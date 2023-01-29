https://sputniknews.com.tr/20230129/yerli-richie-richten-60-milyon-liralik-vurgun-pubg-uzerinden-link-yolladi-1066316295.html

Yerli 'Richie Rich'ten 60 milyon liralık vurgun: PUBG üzerinden link yolladı

Yerli 'Richie Rich'ten 60 milyon liralık vurgun: PUBG üzerinden link yolladı

Afyonkarahisar'da yaşayan 'Richie Rich' lakaplı 22 yaşındaki hacker Ramazan Ç., illegal program üzerinden kurduğu dolandırıcılık ağı ile 14 bin 200 kişiyi... 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T11:51+0300

2023-01-29T11:51+0300

2023-01-29T11:51+0300

yaşam

türkiye

afyon

hacker

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Sabah gazetesinde yer alan habere göre; ekipler, 2019 yılında yapılan bir operasyonda ele geçirilen materyaller üzerinden yeni bir şebekenin kullandığı yöntemin şemasını ortaya çıkardı.Şemaya göre örgüt lideri kurduğu illegal yazılım üzerinden vatandaşların telefonlarına, 'Bu sen misin?' 'TOKİ' veya bankalarının isimleri gibi başlıklar altında linkler gönderdiği, bu linklere tıklayan kişilerin telefon kontrollerini ele geçirdikleri ve daha sonra banka hesaplarının boşaltıldığı, kişinin telefonuna da bankalardan mesaj gönderilmesinin engelliğini belirlendi.Dolandırıcıların bir diğer yöntemi de son yılların en çok oynanan sanal oyunu 'PUBG' üzerinden oluyordu. Yine oyunu oynayanlara karakter satın alması için link gönderen örgüt lideri, linke tıklayan kişiyi 156 TL borçlandırdığı, bu parayı da kendi hesabına aktırdığı tespit edildi.'Türkiye'nin en iyi 10 hacker'ından biri'Siber polisi yaklaşık 6 ay süren çalışma sonrası örgüt lideri olan hackerın kimliğini belirledi. Afyonkarahisar'da yaşayan 22 yaşındaki Ramazan Ç'nin bir teknoloji firması kurduğunu saptayan polis, operasyon için harekete geçti.23 Ocak günü 5 ilde gerçekleştirilen ve 'Richie Rich' adı verilen operasyonda aralarında Ramazan Ç., yardımcıları ve saha elemanlarının da olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.İleri seviyede yazılım bilgisine sahip olan Ramazan Ç'nin bu alanda Türkiye'deki en iyi 10 hackerden biri olduğu belirtildi.'14 bin kişinin hesabından işlem yapılmış'Operasyon sırasında Türkiye'de bir ilkte yaşandı. İlk defa bir siber dolandırıcı mağdurların bilgilerini kontrol etmede kullanılan üst düzey yazılım programı olan HYDRA programını aktif halde kullanırken yakalandığı belirtildi.Programda aktif olarak bin kişinin hesap bilgilerinin olduğu ve hesaplarının kontrol edildiği belirlendi. Yine program üzerinde yapılan ilk incelemede 14 bin 200 kişinin hesabına girilerek işlem yapıldığı ve toplamda 60 milyon TL çalındığı öğrenildi.Aynı zamanda 9 bin kişinin banka hesap bilgilerinin de yine program üzerinde kayıtlı olduğu belirtildi. Ramazan Ç'nin hesaplardan çektiği paraları yine sahada bulunan elemanları üzerinden birçok hesaba aktarım yapıp, en sonunda da yurtdışındaki kripto hesaplara aktardığı, paraları bir süre işlettikten sonra tekrar ülkeye sokup bu parayla yatırım yaptığı öğrenildi.13 yaşından beri yazılımla uğraşan ve 17 yaşından itibaren de hackerlik yapan Ramazan Ç. yıllardır ailesi ile iletişim kurmadı. Evli olan Ramazan Ç., bu süre içerisinde ele geçirdiği paralarla lüks evlerde oturup, milyonluk arabalara bindi.Saha elemanlarına kimliğini söylemeyen, onlarla kod isimlerle iletişim kuran Ramazan Ç., yakalandığın da ise büyük bir şok yaşadığı öğrenildi.Her yaptığı dolandırıcılıktan kendisi ile gurur duyan Ramazan Ç. hesaplardan çektiği paraların dekontların bile arşivlediği belirlendi. 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık', 'Nitelikli Dolandırıcılık, 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetmek' suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Ramazan Ç'nin de olduğu 10 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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