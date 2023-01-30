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https://sputniknews.com.tr/20230130/caldigi-kopek-icin-sahibinden-fidye-istedi-1066339774.html
Çaldığı köpek için sahibinden fidye istedi
Çaldığı köpek için sahibinden fidye istedi
İstanbul Şişli'de çalınan cins köpeği, para karşılığı sahibine satmak isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T10:02+0300
2023-01-30T10:02+0300
yaşam
köpek
kaçırma
fidye
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Yorkshire Terrier cinsi köpeğinin çalındığını fark eden P.C, Şişli Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin M.D. olduğunu ve 7 ayrı suç kaydının bulunduğunu belirledi.Daha sonra M.Ç. ve M.A. adlı kişilerin, P.C'yi arayarak köpeğin kendilerinde olduğunu, para karşılığında teslim edebileceklerini söylemesi üzerine ekipler harekete geçti.Şüpheliler ile buluşma ayarlayan ekipler, M.Ç. ile M.A'yı çalınan köpekle yakaladı.Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.
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köpek, kaçırma, fidye
köpek, kaçırma, fidye

Çaldığı köpek için sahibinden fidye istedi

10:02 30.01.2023
© AFP 2023 / CATHERINE LAIKöpek
Köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© AFP 2023 / CATHERINE LAI
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İstanbul Şişli'de çalınan cins köpeği, para karşılığı sahibine satmak isteyen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yorkshire Terrier cinsi köpeğinin çalındığını fark eden P.C, Şişli Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin M.D. olduğunu ve 7 ayrı suç kaydının bulunduğunu belirledi.
Daha sonra M.Ç. ve M.A. adlı kişilerin, P.C'yi arayarak köpeğin kendilerinde olduğunu, para karşılığında teslim edebileceklerini söylemesi üzerine ekipler harekete geçti.
Şüpheliler ile buluşma ayarlayan ekipler, M.Ç. ile M.A'yı çalınan köpekle yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.
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