Bakan Koca: Kar yağışının yoğunlaştığı illerimizde, zorlu koşullara rağmen acil vakalara ulaşıyoruz

“Kar yağışının yoğunlaştığı Van, Siirt, Elazığ gibi illerimizde, zorlu koşullara rağmen acil vakalara ulaşıyor, hastalarımıza gerekli hizmeti vermeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz, donanımlı araçlarımızla, ihtiyaç olan her yerde sağlık için teyakkuz halinde.”