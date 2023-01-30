YouTuberlar son kez Yusufeli'ni görüntülemek için ilçeye akın ediyor

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Sosyal medya ve YouTube içerik üreticisi Emrah Kara, "Baraj altında kalacağı için merak ettik dikkatimizi çekti. Hem ben hem başkaları neden bunu görmesin onun için çekimlere geldik. Takipçilerimizle paylaşacağız YouTube kanalımızda hem Instagram hesabımızda. Biz duygulandık, onlar da duygulansın. Burada eskiden yaşayıp da şimdiki yaşamı kayıt altına aldık" diye konuştu.