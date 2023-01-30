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https://sputniknews.com.tr/20230130/bakan-donmez-karadeniz-gazinda-calismak-icin-ulkesine-donen-bircok-vatandasimiz-var-1066372510.html
Bakan Dönmez: Karadeniz gazında çalışmak için ülkesine dönen birçok vatandaşımız var
Bakan Dönmez: Karadeniz gazında çalışmak için ülkesine dönen birçok vatandaşımız var
Bakan Dönmez, "Birçok vatandaşımız Karadeniz gazında çalışmak için ülkesine döndü. Burada yeni bir hayat kuran vatandaşlarımız var. Hepsinin tek bir... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T23:52+0300
2023-01-30T23:54+0300
fatih dönmez
karadeniz
doğalgaz
vatandaş
enerji
ülke
türkiye
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin hikayesinin anlatıldığı 'Keşfin Ateşi' belgeselinin galasına katıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından düzenlenen belgeselin galasında açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, "Derin deniz çalışmalarına başladığımız ilk günden bu yana sürekli gemilerimizin son durumu hakkında bilgi alıyordum. Yeni bir haber, yeni bir gelişme ümidimizi artıyordu. Fatih’i, Karadeniz’e uğurlarken o gün törende birçok kişinin 'bu kez olacak' dediğini hatırlıyorum. Çalışanlarımız inanmıştı. Bu işe gönüllerini koymuşlardı. Bizler de ekibimize, teknolojimize, mühendislerimize, arkamızdaki milyonların dualarına güveniyorduk ve hamdolsun o müjdeli haberi ilk aldığımda Cenab-ı Allah’a bizleri bu işe vesile kıldığı için şükrettim" dedi.'Filyos’ta sahayı her ziyarete gittiğimde çalışanlarımızın adeta filmlere konu olacak hikâyelerini dinledim'Karadeniz gazının arkasındaki büyük bir emeği 'Keşfin Ateşi' belgesiyle 1 saate sığdırmaya çalıştıklarını aktaran Bakan Dönmez, "Biliyoruz, bu gecenin kahramanlarının, bu gecenin başrol oyuncularının hikâyesi bir geceye sığmayacak kadar büyük ve derin. Bizler sadece bu hikâyelere bir ayna tuttuk. Türkiye’nin enerji tarihi baştan yazılırken, bu hikâyelerin kıyıda köşede kalmasına, unutulmasına ya da birkaç kişinin bilmesine gönlümüz razı olmadı.İstedik ki bütün Türkiye bu işin ardındaki o yoğun emeği, o yoğun gayreti bilsin. İstedik ki gizli kahramanların hikâyeleri gün ışığına çıksın. Bu yolda yürümek isteyenlere ilham versin, rol model olsun. Filyos’ta sahayı her ziyarete gittiğimde çalışanlarımızın adeta filmlere, romanlara konu olacak hikâyelerini birinci ağızdan dinledim. Birçok vatandaşımız Karadeniz gazında çalışmak için ülkesine döndü" ifadelerini kullandı.'Buradaki hikâyeleri seri haline getireceğimiz bir çalışmamız da olacak'Evini, ailesini buraya taşıyan, düzenini değiştiren, burada yepyeni bir hayat kuran vatandaşların olduğunun altını çizen Bakan Dönmez, "Hepsinin tek bir motivasyonu var. Ülkelerine, doğduğu topraklara, Türkiye’ye hizmet etmek. Ülkemizin büyümesine, gelişmesine katkı sağlamak. İnşallah buradaki hikâyeleri seri haline getireceğimiz bir çalışmamız da olacak. Belki ilerleyen dönemde bunları kitap haline de getirebiliriz. Sadece Türk vatandaşlarımızın değil, yabancı çalışanlarımızın hikâyeleri de büyük fedakarlıklar içeriyor" açıklamalarında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230128/bakan-donmez-gaz-fiyatlarindan-sonra-elektrikte-de-gerileme-olabilir-1066305473.html
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fatih dönmez, karadeniz, doğalgaz, vatandaş, enerji, ülke, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
fatih dönmez, karadeniz, doğalgaz, vatandaş, enerji, ülke, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

