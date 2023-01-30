https://sputniknews.com.tr/20230130/6-yasindaki-cocugun-istismarina-iliskin-dava-mahkemeden-kapali-durusma-ve-yayin-yasagi-karari-1066358254.html
6 yaşındaki çocuğun istismarına ilişkin dava: Mahkemeden, 'kapalı duruşma' ve 'yayın yasağı' kararı
6 yaşındaki çocuğun istismarına ilişkin dava: Mahkemeden, 'kapalı duruşma' ve 'yayın yasağı' kararı
Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'yi 6 yaşında 'evlendirmesi' ile ilgili davanın ilk duruşmasında baba Gümüşel ve Kadir İstekli hakim karşısına çıktı. Davaya... 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T16:01+0300
2023-01-30T16:01+0300
2023-01-30T16:08+0300
türkiye
istismar
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
aile
cinsel istismar
cinsel
cinsel taciz
ismailağa vakfı
ismailağa cemaati
kız çocuğu
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Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame kabul edilmişti.İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edilmişti.İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar vermişti. Daha sonra 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli 15 Aralık 2022’de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Hakim karşısına çıktılarAnadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden getirildi. Diğer sanık anne Fatıma Gümüşel katılmadı. Mağdur H.K.G. ise celse arasında ifade verdiği için duruşmaya katılmadı. Duruşmaya yaklaşık 40 İl barosundan avukat ve UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği katılma talebinde bulundu.Duruşmanın kalabalık nedeniyle konferans salonunda yapılmasına karar verildi. Duruşma saat 11.35’ de başladı. Kadir İstekli’nin avukatı Eyüp Akıncı, "Katılma taleplerinin reddine karar verilmesini talep ediyoruz. Kapalı oturum yapılmasının elzem olduğu ortaya çıktı. İşci Partisi, Sol Parti gibi katılma talepleri dosyayla ilgisizdir. Verdikleri beyanları kendilerine iade ediyoruz" dedi. Fatıma Gümüşel’in avukatı Fatih Atalay, "Bu salonda İslama ve müslümanlara kinini kusmak isteyenleri gördük. Katılma taleplerinin reddini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.Yayın yasağı geldiYusuf Ziya Gümüşel’in avukatları duruşmanın gizli ve kapalı yapılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı katılma taleplerinin bir kısmının kabul edilmesi ve duruşmanın kapalı olarak yapılmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve müşteki hariç katılma taleplerinin reddine karar verdi. Ayrıca heyet duruşmanın kapalı olarak devam edilmesine, yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine hükmetti. Duruşma 16.30’a kadar ara verilirken, salon boşaltıldı.
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istismar, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, aile, cinsel istismar, cinsel, cinsel taciz, ismailağa vakfı, ismailağa cemaati, kız çocuğu, kız çocuğu, mahkeme, mahkeme kararı, yayın yasağı
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6 yaşındaki çocuğun istismarına ilişkin dava: Mahkemeden, 'kapalı duruşma' ve 'yayın yasağı' kararı
16:01 30.01.2023 (güncellendi: 16:08 30.01.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'yi 6 yaşında 'evlendirmesi' ile ilgili davanın ilk duruşmasında baba Gümüşel ve Kadir İstekli hakim karşısına çıktı. Davaya yayın yasağı getirildi.
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame kabul edilmişti.
İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edilmişti.
İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar vermişti. Daha sonra 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli 15 Aralık 2022’de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Hakim karşısına çıktılar
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden getirildi. Diğer sanık anne Fatıma Gümüşel katılmadı. Mağdur H.K.G. ise celse arasında ifade verdiği için duruşmaya katılmadı. Duruşmaya yaklaşık 40 İl barosundan avukat ve UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği katılma talebinde bulundu.
Duruşmanın kalabalık nedeniyle konferans salonunda yapılmasına karar verildi. Duruşma saat 11.35’ de başladı. Kadir İstekli’nin avukatı Eyüp Akıncı, "Katılma taleplerinin reddine karar verilmesini talep ediyoruz. Kapalı oturum yapılmasının elzem olduğu ortaya çıktı. İşci Partisi, Sol Parti gibi katılma talepleri dosyayla ilgisizdir. Verdikleri beyanları kendilerine iade ediyoruz" dedi. Fatıma Gümüşel’in avukatı Fatih Atalay, "Bu salonda İslama ve müslümanlara kinini kusmak isteyenleri gördük. Katılma taleplerinin reddini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Yayın yasağı geldi
Yusuf Ziya Gümüşel’in avukatları duruşmanın gizli ve kapalı yapılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı katılma taleplerinin bir kısmının kabul edilmesi ve duruşmanın kapalı olarak yapılmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve müşteki hariç katılma taleplerinin reddine karar verdi. Ayrıca heyet duruşmanın kapalı olarak devam edilmesine, yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine hükmetti. Duruşma 16.30’a kadar ara verilirken, salon boşaltıldı.