https://sputniknews.com.tr/20230130/ahmet-hakan-uclu-masa-olsaydi-alinacak-oyda-farklilik-olmaz-hem-de-paylasim-kolay-olurdu-1066337149.html
Ahmet Hakan: Üçlü masa olsaydı alınacak oyda farklılık olmaz hem de paylaşım kolay olurdu
Ahmet Hakan: Üçlü masa olsaydı alınacak oyda farklılık olmaz hem de paylaşım kolay olurdu
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Üçlü masa olmasaydı hem aday daha rahat saptanırdı hem alınacak oyda farklılık olmazdı hem de paylaşım daha kolay... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T08:12+0300
2023-01-30T08:12+0300
2023-01-30T08:12+0300
politika
ahmet hakan
altılı masa
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Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde, muhalefetin aday belirleme sürecine değindi. Hakan, "Atlı çok abi. Altı lider var, altı parti var, altı farklı beklenti var, altı farklı yol var" diyerek yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:"Altı olunca paylaşım zorlaşıyor.Altının her biri kendine özen gösterilmesini istiyor.Hiçbirine, “Senin oyun kaç birader?” denilemiyor.*Oysa üç olsaydı...Kılıçdaroğlu, Akşener, bir de Temel Dede...Hem aday daha rahat saptanırdı hem alınacak oyda farklılık olmazdı hem de paylaşım daha kolay olurdu."
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ahmet hakan, altılı masa
Ahmet Hakan: Üçlü masa olsaydı alınacak oyda farklılık olmaz hem de paylaşım kolay olurdu
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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Üçlü masa olmasaydı hem aday daha rahat saptanırdı hem alınacak oyda farklılık olmazdı hem de paylaşım daha kolay olurdu" dedi.
Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde, muhalefetin aday belirleme sürecine değindi. Hakan, "Atlı çok abi. Altı lider var, altı parti var, altı farklı beklenti var, altı farklı yol var" diyerek yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"Altı olunca paylaşım zorlaşıyor.
Altının her biri kendine özen gösterilmesini istiyor.
Hiçbirine, “Senin oyun kaç birader?” denilemiyor.
Kılıçdaroğlu, Akşener, bir de Temel Dede...
Hem aday daha rahat saptanırdı hem alınacak oyda farklılık olmazdı hem de paylaşım daha kolay olurdu."