girmesi hedefleniyor.