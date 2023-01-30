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ABD'nin, Türkiye'deki vatandaşlarına yaptığı uyarıda 'Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal' vurgusu
ABD'nin, Türkiye'deki vatandaşlarına yaptığı uyarıda 'Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal' vurgusu
ABD Büyükelçiliği, Türkiye'deki vatandaşlarını bir kez daha olası bir misilleme terör saldırısına karşı uyardı. Uyarıda dini mekanlar ile özellikle Beyoğlu... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T10:07+0300
2023-01-30T10:24+0300
abd
büyükelçilik
uyarı
taksim
galata
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Avrupa'da son zamanlarda yaşanan Kur'an yakma olaylarının ardından cuma günü açıklama yaparak Türkiye'deki vatandaşlarını ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyaran ABD Büyükelçiliği bu uyarıyı güncelledi. Büyükelçilik sayfasında yayınlanan bugünkü duyuruda, "ABD hükümeti, İstanbul'da veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği diğer yerlerde; özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgelerinde; kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara karşı teröristlerin olası misilleme saldırılarına karşı vatandaşlarını uyarıyor. Türk makamları bu konuyu araştırıyor. Bu mesaj, Avrupa'daki Kur'an yakma olaylarıyla ilgili 27 Ocak 2023 güvenlik uyarısını güncellemektedir" ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230128/5-ulkeden-turkiyedeki-vatandaslarina-uyari-1066286606.html
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abd, büyükelçilik, uyarı, taksim, galata
abd, büyükelçilik, uyarı, taksim, galata

ABD'nin, Türkiye'deki vatandaşlarına yaptığı uyarıda 'Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal' vurgusu

10:07 30.01.2023 (güncellendi: 10:24 30.01.2023)
© AAGalata- Beyoğlu
Galata- Beyoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
© AA
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ABD Büyükelçiliği, Türkiye'deki vatandaşlarını bir kez daha olası bir misilleme terör saldırısına karşı uyardı. Uyarıda dini mekanlar ile özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgelerinde vurgu yapıldı.
Avrupa'da son zamanlarda yaşanan Kur'an yakma olaylarının ardından cuma günü açıklama yaparak Türkiye'deki vatandaşlarını ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyaran ABD Büyükelçiliği bu uyarıyı güncelledi.
Büyükelçilik sayfasında yayınlanan bugünkü duyuruda, "ABD hükümeti, İstanbul'da veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği diğer yerlerde; özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgelerinde; kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara karşı teröristlerin olası misilleme saldırılarına karşı vatandaşlarını uyarıyor. Türk makamları bu konuyu araştırıyor. Bu mesaj, Avrupa'daki Kur'an yakma olaylarıyla ilgili 27 Ocak 2023 güvenlik uyarısını güncellemektedir" ifadeleri kullanıldı.
Taksim, İstiklal Caddesi, insanlar, nüfus - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
DÜNYA
5 ülkeden Türkiye'deki vatandaşlarına ‘terör saldırısı’ uyarısı
28 Ocak, 00:01
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