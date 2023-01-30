https://sputniknews.com.tr/20230130/danistaydan-bedeli-odenecek-ilaclar-listesinde-degisiklik-ongoren-duzenlemenin-yurutmesine-durdurma-1066363523.html

Danıştay'dan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde değişiklik öngören düzenlemenin yürütmesine durdurma

Danıştay'dan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde değişiklik öngören düzenlemenin yürütmesine durdurma

Danıştay, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bazı ilaçların Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nden çıkarılmasına ilişkin 8 Eylül 2021 tarihli düzenlemesinin... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T18:20+0300

2023-01-30T18:20+0300

2023-01-30T18:24+0300

danıştay

türkiye

ilaç

sağlık bakanlığı

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Tüm Eczacı İşverenler Sendikasınca (TEİS), 8 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de, Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yer alan ilaçlara ilişkin kısmın iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Sağlık Bakanlığı ve SGK aleyhine Danıştay 10. Dairesinde dava açıldı.SGK, sunduğu savunmasında, düzenlemenin, Orta Vadeli Program kapsamında ilaç bütçesinin etkin şekilde tahsisini gerçekleştirmek, sağlık harcamalarında bütçe disiplininin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kamu harcamalarını öngörülebilir hale getirebilmek amacıyla planlanan tedbirler çerçevesinde gerçekleştirildiğini bildirdi.Bu ilaçların geri ödeme kapsamından çıkarılması halinde insan sağlığında geri dönüşümü olmayan hastalık riski oluşup oluşmayacağı hususunda Sağlık Bakanlığından görüş alındığı kaydedilen savunmada, listeden çıkarılması kararlaştırılan ilaçların hayati öneme haiz olmadıkları savunuldu ve hastaların tedavisinde herhangi bir aksama yaşanmayacağı ifade edildi.Davalı Sağlık Bakanlığı'nın savunmasında ise finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin, bakanlığın görüşü alınmak suretiyle SGK tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlendiği ve düzenlemenin SGK Başkanlığınca tesis edildiği belirtilerek, bakanlığın davadan çıkarılması istendi.'Sağlık Bakanlığı'nın görüşü sorulmadı'Savunmaları değerlendiren daire, finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerine ilişkin ödeme usul ve esaslarının belirlenmesinde SGK'nın yetkili idare olduğunu, fakat kurumun bu konuda düzenleme yapmadan önce kanun gereği Sağlık Bakanlığı'ndan görüş alma zorunluluğu bulunduğunu belirtti.Dava konusu düzenleme için Sağlık Bakanlığı'nca verilmiş herhangi bir görüş bulunmadığı bildirilen kararda, şu ifadeler kullanıldı:Kararda, maddenin bu haliyle uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğmasına yol açacağı vurgulandı ve bu nedenle düzenlemelerin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği bildirildi.

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