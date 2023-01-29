Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230129/yerli-richie-richten-60-milyon-liralik-vurgun-pubg-uzerinden-link-yolladi-1066316295.html
Yerli 'Richie Rich'ten 60 milyon liralık vurgun: PUBG üzerinden link yolladı
Yerli 'Richie Rich'ten 60 milyon liralık vurgun: PUBG üzerinden link yolladı
Afyonkarahisar'da yaşayan 'Richie Rich' lakaplı 22 yaşındaki hacker Ramazan Ç., illegal program üzerinden kurduğu dolandırıcılık ağı ile 14 bin 200 kişiyi... 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T11:51+0300
2023-01-29T11:51+0300
yaşam
türkiye
afyon
hacker
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101477/00/1014770099_0:0:963:541_1920x0_80_0_0_71c98d6a1a3f76eba06eb570442cabd8.jpg
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; ekipler, 2019 yılında yapılan bir operasyonda ele geçirilen materyaller üzerinden yeni bir şebekenin kullandığı yöntemin şemasını ortaya çıkardı.Şemaya göre örgüt lideri kurduğu illegal yazılım üzerinden vatandaşların telefonlarına, 'Bu sen misin?' 'TOKİ' veya bankalarının isimleri gibi başlıklar altında linkler gönderdiği, bu linklere tıklayan kişilerin telefon kontrollerini ele geçirdikleri ve daha sonra banka hesaplarının boşaltıldığı, kişinin telefonuna da bankalardan mesaj gönderilmesinin engelliğini belirlendi.Dolandırıcıların bir diğer yöntemi de son yılların en çok oynanan sanal oyunu 'PUBG' üzerinden oluyordu. Yine oyunu oynayanlara karakter satın alması için link gönderen örgüt lideri, linke tıklayan kişiyi 156 TL borçlandırdığı, bu parayı da kendi hesabına aktırdığı tespit edildi.'Türkiye'nin en iyi 10 hacker'ından biri'Siber polisi yaklaşık 6 ay süren çalışma sonrası örgüt lideri olan hackerın kimliğini belirledi. Afyonkarahisar'da yaşayan 22 yaşındaki Ramazan Ç'nin bir teknoloji firması kurduğunu saptayan polis, operasyon için harekete geçti.23 Ocak günü 5 ilde gerçekleştirilen ve 'Richie Rich' adı verilen operasyonda aralarında Ramazan Ç., yardımcıları ve saha elemanlarının da olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.İleri seviyede yazılım bilgisine sahip olan Ramazan Ç'nin bu alanda Türkiye'deki en iyi 10 hackerden biri olduğu belirtildi.'14 bin kişinin hesabından işlem yapılmış'Operasyon sırasında Türkiye'de bir ilkte yaşandı. İlk defa bir siber dolandırıcı mağdurların bilgilerini kontrol etmede kullanılan üst düzey yazılım programı olan HYDRA programını aktif halde kullanırken yakalandığı belirtildi.Programda aktif olarak bin kişinin hesap bilgilerinin olduğu ve hesaplarının kontrol edildiği belirlendi. Yine program üzerinde yapılan ilk incelemede 14 bin 200 kişinin hesabına girilerek işlem yapıldığı ve toplamda 60 milyon TL çalındığı öğrenildi.Aynı zamanda 9 bin kişinin banka hesap bilgilerinin de yine program üzerinde kayıtlı olduğu belirtildi. Ramazan Ç'nin hesaplardan çektiği paraları yine sahada bulunan elemanları üzerinden birçok hesaba aktarım yapıp, en sonunda da yurtdışındaki kripto hesaplara aktardığı, paraları bir süre işlettikten sonra tekrar ülkeye sokup bu parayla yatırım yaptığı öğrenildi.13 yaşından beri yazılımla uğraşan ve 17 yaşından itibaren de hackerlik yapan Ramazan Ç. yıllardır ailesi ile iletişim kurmadı. Evli olan Ramazan Ç., bu süre içerisinde ele geçirdiği paralarla lüks evlerde oturup, milyonluk arabalara bindi.Saha elemanlarına kimliğini söylemeyen, onlarla kod isimlerle iletişim kuran Ramazan Ç., yakalandığın da ise büyük bir şok yaşadığı öğrenildi.Her yaptığı dolandırıcılıktan kendisi ile gurur duyan Ramazan Ç. hesaplardan çektiği paraların dekontların bile arşivlediği belirlendi. 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık', 'Nitelikli Dolandırıcılık, 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetmek' suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Ramazan Ç'nin de olduğu 10 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
afyon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101477/00/1014770099_120:0:841:541_1920x0_80_0_0_7805e16d9932719475f7abe616369dd8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, afyon, hacker
türkiye, afyon, hacker

