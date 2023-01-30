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https://sputniknews.com.tr/20230130/cin-konsoloslugu-duyurdu-4-bin-otomobil-turkiyeye-dogru-yola-cikti-1066341761.html
Çin konsolosluğu duyurdu: 4 bin otomobil Türkiye’ye doğru yola çıktı
Çin konsolosluğu duyurdu: 4 bin otomobil Türkiye’ye doğru yola çıktı
Çin’in Türkiye başkonsolosluğu, 4 bine yakın otomobilin Şanghay limanından Derince’ye doğru yola çıktığını bildirdi. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
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otomobil
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Çinli elektrikli otomobil üreticisi Chery, Türkiye pazarına üç farklı SUV modeliyle yeniden gireceğini açıkladı.Çin Başkonsolosluğu da 4 bine yakın otomobilin Şangay’dan Türkiye’nin Derince limanına doğru yola çıktığını duyurdu.
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çin, otomobil
çin, otomobil

Çin konsolosluğu duyurdu: 4 bin otomobil Türkiye’ye doğru yola çıktı

11:24 30.01.2023
© AFP 2023General Motors'a ait bir otomobil fabrikası
General Motors'a ait bir otomobil fabrikası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© AFP 2023
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Çin’in Türkiye başkonsolosluğu, 4 bine yakın otomobilin Şanghay limanından Derince’ye doğru yola çıktığını bildirdi.
Çinli elektrikli otomobil üreticisi Chery, Türkiye pazarına üç farklı SUV modeliyle yeniden gireceğini açıkladı.
Çin Başkonsolosluğu da 4 bine yakın otomobilin Şangay’dan Türkiye’nin Derince limanına doğru yola çıktığını duyurdu.
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