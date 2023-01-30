https://sputniknews.com.tr/20230130/abdden-turkiyedeki-vatandaslarina-bir-uyari-daha--1066340224.html

ABD'nin, Türkiye'deki vatandaşlarına yaptığı uyarıda 'Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal' vurgusu

ABD'nin, Türkiye'deki vatandaşlarına yaptığı uyarıda 'Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal' vurgusu

ABD Büyükelçiliği, Türkiye'deki vatandaşlarını bir kez daha olası bir misilleme terör saldırısına karşı uyardı. Uyarıda dini mekanlar ile özellikle Beyoğlu... 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T10:07+0300

2023-01-30T10:07+0300

2023-01-30T10:24+0300

abd

büyükelçilik

uyarı

taksim

galata

türkiye

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Avrupa'da son zamanlarda yaşanan Kur'an yakma olaylarının ardından cuma günü açıklama yaparak Türkiye'deki vatandaşlarını ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyaran ABD Büyükelçiliği bu uyarıyı güncelledi. Büyükelçilik sayfasında yayınlanan bugünkü duyuruda, "ABD hükümeti, İstanbul'da veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği diğer yerlerde; özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgelerinde; kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara karşı teröristlerin olası misilleme saldırılarına karşı vatandaşlarını uyarıyor. Türk makamları bu konuyu araştırıyor. Bu mesaj, Avrupa'daki Kur'an yakma olaylarıyla ilgili 27 Ocak 2023 güvenlik uyarısını güncellemektedir" ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230128/5-ulkeden-turkiyedeki-vatandaslarina-uyari-1066286606.html

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