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https://sputniknews.com.tr/20230130/bakan-koca-kar-yagisinin-yogunlastigi-illerimizde-zorlu-kosullara-ragmen-acil-vakalara-ulasiyoruz-1066372852.html
Bakan Koca: Kar yağışının yoğunlaştığı illerimizde, zorlu koşullara rağmen acil vakalara ulaşıyoruz
Bakan Koca: Kar yağışının yoğunlaştığı illerimizde, zorlu koşullara rağmen acil vakalara ulaşıyoruz
Sağlık Bakanı Koca, “Kar yağışının yoğunlaştığı Van, Siirt, Elazığ gibi illerimizde, zorlu koşullara rağmen acil vakalara ulaşıyor, hastalarımıza gerekli... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
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fahrettin koca
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kar yağışı
kar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yoğunlaşan kar yağışıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında şunları ifade etti:
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fahrettin koca, kar yağışı, kar
fahrettin koca, kar yağışı, kar

Bakan Koca: Kar yağışının yoğunlaştığı illerimizde, zorlu koşullara rağmen acil vakalara ulaşıyoruz

23:56 30.01.2023 (güncellendi: 00:05 31.01.2023)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© AA
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Sağlık Bakanı Koca, “Kar yağışının yoğunlaştığı Van, Siirt, Elazığ gibi illerimizde, zorlu koşullara rağmen acil vakalara ulaşıyor, hastalarımıza gerekli hizmeti vermeye devam ediyoruz” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yoğunlaşan kar yağışıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Bakan Koca paylaşımında şunları ifade etti:
“Kar yağışının yoğunlaştığı Van, Siirt, Elazığ gibi illerimizde, zorlu koşullara rağmen acil vakalara ulaşıyor, hastalarımıza gerekli hizmeti vermeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz, donanımlı araçlarımızla, ihtiyaç olan her yerde sağlık için teyakkuz halinde.”
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