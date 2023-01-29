https://sputniknews.com.tr/20230129/ukrayna-gucleri-melitopoldeki-bir-kopruye-fuze-saldirisi-duzenledi-olen-ve-yaralananlar-var-1066321667.html
Ukrayna güçleri Melitopol’deki bir köprüye füze saldırısı düzenledi: Ölen ve yaralananlar var
Ukrayna güçleri Melitopol’deki bir köprüye füze saldırısı düzenledi: Ölen ve yaralananlar var
Ukrayna güçlerinin, ABD yapımı HIMARS füzeleri ile Melitopol’deki Moloçnaya Nehri üstündeki bir köprüye saldırı düzenlediği, saldırı sonucunda ölen ve... 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T16:10+0300
2023-01-29T16:10+0300
2023-01-29T16:15+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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himars
melitopol
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Zaporojye bölge idaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun, Zaporojye bölgesindeki Melitopol yerleşim yerinde yer alan Moloçnaya Nehri üstünden geçen bir otoyol köprüsüne saldırı düzenlediğini duyurdu. Rogov, saldırısının, ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım olarak gönderdiği HIMARS füze sistemi ile köprüde onarım çalışmalarının yapıldığı sırada düzenlendiğini kaydetti.
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rusya, ukrayna, saldırı, himars, melitopol
rusya, ukrayna, saldırı, himars, melitopol
Ukrayna güçleri Melitopol’deki bir köprüye füze saldırısı düzenledi: Ölen ve yaralananlar var
16:10 29.01.2023 (güncellendi: 16:15 29.01.2023) Abone ol
Ukrayna güçlerinin, ABD yapımı HIMARS füzeleri ile Melitopol’deki Moloçnaya Nehri üstündeki bir köprüye saldırı düzenlediği, saldırı sonucunda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.
Zaporojye bölge idaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun, Zaporojye bölgesindeki Melitopol yerleşim yerinde yer alan Moloçnaya Nehri üstünden geçen bir otoyol köprüsüne saldırı düzenlediğini duyurdu.
Rogov, saldırısının, ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım olarak gönderdiği HIMARS füze sistemi ile köprüde onarım çalışmalarının yapıldığı sırada düzenlendiğini kaydetti.