Yerli 'Richie Rich'ten 60 milyon liralık vurgun: PUBG üzerinden link yolladı

11:51 29.01.2023
© Flickr / Ivan David Gomez ArceHacker grubu
Hacker grubu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2023
© Flickr / Ivan David Gomez Arce
Abone olTelegram
Afyonkarahisar'da yaşayan 'Richie Rich' lakaplı 22 yaşındaki hacker Ramazan Ç., illegal program üzerinden kurduğu dolandırıcılık ağı ile 14 bin 200 kişiyi dolandırdı. Program üzerinden gönderdiği linklere tıklayan mağdurların telefonlarının kontrollerini eline geçiren hacker, boşalttığı hesaplardaki paraları kripto hesaplara aktardı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; ekipler, 2019 yılında yapılan bir operasyonda ele geçirilen materyaller üzerinden yeni bir şebekenin kullandığı yöntemin şemasını ortaya çıkardı.

Şemaya göre örgüt lideri kurduğu illegal yazılım üzerinden vatandaşların telefonlarına, 'Bu sen misin?' 'TOKİ' veya bankalarının isimleri gibi başlıklar altında linkler gönderdiği, bu linklere tıklayan kişilerin telefon kontrollerini ele geçirdikleri ve daha sonra banka hesaplarının boşaltıldığı, kişinin telefonuna da bankalardan mesaj gönderilmesinin engelliğini belirlendi.
Dolandırıcıların bir diğer yöntemi de son yılların en çok oynanan sanal oyunu 'PUBG' üzerinden oluyordu. Yine oyunu oynayanlara karakter satın alması için link gönderen örgüt lideri, linke tıklayan kişiyi 156 TL borçlandırdığı, bu parayı da kendi hesabına aktırdığı tespit edildi.

'Türkiye'nin en iyi 10 hacker'ından biri'

Siber polisi yaklaşık 6 ay süren çalışma sonrası örgüt lideri olan hackerın kimliğini belirledi. Afyonkarahisar'da yaşayan 22 yaşındaki Ramazan Ç'nin bir teknoloji firması kurduğunu saptayan polis, operasyon için harekete geçti.
23 Ocak günü 5 ilde gerçekleştirilen ve 'Richie Rich' adı verilen operasyonda aralarında Ramazan Ç., yardımcıları ve saha elemanlarının da olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
İleri seviyede yazılım bilgisine sahip olan Ramazan Ç'nin bu alanda Türkiye'deki en iyi 10 hackerden biri olduğu belirtildi.

'14 bin kişinin hesabından işlem yapılmış'

Operasyon sırasında Türkiye'de bir ilkte yaşandı. İlk defa bir siber dolandırıcı mağdurların bilgilerini kontrol etmede kullanılan üst düzey yazılım programı olan HYDRA programını aktif halde kullanırken yakalandığı belirtildi.
Programda aktif olarak bin kişinin hesap bilgilerinin olduğu ve hesaplarının kontrol edildiği belirlendi. Yine program üzerinde yapılan ilk incelemede 14 bin 200 kişinin hesabına girilerek işlem yapıldığı ve toplamda 60 milyon TL çalındığı öğrenildi.
Aynı zamanda 9 bin kişinin banka hesap bilgilerinin de yine program üzerinde kayıtlı olduğu belirtildi. Ramazan Ç'nin hesaplardan çektiği paraları yine sahada bulunan elemanları üzerinden birçok hesaba aktarım yapıp, en sonunda da yurtdışındaki kripto hesaplara aktardığı, paraları bir süre işlettikten sonra tekrar ülkeye sokup bu parayla yatırım yaptığı öğrenildi.

13 yaşından beri yazılımla uğraşan ve 17 yaşından itibaren de hackerlik yapan Ramazan Ç. yıllardır ailesi ile iletişim kurmadı. Evli olan Ramazan Ç., bu süre içerisinde ele geçirdiği paralarla lüks evlerde oturup, milyonluk arabalara bindi.

Saha elemanlarına kimliğini söylemeyen, onlarla kod isimlerle iletişim kuran Ramazan Ç., yakalandığın da ise büyük bir şok yaşadığı öğrenildi.

Her yaptığı dolandırıcılıktan kendisi ile gurur duyan Ramazan Ç. hesaplardan çektiği paraların dekontların bile arşivlediği belirlendi. 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık', 'Nitelikli Dolandırıcılık, 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetmek' suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Ramazan Ç'nin de olduğu 10 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала