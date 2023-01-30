https://sputniknews.com.tr/20230130/ahmet-hakan-uclu-masa-olsaydi-alinacak-oyda-farklilik-olmaz-hem-de-paylasim-kolay-olurdu-1066337149.html

Ahmet Hakan: Üçlü masa olsaydı alınacak oyda farklılık olmaz hem de paylaşım kolay olurdu

Ahmet Hakan: Üçlü masa olsaydı alınacak oyda farklılık olmaz hem de paylaşım kolay olurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Üçlü masa olmasaydı hem aday daha rahat saptanırdı hem alınacak oyda farklılık olmazdı hem de paylaşım daha kolay... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T08:12+0300

2023-01-30T08:12+0300

2023-01-30T08:12+0300

politika

ahmet hakan

altılı masa

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Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde, muhalefetin aday belirleme sürecine değindi. Hakan, "Atlı çok abi. Altı lider var, altı parti var, altı farklı beklenti var, altı farklı yol var" diyerek yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:"Altı olunca paylaşım zorlaşıyor.Altının her biri kendine özen gösterilmesini istiyor.Hiçbirine, “Senin oyun kaç birader?” denilemiyor.*Oysa üç olsaydı...Kılıçdaroğlu, Akşener, bir de Temel Dede...Hem aday daha rahat saptanırdı hem alınacak oyda farklılık olmazdı hem de paylaşım daha kolay olurdu."

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ahmet hakan, altılı masa