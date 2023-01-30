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YouTuberlar son kez Yusufeli'ni görüntülemek için ilçeye akın ediyor
YouTuberlar son kez Yusufeli'ni görüntülemek için ilçeye akın ediyor
Artvin'de sosyal medya içerik üreticileri, sular altına kalacak olan Yusufeli'ni son kez görüntüleyebilmek için ilçeye akın ediyor. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
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yusufeli
yusufeli barajı
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фото, yusufeli, yusufeli barajı, artvin, youtuber
фото, yusufeli, yusufeli barajı, artvin, youtuber

YouTuberlar son kez Yusufeli'ni görüntülemek için ilçeye akın ediyor

12:21 30.01.2023
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Artvin'de sosyal medya içerik üreticileri, sular altına kalacak olan Yusufeli'ni son kez görüntüleyebilmek için ilçeye akın ediyor.
© İHA

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan, kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı su tutmaya devam ediyor.

Artvin&#x27;in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan, kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye&#x27;nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı su tutmaya devam ediyor. - Sputnik Türkiye
1/7
© İHA

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan, kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı su tutmaya devam ediyor.

© İHA

Baraj kapaklarının kapanmasıyla, gövdede biriken su seviyesi 2 ay içinde 73 metreyi buldu. Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler birer birer sular altında kaldı. Baraj suları Evren Mahallesi ve sanayi bölgesine ulaşırken, kısa süre içerisinde ilçe merkezine yaklaşması planlanıyor.

Baraj kapaklarının kapanmasıyla, gövdede biriken su seviyesi 2 ay içinde 73 metreyi buldu. Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler birer birer sular altında kaldı. Baraj suları Evren Mahallesi ve sanayi bölgesine ulaşırken, kısa süre içerisinde ilçe merkezine yaklaşması planlanıyor. - Sputnik Türkiye
2/7
© İHA

Baraj kapaklarının kapanmasıyla, gövdede biriken su seviyesi 2 ay içinde 73 metreyi buldu. Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler birer birer sular altında kaldı. Baraj suları Evren Mahallesi ve sanayi bölgesine ulaşırken, kısa süre içerisinde ilçe merkezine yaklaşması planlanıyor.

© İHA

İlçede taşınma sürecinde sona gelinirken, sular altında kalacak olan Yusufeli'ni son kez görüntülemek için YouTuber ve sosyal medya içerik üreticileri bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. İlçenin bu değişimini ve mühendislik harikası dev barajı kayıt altına almak gelecek nesillere aktarmak için Türkiye'nin birçok ilinden sosyal medya içerik üreticileri Yusufeli'ne gelerek yapılanları yerinde kaydedip takipçileriyle paylaşıyor. Sosyal medyada trend olan Yusufeli Barajı, HES ve sular altında kalacak yerleşim yerleri belgesellere de konu oluyor.

İlçede taşınma sürecinde sona gelinirken, sular altında kalacak olan Yusufeli&#x27;ni son kez görüntülemek için YouTuber ve sosyal medya içerik üreticileri bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. İlçenin bu değişimini ve mühendislik harikası dev barajı kayıt altına almak gelecek nesillere aktarmak için Türkiye&#x27;nin birçok ilinden sosyal medya içerik üreticileri Yusufeli&#x27;ne gelerek yapılanları yerinde kaydedip takipçileriyle paylaşıyor. Sosyal medyada trend olan Yusufeli Barajı, HES ve sular altında kalacak yerleşim yerleri belgesellere de konu oluyor. - Sputnik Türkiye
3/7
© İHA

İlçede taşınma sürecinde sona gelinirken, sular altında kalacak olan Yusufeli'ni son kez görüntülemek için YouTuber ve sosyal medya içerik üreticileri bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. İlçenin bu değişimini ve mühendislik harikası dev barajı kayıt altına almak gelecek nesillere aktarmak için Türkiye'nin birçok ilinden sosyal medya içerik üreticileri Yusufeli'ne gelerek yapılanları yerinde kaydedip takipçileriyle paylaşıyor. Sosyal medyada trend olan Yusufeli Barajı, HES ve sular altında kalacak yerleşim yerleri belgesellere de konu oluyor.

© İHA

İlçede esnaflık yapan Erhan Koçak, "Son zamanlarda zaten Yusufeli çok gündemde olan bir ilçe; İstanbul'dan, Ankara'dan ve başka illerden çok sayıda YouTuberlar geliyor. Buraların videolarını çekerek belgesel gibi yayınlıyorlar" dedi.