Bakan Dönmez: Karadeniz gazında çalışmak için ülkesine dönen birçok vatandaşımız var

23:52 30.01.2023 (güncellendi: 23:54 30.01.2023)
© İHAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin hikayesinin anlatıldığı 'Keşfin Ateşi' belgeselinin galasına katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin hikayesinin anlatıldığı 'Keşfin Ateşi' belgeselinin galasına katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© İHA
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Bakan Dönmez, "Birçok vatandaşımız Karadeniz gazında çalışmak için ülkesine döndü. Burada yeni bir hayat kuran vatandaşlarımız var. Hepsinin tek bir motivasyonu var; ülkelerine, doğduğu topraklara, Türkiye’ye hizmet etmek, ülkemizin büyümesine, gelişmesine katkı sağlamak" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin hikayesinin anlatıldığı 'Keşfin Ateşi' belgeselinin galasına katıldı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından düzenlenen belgeselin galasında açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, "Derin deniz çalışmalarına başladığımız ilk günden bu yana sürekli gemilerimizin son durumu hakkında bilgi alıyordum. Yeni bir haber, yeni bir gelişme ümidimizi artıyordu. Fatih’i, Karadeniz’e uğurlarken o gün törende birçok kişinin 'bu kez olacak' dediğini hatırlıyorum. Çalışanlarımız inanmıştı. Bu işe gönüllerini koymuşlardı. Bizler de ekibimize, teknolojimize, mühendislerimize, arkamızdaki milyonların dualarına güveniyorduk ve hamdolsun o müjdeli haberi ilk aldığımda Cenab-ı Allah’a bizleri bu işe vesile kıldığı için şükrettim" dedi.

'Filyos’ta sahayı her ziyarete gittiğimde çalışanlarımızın adeta filmlere konu olacak hikâyelerini dinledim'

Karadeniz gazının arkasındaki büyük bir emeği 'Keşfin Ateşi' belgesiyle 1 saate sığdırmaya çalıştıklarını aktaran Bakan Dönmez, "Biliyoruz, bu gecenin kahramanlarının, bu gecenin başrol oyuncularının hikâyesi bir geceye sığmayacak kadar büyük ve derin. Bizler sadece bu hikâyelere bir ayna tuttuk. Türkiye’nin enerji tarihi baştan yazılırken, bu hikâyelerin kıyıda köşede kalmasına, unutulmasına ya da birkaç kişinin bilmesine gönlümüz razı olmadı.İstedik ki bütün Türkiye bu işin ardındaki o yoğun emeği, o yoğun gayreti bilsin. İstedik ki gizli kahramanların hikâyeleri gün ışığına çıksın. Bu yolda yürümek isteyenlere ilham versin, rol model olsun. Filyos’ta sahayı her ziyarete gittiğimde çalışanlarımızın adeta filmlere, romanlara konu olacak hikâyelerini birinci ağızdan dinledim. Birçok vatandaşımız Karadeniz gazında çalışmak için ülkesine döndü" ifadelerini kullandı.

'Buradaki hikâyeleri seri haline getireceğimiz bir çalışmamız da olacak'

Evini, ailesini buraya taşıyan, düzenini değiştiren, burada yepyeni bir hayat kuran vatandaşların olduğunun altını çizen Bakan Dönmez, "Hepsinin tek bir motivasyonu var. Ülkelerine, doğduğu topraklara, Türkiye’ye hizmet etmek. Ülkemizin büyümesine, gelişmesine katkı sağlamak. İnşallah buradaki hikâyeleri seri haline getireceğimiz bir çalışmamız da olacak. Belki ilerleyen dönemde bunları kitap haline de getirebiliriz. Sadece Türk vatandaşlarımızın değil, yabancı çalışanlarımızın hikâyeleri de büyük fedakarlıklar içeriyor" açıklamalarında bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
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