https://sputniknews.com.tr/20230129/uygulama-noktasina-takilan-alkollu-surucu-beni-oldurun-ceza-yazin-ama-bir-sigara-verin-1066317230.html
Uygulama noktasına takılan alkollü sürücü: ‘Beni öldürün, ceza yazın ama bir sigara verin’
Uygulama noktasına takılan alkollü sürücü: ‘Beni öldürün, ceza yazın ama bir sigara verin’
Bursa'da trafik polislerinin uygulama noktasına takılan bir sürücü 3.00 promil üzeri alkollü çıktı. Konuşmakta zorluk çeken kişi, kendisine ceza yazan polise... 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T12:48+0300
2023-01-29T12:48+0300
2023-01-29T12:48+0300
türkiye
bursa
alkol
sürücü
alkollü sürücü
alkol testi
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Bursa’da uygulama noktasına takılan bir sürücüye ise alkolmetreye üflenmesi istendi. Sürücüye yapılan alkol testinde 3.00 promil üzeri alkollü çıktı.İşlemlerinin tamamlanma sürecinde sürücü, "Bana istediğiniz kadar ceza yazın ama bir sigara verin" dedi. Bu esnada karakola gideceğini öğrenenince olanlara isyan etti. Uzun süre ekiplere direnen sürücü en sonunda ikna edildi. O anlar kameraya yansırken, alkollü sürücünün 6 ay ehliyetine el konularak, 4 bin 64 lira ceza kesildi.
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bursa
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MIA „Rosiya Segodnya“
bursa, alkol, sürücü, alkollü sürücü, alkol testi
bursa, alkol, sürücü, alkollü sürücü, alkol testi
Uygulama noktasına takılan alkollü sürücü: ‘Beni öldürün, ceza yazın ama bir sigara verin’
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Bursa'da trafik polislerinin uygulama noktasına takılan bir sürücü 3.00 promil üzeri alkollü çıktı. Konuşmakta zorluk çeken kişi, kendisine ceza yazan polise, "Bana ceza yazın, öldürün ama bir sigara verin" dedi. Sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken, alkollü araç sürmekten 4 bin 64 lira ceza kesildi.
Bursa’da uygulama noktasına takılan bir sürücüye ise alkolmetreye üflenmesi istendi. Sürücüye yapılan alkol testinde 3.00 promil üzeri alkollü çıktı.
İşlemlerinin tamamlanma sürecinde sürücü, "Bana istediğiniz kadar ceza yazın ama bir sigara verin" dedi. Bu esnada karakola gideceğini öğrenenince olanlara isyan etti. Uzun süre ekiplere direnen sürücü en sonunda ikna edildi. O anlar kameraya yansırken, alkollü sürücünün 6 ay ehliyetine el konularak, 4 bin 64 lira ceza kesildi.