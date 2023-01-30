https://sputniknews.com.tr/20230130/bakan-kurum-turkiye-artik-boyun-egen-kuresel-pazarda-el-pence-divan-duran-bir-ulke-degildir-1066363014.html

Bakan Kurum: Türkiye artık boyun eğen, küresel pazarda el pençe divan duran bir ülke değildir

Bakan Kurum: Türkiye artık boyun eğen, küresel pazarda el pençe divan duran bir ülke değildir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye artık boyun eğen, fason olarak gölgede kalan, küresel pazarda el pençe divan duran bir ülke... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T17:41+0300

2023-01-30T17:41+0300

2023-01-30T17:41+0300

murat kurum

politika

konya

mustafa varank

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla düzenlenen Emlak Konut Asansör Fabrikası'nın açılış töreninde, Türkiye'nin ilk yerli ve milli asansör fabrikası olan Emlak Konut Asansör Fabrikası'nın (EKA) Konya'da açıldığını dile getirdi.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile inşa edilen EKA hakkında bilgi veren Kurum, "Fabrikamız, tamamen sıfır atık uyumlu, çevre ve iklim dostu. Aynı zamanda kendi enerjisini üretiyor. Yani Türkiye'deki 'çevre dostu fabrikaların' en güzel örneği, işte hemen yanı başımızda. Fabrikamız inşallah önümüzdeki birkaç yıl içerisinde, yüzde 75 olan yerli ve millilik oranını yüzde 100'e çıkaracak, dünyanın lider 7 asansör firması arasına girecek, onlarla dişe diş bir rekabetle adını ilk sıralara altın harflerle yazdıracak" diye konuştu.Kurum, fabrikanın ilk yıl 155 kişiyi istihdam edeceğini belirterek, "Üretimin yanı sıra montaj ve servis bakım hizmetleriyle bu sayıyı her geçen gün daha da artıracaktır. İlk hedefimiz, 2024 yılı sonuna kadar 5 bin, sonrasında ise minimum 15 bin vatandaşımıza, Konyalı kardeşimize istihdam sağlamak. İşte bu noktada buradan bir müjde vermek istiyorum. Fabrikamızda çalışanların yüzde 20'si gençlerimizden oluşacak. İnşallah başta Konyalı gençlerimiz bu fabrikada, ekonomimize katma değer oluşturacak, ülkemizin istikbaline yön verecek" ifadesini kullandı.Konya'nın en büyük problemlerinden biri olan hava kalitesini iyileştirmek için ekolojik koridor ve bisiklet yolları projeleri gibi çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Kurum, Türkiye'nin ilk "Sıfır Atık Sanayi Sitesi"nin Konya'da inşa edildiğini söyledi.'Türkiye'nin menfaatlerinin karşısına dikilen köhnemiş bir zihniyet var'Kurum, çevre ve şehircilik yatırımlarından koruma ve restorasyon projelerine, sanayi ve üretim alanlarından kentsel dönüşüm projelerine kadar her alanda eser yaptıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

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