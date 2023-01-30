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Dünyanın en büyük tur teknesi 'Big Kral', Antalya'da suya indirildi
Dünyanın en büyük tur teknesi 'Big Kral', Antalya'da suya indirildi
Antalya’da yapımı tamamlanan ve dünyanın en büyük tur teknesi olma özelliğini taşıyan bin ton ağırlığındaki ‘Big Kral’ suya indirildi. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T16:09+0300
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antalya
tur teknesi
yaşam
manavgat
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Antalya’nın Manavgat ilçesindeki tersanede yapımına başlanan ‘Big Kral’ isimli tur teknesi 15 ayda tamamlandı. Hasan Çavuşoğlu tarafından yaptırılan tekne dünyanın en büyük tur teknesi olma özelliğini taşıyor. Bin 163 kişilik kapasiteye sahip tur teknesi bin ton ağırlığına sahip ve 50 personel ile çalışacak. 130 milyon TL’ye mal olan tur teknesinin yapımı ise 15 ayda tamamlandı. Dualar eşliğinde kurban kesilmesinin ardından tekne suya indirildi. İç dekorasyon ve dizaynı ise yaz su üzerinde tamamlanacak olan teknenin yaz sezonunda hizmete girmesi hedefleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220428/galataporttan-istanbul-kalkisli-cruise-seferleri-basliyor-1055926097.html
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antalya, tur teknesi, manavgat
antalya, tur teknesi, manavgat

Dünyanın en büyük tur teknesi 'Big Kral', Antalya'da suya indirildi

16:09 30.01.2023 (güncellendi: 16:18 30.01.2023)
© İHADünyanın en büyük tur teknesi Big Kral
Dünyanın en büyük tur teknesi Big Kral - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© İHA
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Antalya’da yapımı tamamlanan ve dünyanın en büyük tur teknesi olma özelliğini taşıyan bin ton ağırlığındaki ‘Big Kral’ suya indirildi.
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki tersanede yapımına başlanan ‘Big Kral’ isimli tur teknesi 15 ayda tamamlandı.
Hasan Çavuşoğlu tarafından yaptırılan tekne dünyanın en büyük tur teknesi olma özelliğini taşıyor. Bin 163 kişilik kapasiteye sahip tur teknesi bin ton ağırlığına sahip ve 50 personel ile çalışacak.
130 milyon TL’ye mal olan tur teknesinin yapımı ise 15 ayda tamamlandı. Dualar eşliğinde kurban kesilmesinin ardından tekne suya indirildi. İç dekorasyon ve dizaynı ise yaz su üzerinde tamamlanacak olan teknenin yaz sezonunda hizmete girmesi hedefleniyor.
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