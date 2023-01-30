https://sputniknews.com.tr/20230130/abdnin-yeni-moskova-buyukelcisi-tracy-ilk-kez-rusya-disislerinde-1066355984.html
ABD'nin yeni Moskova Büyükelçisi Tracy ilk kez Rusya Dışişleri'nde
ABD'nin yeni Moskova Büyükelçisi Tracy ilk kez Rusya Dışişleri'nde
ABD'nin yeni Moskova Büyükelçisi Lynn Tracy, geçen hafta görevine resmen başladıktan sonra ilk kez Rusya Dışişleri Bakanlığı'na gitti. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T15:16+0300
2023-01-30T15:16+0300
2023-01-30T15:52+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
sergey ryabkov
lynn tracy
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Rusya ile ABD arasındaki cepheleşme nedeniyle Moskova Büyükelçiliği görevine kimin atanacağına dair uzun süren meraklı bekleyişin ardından geçen hafta Rus başkentine giden Tracy ziyaretlerine başladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nı ilk kez ziyaret eden Tracy, girişte basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Tracy'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'la görüşmesi ve güven mektubunun bir nüshasını teslim etmesi bekleniyor. Bu arada Tracy'nin ziyareti öncesinde Dışişleri Bakanlığı binası yakınında toplanan bir grup "Neden geldiniz?", "Savaş ABD'nin işidir", "Tiger'lar ve Ambrams'lar (tanklar) aynı şekilde yanacak", "ABD terörist ülke" gibi sloganlar atarak tepkisini dile getirdi. Kısa süre önce ABD'nin Ermenistan Büyükelçiliği'nin başında bulunan Tracy, ABD'nin Moskova Büyükelçisi olarak görev yapacak ilk kadın diplomat olma özelliğini taşıyor.'Tracy diyaloğun sürdürülmesine özel önem veriyor' Tracy'nin Dışişleri Bakanlığı'ndaki temaslarının ardından ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Telegram hesabından bir açıklama yaparak büyükelçinin iki ülke arasındaki diyaloğun sürdürülmesine özel önem verdiğini belirtti. Açıklamada, "Büyükelçi Tracy, benzeri görülmemiş bir gerilimin yaşandığı dönemde başkentlerimiz arasındaki diyaloğu sürdürmeye, Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının çıkarlarını korumaya ve ABD ve Rusya halkları arasındaki bağları güçlendirmeye özel önem veriyor" dendi.
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abd, rusya, sergey ryabkov, lynn tracy
abd, rusya, sergey ryabkov, lynn tracy
ABD'nin yeni Moskova Büyükelçisi Tracy ilk kez Rusya Dışişleri'nde
15:16 30.01.2023 (güncellendi: 15:52 30.01.2023) Abone ol
ABD'nin yeni Moskova Büyükelçisi Lynn Tracy, geçen hafta görevine resmen başladıktan sonra ilk kez Rusya Dışişleri Bakanlığı'na gitti.
Rusya ile ABD arasındaki cepheleşme nedeniyle Moskova Büyükelçiliği görevine kimin atanacağına dair uzun süren meraklı bekleyişin ardından geçen hafta Rus başkentine giden Tracy ziyaretlerine başladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nı ilk kez ziyaret eden Tracy, girişte basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
Tracy'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'la görüşmesi ve güven mektubunun bir nüshasını teslim etmesi bekleniyor.
Bu arada Tracy'nin ziyareti öncesinde Dışişleri Bakanlığı binası yakınında toplanan bir grup "Neden geldiniz?", "Savaş ABD'nin işidir", "Tiger'lar ve Ambrams'lar (tanklar) aynı şekilde yanacak", "ABD terörist ülke" gibi sloganlar atarak tepkisini dile getirdi.
Kısa süre önce ABD'nin Ermenistan Büyükelçiliği'nin başında bulunan Tracy, ABD'nin Moskova Büyükelçisi olarak görev yapacak ilk kadın diplomat olma özelliğini taşıyor.
'Tracy diyaloğun sürdürülmesine özel önem veriyor'
Tracy'nin Dışişleri Bakanlığı'ndaki temaslarının ardından ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Telegram hesabından bir açıklama yaparak büyükelçinin iki ülke arasındaki diyaloğun sürdürülmesine özel önem verdiğini belirtti.
Açıklamada, "Büyükelçi Tracy, benzeri görülmemiş bir gerilimin yaşandığı dönemde başkentlerimiz arasındaki diyaloğu sürdürmeye, Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının çıkarlarını korumaya ve ABD ve Rusya halkları arasındaki bağları güçlendirmeye özel önem veriyor" dendi.