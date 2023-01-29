https://sputniknews.com.tr/20230129/uygulama-noktasina-takilan-alkollu-surucu-beni-oldurun-ceza-yazin-ama-bir-sigara-verin-1066317230.html

Uygulama noktasına takılan alkollü sürücü: ‘Beni öldürün, ceza yazın ama bir sigara verin’

Uygulama noktasına takılan alkollü sürücü: ‘Beni öldürün, ceza yazın ama bir sigara verin’

Bursa'da trafik polislerinin uygulama noktasına takılan bir sürücü 3.00 promil üzeri alkollü çıktı. Konuşmakta zorluk çeken kişi, kendisine ceza yazan polise... 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T12:48+0300

2023-01-29T12:48+0300

2023-01-29T12:48+0300

türkiye

bursa

alkol

sürücü

alkollü sürücü

alkol testi

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Bursa’da uygulama noktasına takılan bir sürücüye ise alkolmetreye üflenmesi istendi. Sürücüye yapılan alkol testinde 3.00 promil üzeri alkollü çıktı.İşlemlerinin tamamlanma sürecinde sürücü, "Bana istediğiniz kadar ceza yazın ama bir sigara verin" dedi. Bu esnada karakola gideceğini öğrenenince olanlara isyan etti. Uzun süre ekiplere direnen sürücü en sonunda ikna edildi. O anlar kameraya yansırken, alkollü sürücünün 6 ay ehliyetine el konularak, 4 bin 64 lira ceza kesildi.

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bursa, alkol, sürücü, alkollü sürücü, alkol testi