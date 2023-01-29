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Ukrayna güçleri Melitopol’deki bir köprüye füze saldırısı düzenledi: Ölen ve yaralananlar var
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230129/ukrayna-gucleri-melitopoldeki-bir-kopruye-fuze-saldirisi-duzenledi-olen-ve-yaralananlar-var-1066321667.html
Ukrayna güçleri Melitopol’deki bir köprüye füze saldırısı düzenledi: Ölen ve yaralananlar var
Ukrayna güçleri Melitopol’deki bir köprüye füze saldırısı düzenledi: Ölen ve yaralananlar var
Ukrayna güçlerinin, ABD yapımı HIMARS füzeleri ile Melitopol’deki Moloçnaya Nehri üstündeki bir köprüye saldırı düzenlediği, saldırı sonucunda ölen ve... 29.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-29T16:10+0300
2023-01-29T16:15+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
saldırı
himars
melitopol
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Zaporojye bölge idaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun, Zaporojye bölgesindeki Melitopol yerleşim yerinde yer alan Moloçnaya Nehri üstünden geçen bir otoyol köprüsüne saldırı düzenlediğini duyurdu. Rogov, saldırısının, ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım olarak gönderdiği HIMARS füze sistemi ile köprüde onarım çalışmalarının yapıldığı sırada düzenlendiğini kaydetti.
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rusya, ukrayna, saldırı, himars, melitopol
rusya, ukrayna, saldırı, himars, melitopol

Ukrayna güçleri Melitopol’deki bir köprüye füze saldırısı düzenledi: Ölen ve yaralananlar var

16:10 29.01.2023 (güncellendi: 16:15 29.01.2023)
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Ukrayna güçlerinin, ABD yapımı HIMARS füzeleri ile Melitopol’deki Moloçnaya Nehri üstündeki bir köprüye saldırı düzenlediği, saldırı sonucunda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.
Zaporojye bölge idaresi yetkilisi Vladimir Rogov, Ukrayna ordusunun, Zaporojye bölgesindeki Melitopol yerleşim yerinde yer alan Moloçnaya Nehri üstünden geçen bir otoyol köprüsüne saldırı düzenlediğini duyurdu.
Rogov, saldırısının, ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım olarak gönderdiği HIMARS füze sistemi ile köprüde onarım çalışmalarının yapıldığı sırada düzenlendiğini kaydetti.
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