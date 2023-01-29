https://sputniknews.com.tr/20230129/ukrayna-gucleri-melitopoldeki-bir-kopruye-fuze-saldirisi-duzenledi-olen-ve-yaralananlar-var-1066321667.html

Ukrayna güçleri Melitopol’deki bir köprüye füze saldırısı düzenledi: Ölen ve yaralananlar var

Ukrayna güçleri Melitopol’deki bir köprüye füze saldırısı düzenledi: Ölen ve yaralananlar var

Ukrayna güçlerinin, ABD yapımı HIMARS füzeleri ile Melitopol’deki Moloçnaya Nehri üstündeki bir köprüye saldırı düzenlediği, saldırı sonucunda ölen ve... 29.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-29T16:10+0300

2023-01-29T16:10+0300

2023-01-29T16:15+0300

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Zaporojye bölge idaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun, Zaporojye bölgesindeki Melitopol yerleşim yerinde yer alan Moloçnaya Nehri üstünden geçen bir otoyol köprüsüne saldırı düzenlediğini duyurdu. Rogov, saldırısının, ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım olarak gönderdiği HIMARS füze sistemi ile köprüde onarım çalışmalarının yapıldığı sırada düzenlendiğini kaydetti.

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rusya, ukrayna, saldırı, himars, melitopol