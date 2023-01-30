https://sputniknews.com.tr/20230130/cavusoglu-basindan-beri-finlandiya-ile-daha-az-sorunumuz-oldugundan-bahsediyorduk-1066342952.html

Çavuşoğlu: Başından beri Finlandiya ile daha az sorunumuz olduğundan bahsediyorduk

Çavuşoğlu: Başından beri Finlandiya ile daha az sorunumuz olduğundan bahsediyorduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak" açıklamasına yönelik konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T11:24+0300

2023-01-30T11:24+0300

2023-01-30T11:35+0300

mevlüt çavuşoğlu

dünya

finlandiya

nato

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsveç ve Finlandiya ile ilgili sözlerine de değinen Çavuşoğlu, "Sayın cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamada sürecin başından beri gerek cumhurbaşkanımızı gerek benim yaptığım açıklamaların bir teyididir. Biz başından beri iki ülkenin üyelik süreci başladığında Finlandiya ile daha az sorunumuz olduğundan bahsediyorduk. Ama iki ülkenin üyelik sürecinin birlikte ilerlemesi istendi. Finlandiya tarafından olumlu açıklamalar eldi, Türkiye’ye yönelik yaptırımlar ile ilgili, savunma sanayindi İhracat ile ilgili izinlerde olumlu girişimler oldu ama İsveç’teki provokasyonlar gelişmedi diyebiliriz" dedi.Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye olarak biz NATO’nun genişlemesine karşı değiliz. Bizim Finlandiya ve İsveç ile kategorik olarak problemlerimiz yok. Onların güvenlik endişelerini anlıyoruz ama bugün NATO’nun belgelerinde geçen iki tehdit var biri Rusya diğeri de terör. Bu unsurlar konusunda İsveç’te anayasa değişikliği gibi adımlar atıldı ama somut olarak İsveç’in NATO üyeliğini engellemeye çalışanların provokasyonları sonucu geri adımlar var. Sorunlu olan ülke ile daha az sorunlu olan ülke arasında ayrım yapmak bana göre adaletli bir tutum olacak. Böyle bir karar alınırsa bunu ayrı ayrı değerlendirmeyi düşünüyoruz. Öncelikle NATO ve bu ülkelerin karar vermesi gerekiyor. Bizim amacımız 2 ülke arasında ayrım yapmak değildir, bu endişelerimizin karşılanması ile ilgili objektif değerlendirme sonucu sergilenen bir tutumdur."

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mevlüt çavuşoğlu, finlandiya, nato