Doç. Dr. Şule Çağlayan Sökmen: Hava kirliliğini hafife almayın, kendinizi koruyabilmenizi sağlar

Ev içerisinde en azından seçeceğiniz malzemelerin poliklorür olmasına gerek olmayabilir, PVC kaplamayabiliriz. Mum ve tütsü kullanmayabiliriz. Klimaları düzenli temizletip içerisindeki küf ve bakteri miktarını azaltabiliriz. Yoğun eşyalı evler tercih etmemeliyiz çünkü evdeki toz miktarını arttırıyor. Halı gibi yoğun eşyaları seviyoruz ama evin sıcaklığını arttırdığı için evin içerisindeki nemle beraber akar miktarı artıyor ve evdeki bütün tozlar ev eşyalarının içerisinde barınıyor. Biraz sadeleşmeye giderek çocuklarımızı ve kendimizi koruyabiliriz. Kentsel hava kirliliği için bir politika uygulamamız gerekiyor. Dizel arabalar, normal arabaya göre 100 kat daha fazla partikül üretiyor. Bununla ilgili önlem alınmalı. Okulların otoban ya da cadde kenarlarına yapılmaması önemli. Çocuklar dışarıda oyun oynuyor ve koşarken daha da yoğun nefes alıyor ve daha yoğun şekilde hava kirliliğini akciğerlerine soluyor. Okulların yeşil alan içerisinde yapılmasına ve onları trafikten koruyacak şekilde yapılmasına hiç dikkat edilmiyor. Genelde okulları merkezde, caddenin yanında yapılıyor. Bunların yanı sıra fabrikaların şehir merkezlerine yakın olmaması, bir takım yaptırımlar getirilmesi gerekir. Bu saydıklarım tabii ki ülke politikası, tek başımıza başarmamız mümkün değil ama hepimizi çok etkiliyor. DSÖ’nün verilerine göre akciğer enfeksiyonlarının yarısı orta ve düşük gelirli ülkelerde hava kirliliğinden kaynaklı.



