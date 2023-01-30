Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230130/ahmet-hakan-uclu-masa-olsaydi-alinacak-oyda-farklilik-olmaz-hem-de-paylasim-kolay-olurdu-1066337149.html
Ahmet Hakan: Üçlü masa olsaydı alınacak oyda farklılık olmaz hem de paylaşım kolay olurdu
Ahmet Hakan: Üçlü masa olsaydı alınacak oyda farklılık olmaz hem de paylaşım kolay olurdu
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Üçlü masa olmasaydı hem aday daha rahat saptanırdı hem alınacak oyda farklılık olmazdı hem de paylaşım daha kolay... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T08:12+0300
2023-01-30T08:12+0300
politika
ahmet hakan
altılı masa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0a/1044462160_0:0:1997:1123_1920x0_80_0_0_1f81d955833fec9e22a1885d7c24195c.png
Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde, muhalefetin aday belirleme sürecine değindi. Hakan, "Atlı çok abi. Altı lider var, altı parti var, altı farklı beklenti var, altı farklı yol var" diyerek yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:"Altı olunca paylaşım zorlaşıyor.Altının her biri kendine özen gösterilmesini istiyor.Hiçbirine, “Senin oyun kaç birader?” denilemiyor.*Oysa üç olsaydı...Kılıçdaroğlu, Akşener, bir de Temel Dede...Hem aday daha rahat saptanırdı hem alınacak oyda farklılık olmazdı hem de paylaşım daha kolay olurdu."
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0a/1044462160_186:0:1759:1180_1920x0_80_0_0_76f1b2997dc9007bcfdc717ece897ece.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ahmet hakan, altılı masa
ahmet hakan, altılı masa

Ahmet Hakan: Üçlü masa olsaydı alınacak oyda farklılık olmaz hem de paylaşım kolay olurdu

08:12 30.01.2023
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© Fotoğraf : YouTube
Abone olTelegram
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Üçlü masa olmasaydı hem aday daha rahat saptanırdı hem alınacak oyda farklılık olmazdı hem de paylaşım daha kolay olurdu" dedi.
Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde, muhalefetin aday belirleme sürecine değindi. Hakan, "Atlı çok abi. Altı lider var, altı parti var, altı farklı beklenti var, altı farklı yol var" diyerek yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
"Altı olunca paylaşım zorlaşıyor.
Altının her biri kendine özen gösterilmesini istiyor.
Hiçbirine, “Senin oyun kaç birader?” denilemiyor.
*
Oysa üç olsaydı...
Kılıçdaroğlu, Akşener, bir de Temel Dede...
Hem aday daha rahat saptanırdı hem alınacak oyda farklılık olmazdı hem de paylaşım daha kolay olurdu."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала