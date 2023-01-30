https://sputniknews.com.tr/20230130/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1066338932.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar yeni haftaya 18.80 liranın hemen üzerinde başladı, euro ise 20.46 liradan alıcı buluyor. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T09:40+0300
2023-01-30T09:40+0300
2023-01-30T09:40+0300
ekonomi
dolar
euro
altın
bist-100
brent petrolün varil fiyatı
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Dolar, haftanın son ilk iş günü, 30 Ocak 2023 sabahında 18.80 lira bandının hemen üzerinde yer alıyor.Spot piyasada döviz satış fiyatları; dolar 18.81 lira ve euro 20.46 lira.Cuma günü, doların satış fiyatı 18.8140 lira, euronun satış fiyatı ise 20.4500 lira olmuştu.Çeyrek altın ne kadar?Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 1925 dolar bandında yer alırken, gram altın iç piyasada 1164 liraya alıcı buluyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 1164 lira, çeyrek altın 1934 lira, yarım altın 3878 lira, cumhuriyet altını 7957 lira.Brent petrolün varil fiyatı 86 dolarBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 886.097.77 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5.191 puanda yer alıyor.
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dolar, euro, altın, bist-100, brent petrolün varil fiyatı
dolar, euro, altın, bist-100, brent petrolün varil fiyatı
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar yeni haftaya 18.80 liranın hemen üzerinde başladı, euro ise 20.46 liradan alıcı buluyor.
Dolar, haftanın son ilk iş günü, 30 Ocak 2023 sabahında 18.80 lira bandının hemen üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada döviz satış fiyatları; dolar 18.81 lira ve euro 20.46 lira.
Cuma günü, doların satış fiyatı 18.8140 lira, euronun satış fiyatı ise 20.4500 lira olmuştu.
Çeyrek altın ne kadar?
Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 1925 dolar bandında yer alırken, gram altın iç piyasada 1164 liraya alıcı buluyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 1164 lira, çeyrek altın 1934 lira, yarım altın 3878 lira, cumhuriyet altını 7957 lira.
Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 886.097.77 dolardan işlem görüyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5.191 puanda yer alıyor.