İlçede esnaflık yapan Erhan Koçak, &quot;Son zamanlarda zaten Yusufeli çok gündemde olan bir ilçe; İstanbul&#x27;dan, Ankara&#x27;dan ve başka illerden çok sayıda YouTuberlar geliyor. Buraların videolarını çekerek belgesel gibi yayınlıyorlar&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
4/7
© İHA

İlçede esnaflık yapan Erhan Koçak, "Son zamanlarda zaten Yusufeli çok gündemde olan bir ilçe; İstanbul'dan, Ankara'dan ve başka illerden çok sayıda YouTuberlar geliyor. Buraların videolarını çekerek belgesel gibi yayınlıyorlar" dedi.

© İHA

Sosyal medya ve YouTube içerik üreticisi Emrah Kara, "Baraj altında kalacağı için merak ettik dikkatimizi çekti. Hem ben hem başkaları neden bunu görmesin onun için çekimlere geldik. Takipçilerimizle paylaşacağız YouTube kanalımızda hem Instagram hesabımızda. Biz duygulandık, onlar da duygulansın. Burada eskiden yaşayıp da şimdiki yaşamı kayıt altına aldık" diye konuştu.

Sosyal medya ve YouTube içerik üreticisi Emrah Kara, &quot;Baraj altında kalacağı için merak ettik dikkatimizi çekti. Hem ben hem başkaları neden bunu görmesin onun için çekimlere geldik. Takipçilerimizle paylaşacağız YouTube kanalımızda hem Instagram hesabımızda. Biz duygulandık, onlar da duygulansın. Burada eskiden yaşayıp da şimdiki yaşamı kayıt altına aldık&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
5/7
© İHA

Sosyal medya ve YouTube içerik üreticisi Emrah Kara, "Baraj altında kalacağı için merak ettik dikkatimizi çekti. Hem ben hem başkaları neden bunu görmesin onun için çekimlere geldik. Takipçilerimizle paylaşacağız YouTube kanalımızda hem Instagram hesabımızda. Biz duygulandık, onlar da duygulansın. Burada eskiden yaşayıp da şimdiki yaşamı kayıt altına aldık" diye konuştu.

© İHA

Bir başka YouTuber Onur Ekin, "Yusufeli'nin sular altında kalmasına son kez şahit olmaya geldik. Eskisiyle yenisiyle. Yusufeli ile ilgili barajın dolduğuna dair, Yusufeli ile ilgili bilgiler verdik. Eskisini, yenisini, neler yapıldığını, neler yapılıyor halen daha onlarla ilgili bilgiler veriyoruz" şeklinde konuştu.

Bir başka YouTuber Onur Ekin, &quot;Yusufeli&#x27;nin sular altında kalmasına son kez şahit olmaya geldik. Eskisiyle yenisiyle. Yusufeli ile ilgili barajın dolduğuna dair, Yusufeli ile ilgili bilgiler verdik. Eskisini, yenisini, neler yapıldığını, neler yapılıyor halen daha onlarla ilgili bilgiler veriyoruz&quot; şeklinde konuştu. - Sputnik Türkiye
6/7
© İHA

Bir başka YouTuber Onur Ekin, "Yusufeli'nin sular altında kalmasına son kez şahit olmaya geldik. Eskisiyle yenisiyle. Yusufeli ile ilgili barajın dolduğuna dair, Yusufeli ile ilgili bilgiler verdik. Eskisini, yenisini, neler yapıldığını, neler yapılıyor halen daha onlarla ilgili bilgiler veriyoruz" şeklinde konuştu.

© İHA

Youtuber Reşit Duran ise, "Son zamanlarda Yusufeli trend olduğu için takipçilerimizin merakından dolayı buralara geldik. Takipçilerime detaylı bilgi vermek için buradayım. Yusufeli eski yerleşim yerini gezdik, yeni yerleşim yerini gören hakim noktadayız. Suyun dolma noktasını gördük, oradan da şimdi suyun geldiği yerleri çekip takipçilerimle paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.

Youtuber Reşit Duran ise, &quot;Son zamanlarda Yusufeli trend olduğu için takipçilerimizin merakından dolayı buralara geldik. Takipçilerime detaylı bilgi vermek için buradayım. Yusufeli eski yerleşim yerini gezdik, yeni yerleşim yerini gören hakim noktadayız. Suyun dolma noktasını gördük, oradan da şimdi suyun geldiği yerleri çekip takipçilerimle paylaşacağız&quot; ifadelerine yer verdi. - Sputnik Türkiye
7/7
© İHA

Youtuber Reşit Duran ise, "Son zamanlarda Yusufeli trend olduğu için takipçilerimizin merakından dolayı buralara geldik. Takipçilerime detaylı bilgi vermek için buradayım. Yusufeli eski yerleşim yerini gezdik, yeni yerleşim yerini gören hakim noktadayız. Suyun dolma noktasını gördük, oradan da şimdi suyun geldiği yerleri çekip takipçilerimle paylaşacağız" ifadelerine yer verdi.

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