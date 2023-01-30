https://sputniknews.com.tr/20230130/4-kisilik-bir-ailenin-aclik-siniri-8864-tlye-yoksulluk-siniri-ise-28875-tlye-yukseldi-1066341411.html

Türk-İş: 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 8.864 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 28.875 TL'ye yükseldi

Türk-İş: 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 8.864 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 28.875 TL'ye yükseldi

TÜRK-İŞ'in araştırmasında, ocakta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 8 bin 864 lira, yoksulluk sınırı 28 bin 874 lira olarak hesaplandı. 30.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-30T10:35+0300

2023-01-30T10:35+0300

2023-01-30T11:09+0300

ekonomi

açlık

açlık sınırı

geçim

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TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ocak 2023 sonuçları açıklandı.Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 8 bin 864 lira oldu.Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 28 bin 874 lira olarak hesaplandı.Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 11 bin 556 liraya yükseldi.Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 9 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 108,57 oldu.Ocakta süt, yoğurt, peynir grubundaki tüm ürünlerin fiyatları arttıAraştırmaya göre, ocakta süt, yoğurt, peynir grubundaki tüm ürünlerin fiyatları arttı. Bir ayda süt yüzde 6, yoğurt yüzde 10, peynir yüzde 13 zamlandı.Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, yağlı tohum ürünlerinin bulunduğu gruptaki et ürünleri de zamlandı. Bir ayda dana etinde yüzde 8, kuzu etinde yüzde 16, tavukta yüzde 9, yumurtada yüzde 4, balıkta yüzde 10 fiyat artışı yaşandı.Baklagillerden fasulye, nohut ve yeşil mercimek fiyatları sınırlı düzeyde artarken kırmızı mercimeğin fiyatı geriledi. Yağlı tohumlarda yükseliş yüzde 10 oldu.Ekmek ve tahıllar grubunda ise Ankara'da 200 gramlık beyaz ekmek bu ay yüzde 25 zamla 5 liraya, 200 gramlık kepek, tam buğday, çavdar ekmekleri 8 liraya yükseldi. Ankara simidinin fiyatı ağustos ayından sonra, bu ay yüzde 40 zamla 7 liraya çıktı.Bir ayda bulgurda yüzde 6, makarnada yüzde 5, unda yüzde 8 fiyat artışı yaşadı. Pirinç ve irmik fiyatları hafif geriledi.Yeşillik fiyatı arttıSemt pazarlarında yeşil soğan, kıvırcık gibi salata yeşilliklerinin ve pırasa, lahana gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatları yükseldi. Patates 12,5 liradan satılmaya devam etti. Salatalık, domates, biber gibi örtü altı sebzelerin fiyatları yine yükselirken karalahana, turp ve havuç fiyatları düştü.Kış meyvelerinin fiyatı arttıKış meyvelerinden portakal mandalina ve greyfurtun fiyatları arttı. Muz fiyatı değişmedi. Ortalama sebze kilogram fiyatı 17,82 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 17,22 lira oldu. Hesaplamada 23'ü sebze ve 9'u meyve olmak üzere toplam 32 üründeki fiyat değişimi dikkate alındı. Ortalama meyve-sebze kilogram fiyatı bu ay 16,94 lira olarak tespit edildi.Dünyada palmiye yağındaki fiyat gerilemesi ve Ukrayna'dan Türkiye'ye yapılan ayçiçek yağı sevkiyatlarının hızlanmasıyla ayçiçek yağı yüzde 6 ucuzladı. Zeytinyağı yüzde 7 zamlandı, margarin ve tereyağı fiyatları değişmedi.Bir ayda tuz yüzde 28, bal yüzde 27, ıhlamur yüzde 18, reçel yüzde 5 zamlandı. Yeşil zeytin, siyah zeytin hafif arttı. Baharatlar, çay ve şeker fiyatı sabit kaldı. Salça fiyatları ise yüzde 5 geriledi.

https://sputniknews.com.tr/20230127/bakan-nebati-turkiye-enflasyonu-uretimle-yeniyor-1066278077.html

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açlık, açlık sınırı, geçim